Девушка делает ягодичный мостик
© Designed be Freepik by user18526052 is licensed under Public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Упражнения, что превращают бытовые мелочи в лёгкость

Функциональные упражнения улучшают баланс и выносливость — Карл Кнопф

Улучшение сна, поддержка снижения веса и общее ощущение энергии — самые очевидные плюсы спорта. Но существует категория упражнений, которая даёт куда больше, чем привычные тренировки: речь о функциональной нагрузке. Она помогает не только укрепить тело, но и делает повседневные дела проще — будь то поездка в автомобиле, подъем по лестнице или перенос тяжёлых пакетов.

Что такое функциональный фитнес

Суть функциональных упражнений — в подготовке тела к жизни, а не только к спорту. По словам Карла Кнопфа, директора Международной ассоциации спортивных наук и автора книги The Strength Training Bible for Seniors, такие тренировки сочетают элементы терапии и адаптируются под реальные бытовые задачи.

Исследования подтверждают: регулярные занятия улучшают силу, выносливость, скорость, гибкость и координацию. Приятный бонус — отсутствие необходимости в дорогом инвентаре: многие упражнения можно выполнять дома, в парке или даже в офисе.

С чего начать

Перед тренировкой стоит учесть несколько моментов:
• упражнения подходят большинству людей, но при хронических заболеваниях и после 40 лет лучше посоветоваться с врачом;
• оборудование не требуется — достаточно удобной одежды;
• разминка обязательна, даже если занятие короткое;
• оптимальная частота — 3-4 раза в неделю;
• отдых между подходами — от 30 до 60 секунд.

Основные упражнения

1. Выпады

Задействуют ягодицы, квадрицепсы и икры.

"Это упражнение имитирует реальные бытовые движения: шаг вперёд или наклон," — сказала врач Шахиназ Солиман.
Регулярные выпады улучшают баланс и помогают легче справляться с домашними делами.

2. Ягодичный мостик

Работают ягодицы, бёдра и поясница.

"Сильные ягодичные и тазовые мышцы необходимы для ходьбы, подъёма по лестнице и вставания со стула," — пояснил тренер Сергей Путсов.
Также упражнение улучшает осанку.

3. Приседания к стулу

Укрепляют ноги и корпус. Это движение тренирует привычный навык вставания и присаживания, полезный и в быту, и в спорте.

4. "Величайшая растяжка"

Динамическая комбинация для гибкости и подвижности суставов. Задействует практически всё тело и улучшает амплитуду движений — пригодится, когда нужно дотянуться до верхней полки или повернуться в сторону.

5. Подъёмы на носки

Фокус на икры и голеностоп.

"Это упражнение укрепляет икры и помогает легче переносить долгую ходьбу или стояние," — отметила Солиман.
Полезно для тех, кто хочет без усилий вставать на цыпочки.

6. Приседание с касанием носков

Отрабатывает привычный паттерн подъёма предметов с пола. Укрепляет ноги и спину, снижает риск скованности и дискомфорта при наклонах.

7. Отжимания от стены

Простой вариант для тренировки верхней части тела. Развивают руки, грудь и плечи, помогая справляться с переноской тяжёлых сумок или мытьём поверхностей. Постепенно можно переходить к классическим отжиманиям.

Функциональные тренировки повторяют привычные движения и делают их легче, улучшая мобильность и физическую форму. Они подходят почти всем и не требуют специального оборудования. Однако людям старше 40 лет или тем, кто давно не занимался спортом, стоит получить медицинскую консультацию перед началом программы.

