Кажется лёгкой — а потом чувствуешь мышцы, о которых не знал: новый тренд в тренировках

Тренировка от профессионального тренера Кайзы Керанен (Kaisa Keranen) объединяет динамические элементы йоги, функциональные движения и упражнения с собственным весом тела. Этот комплекс подойдёт тем, кто хочет развить гибкость, улучшить баланс и укрепить мышцы без необходимости посещать зал. Для занятий нужен только коврик, немного свободного пространства и таймер.

Кайза известна своим подходом "движение — это радость": её тренировки разнообразны и никогда не превращаются в скучную рутину. Они активируют все группы мышц, при этом тренируя координацию и контроль тела.

Перед тем как приступить, важно разогреть мышцы и суставы. Несколько минут лёгкой разминки с поворотами корпуса, махами руками и ногами подготовят тело к интенсивной работе.

Почему стоит попробовать этот комплекс

Такой формат тренировки сочетает сразу три направления — силовую нагрузку, мобильность и растяжку. Он помогает не только подтянуть тело, но и улучшить осанку, повысить подвижность суставов и снизить риск травм.

Основные преимущества программы:

не требует оборудования — всё, что нужно, это коврик и немного места;

развивает силу и гибкость одновременно;

подходит для любого уровня подготовки — можно адаптировать под себя темп и амплитуду;

улучшает баланс и координацию движений;

помогает сбросить стресс и укрепить связь с телом.

Как выполнять упражнения

Перед началом важно помнить: не форсируйте движения. Если чувствуете боль, остановитесь. Дискомфорт — допустим, но острая боль — сигнал к паузе. Если есть хронические заболевания или травмы, лучше обсудить тренировку с врачом.

Комплекс состоит из шести упражнений, каждое из которых выполняется в течение 40 секунд с 20-секундным отдыхом между подходами. Новичкам можно сократить время до 30 секунд и отдыхать оставшееся время минуты. Всего — три круга, что займёт около 15 минут.

Разножка с выпадом и выносом ноги вперёд.

"Ножницы" с амплитудным движением ног.

Прыжок к рукам из "медвежьей" планки с выходом в позу собаки мордой вниз.

Бег на месте с выходом в позу воина III.

Чередование ног в глубоком выпаде.

Перекат из "пистолетика" — челлендж от Кайзы для продвинутых.

Каждое движение требует контроля и концентрации. Лучше сделать меньше повторений, но качественно, чем гнаться за скоростью.

Советы шаг за шагом

Подготовьте пространство. Освободите около двух метров вокруг коврика, чтобы движения были свободными. Настройте таймер или используйте фитнес-приложение с интервальным режимом. Включите музыку, которая помогает держать ритм, — например, лоу-фай или лёгкий электронный бит. Начните с разогрева: 10 приседаний, 10 выпадов и 30 секунд лёгких прыжков на месте. Выполняйте первый круг спокойно, чтобы прочувствовать технику. На втором круге увеличьте амплитуду и скорость. Третий круг используйте как вызов — старайтесь не останавливаться и держать дыхание ровным. После завершения растяните мышцы бёдер, икр и спины, полежите минуту в позе ребёнка, чтобы восстановить дыхание.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: слишком резкие движения при недостаточном разогреве.

Последствие: микротравмы мышц или растяжения.

Альтернатива: начать с лёгкой суставной гимнастики и коротких амплитуд.

Ошибка: перенос веса на носки при выпадах.

Последствие: перегрузка коленных суставов.

Альтернатива: держите пятку опорной ноги прижатой к полу, корпус — слегка наклонённым вперёд.

Ошибка: пропуск отдыха между подходами.

Последствие: быстрая усталость и падение техники.

Альтернатива: используйте интервальный таймер, чтобы контролировать паузы.

А что если…

А что если заменить часть движений, чтобы адаптировать комплекс под уровень новичка? Можно. Вместо переката из "пистолетика" выполните глубокое приседание с опорой на стену. Прыжок к рукам из "медвежьей" планки можно заменить шагами. Даже в упрощённом виде тренировка остаётся эффективной — главное, соблюдать ритм и концентрацию.

Часто задаваемые вопросы

Как часто можно делать тренировку Кайзы Керанен?

Оптимально — 3-4 раза в неделю. Между занятиями оставляйте день на восстановление.

Можно ли выполнять комплекс утром натощак?

Да, если чувствуете себя комфортно. При низком уровне сахара можно съесть банан или немного овсянки за 30 минут до тренировки.

Подходит ли эта тренировка для похудения?

Да, при регулярном выполнении и сбалансированном питании она ускоряет обмен веществ и помогает сжигать жир.

Мифы и правда

Миф: если не используешь гантели, мышцы не растут.

Правда: собственный вес тела создаёт достаточную нагрузку, особенно при правильной технике и балансе темпа.

Миф: нужно тренироваться до изнеможения.

Правда: перетренированность приводит к усталости и падению мотивации. Эффективность достигается регулярностью, а не изнурением.

Миф: йога и силовые тренировки несовместимы.

Правда: их сочетание укрепляет мышцы и увеличивает подвижность суставов.

3 интересных факта о Кайзе Керанен

До карьеры фитнес-тренера Кайза занималась лёгкой атлетикой и преподавала физкультуру.

Её тренировки входят в подборки лучших онлайн-программ по версии Women's Health и Shape.

Девиз Кайзы — "Just Move", что можно перевести как "Просто двигайся".

Исторический контекст

Кайза Керанен стала популярной в середине 2010-х годов, когда начала выкладывать короткие видео в Instagram с функциональными движениями без оборудования. Тогда большинство онлайн-программ были ориентированы на бодибилдинг или фитнес-танцы, и её подход стал свежим дыханием. С тех пор она разработала десятки онлайн-курсов, а в 2020 году запустила собственное приложение Just Move с программами для разных уровней подготовки.

Тренировка Кайзы Керанен — это универсальный способ поддерживать тело в тонусе и не скучать. Она даёт ощущение лёгкости и уверенности в движении, а при регулярных занятиях помогает выстроить красивую, функциональную форму тела. Главное — слушайте своё тело и двигайтесь с удовольствием.