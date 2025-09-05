Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Современная планировка квартиры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована вчера в 16:05

Каждый метр на счету: как функциональный дизайн меняет жизнь в маленьких квартирах

Эксперты назвали основные принципы функционального интерьера: эргономика, зонирование и мебель-трансформер

Функциональный дизайн интерьера появился как ответ на ограниченные площади жилья и быстро стал полноценным направлением в оформлении квартир и домов. Его главная идея проста: максимальная польза от каждого метра при сохранении удобства и эстетики. Такой подход особенно актуален для небольших квартир, студий и современных городских пространств.

Основные принципы функционального дизайна

Главное в функциональном интерьере — логика планировки. Все зоны должны быть расположены так, чтобы перемещаться между ними было удобно, а мебель не мешала свободному движению. Продуманная эргономика позволяет сократить лишние действия и делает повседневные задачи комфортнее.

"Грубо говоря, функциональный дизайн — это полезное использование каждого метра пространства, но с соблюдением принципов эргономичности, чтобы перемещаться по дому было удобно", — отметил архитектор Илья Косяков.

Чтобы не перегрузить интерьер, важно заранее определить приоритеты: какие функции действительно необходимы, а от чего можно отказаться. Это помогает создать гармонию между практичностью и комфортом.

Зонирование и планировка

В небольших квартирах функциональный дизайн особенно востребован. Чаще всего он применяется в студиях, где изолированной остаётся только ванная. Остальные зоны разделяют с помощью лёгких перегородок, мебели или приёмов работы с цветом. Такое зонирование позволяет избежать хаоса и сохраняет ощущение открытого пространства.

Мебель для функционального интерьера

Большое внимание уделяется трансформерам и модульным системам. Диваны-кровати, откидные кровати, столы с раскладывающимся механизмом и регулируемые стулья позволяют одному предмету выполнять сразу несколько функций. Днём гостиная легко превращается в спальню, а рабочая зона — в обеденное место.

Модульная мебель даёт свободу менять планировку по настроению или необходимости: диваны, стеллажи, тумбы можно собирать и разбирать как конструктор.

При выборе мебели учитывают:
• размер — предметы должны быть соразмерны помещению;
• материалы — предпочтительнее натуральные и долговечные;
• функциональность и удобство;
• стиль и цветовую гамму — они должны поддерживать общую атмосферу и визуально расширять пространство.

Умные системы хранения

Функциональный интерьер невозможно представить без продуманных мест для хранения. Это встроенные шкафы, полки под потолком, ящики под кроватью, многоуровневые стеллажи. Секрет в том, чтобы они были не только практичными, но и эстетичными. Часто такие системы проектируют на заказ, чтобы использовать каждый сантиметр полезной площади.

Свет и пространство

Свет играет ключевую роль в формировании ощущения простора. Большие окна и зеркала помогают визуально расширить комнату и сделать её светлее. Если естественного освещения мало, минималистичные жалюзи или римские шторы помогут сохранить максимум дневного света.

Минимализм и декор

Функциональный дизайн близок к минимализму. Здесь ценится простота форм и чистота линий.

"Придерживайтесь "чистого" дизайна без чрезмерной детализации. Чистые линии и простые формы делают пространство более современным и визуально лёгким", — советует Илья Косяков.

Вместо множества декоративных мелочей используют несколько акцентных деталей. Натуральные материалы и спокойные оттенки делают интерьер гармоничным и не перегружают его.

Регулярная ревизия вещей помогает поддерживать функциональность: избавляйтесь от лишнего и адаптируйте пространство под новые задачи.

Читайте также

Современные наполнители для подушек и одеял: бамбук, эвкалипт, соя сегодня в 8:42

От бамбука до эвкалипта: какие современные наполнители удивят комфортом

Современные наполнители — бамбук, эвкалипт и их аналоги — меняют представление о подушках и одеялах. Рассказываем, чем они хороши и кому подойдут.

Читать полностью » Как правильно ухаживать за подушками и одеялами сегодня в 7:39

Простые привычки, которые продлят жизнь вашим подушкам и одеялам

Подушки и одеяла нуждаются в уходе не меньше, чем бельё. Простые привычки помогут сохранить их свежими, чистыми и продлить срок службы.

Читать полностью » Какие ткани выбрать для постельного белья: сатин, бязь или поплин сегодня в 6:38

Секрет комфорта: что скрывается за знакомыми названиями тканей для постельного белья

Сатин, бязь и поплин — три популярных ткани для постельного белья. Рассказываем, чем они отличаются и как выбрать вариант для комфортного сна.

Читать полностью » Выбор ткани влияет на качество сна и долговечность постельного белья сегодня в 5:36

Красивый рисунок обманет, а ткань выдаст правду: вот что решает срок службы постельного белья

Постельное бельё — это не только про дизайн. Ткань определяет комфорт сна и срок службы. Рассказываем, какие материалы стоит выбирать для уюта и долговечности.

Читать полностью » Как почистить жалюзи без снятия: советы по уходу за разными материалами сегодня в 4:15

Жалюзи — главный пылесборник в доме: что будет, если их не чистить регулярно

Жалюзи можно очистить без демонтажа — достаточно простых средств и регулярного ухода. Рассказываем, как правильно мыть разные виды штор.

Читать полностью » Простые способы разделить комнату на зоны: перегородки, мебель и свет сегодня в 3:18

Как одна штора или ширма меняет квартиру до неузнаваемости

Даже в небольшой квартире можно создать комфортные зоны для сна, учёбы и отдыха. Рассказываем, как перегородки, мебель и свет помогают разделить пространство.

Читать полностью » Лимон, сода и пар помогут удалить жир с кухонного фартука сегодня в 2:13

Как вернуть чистоту кухонному фартуку без химии

Жирные брызги и грязь на кухонном фартуке легко убрать без химии. Рассказываем о простых домашних средствах, которые вернут стенам чистоту.

Читать полностью » Организация кладовой: лучшие варианты хранения вещей в доме сегодня в 1:40

Пространство под подоконником и лоджия: неожиданные варианты для хранения

Даже без отдельной кладовки можно обустроить удобное место для хранения. Рассказываем, как выбрать зону, рассчитать бюджет и организовать порядок.

Читать полностью »

