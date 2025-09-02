Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:30

Обычные упражнения, что работают как секретный ключ к подвижности

Функциональные упражнения улучшают подвижность и баланс — эксперт Карл Кноф

Регулярная физическая активность привычно ассоциируется с крепким сном, снижением веса и улучшением самочувствия. Но особую ценность представляют тренировки, построенные на функциональных движениях. Они развивают мышцы и суставы так, чтобы повседневные задачи — подняться по лестнице, донести тяжёлые сумки, сесть и встать с кресла — выполнялись без усилий.

Смысл функциональных упражнений

Функциональная нагрузка направлена на то, чтобы человек был "готов к жизни". Об этом говорит доктор педагогических наук и автор книги The Strength Training Bible for Seniors Карл Кноф:

"Задача программы функциональной подготовки — объединять терапевтические подходы и адаптировать их под реальные потребности человека", — отметил директор Международной ассоциации спортивной науки.

Эти упражнения полезны не только для бытовых движений. Исследования подтверждают, что они развивают силу, выносливость, скорость, гибкость, ловкость, координацию и баланс. А выполнять их можно без тренажёров — дома или даже на улице.

Перед началом

Прежде чем приступить, стоит учесть несколько моментов:
• людям с хроническими заболеваниями или после 40 лет лучше проконсультироваться с врачом;
• разминка обязательна, чтобы снизить риск травм;
• между подходами достаточно отдыхать по 30-60 секунд;
• тренироваться можно 2-3 раза в неделю.

Базовый комплекс функциональных упражнений

1. Выпады

Работают ягодицы, квадрицепсы, подколенные мышцы и икры.
Сертифицированный врач семейной медицины из Калифорнии Шахиназ Солиман, поясняет:

"Это упражнение имитирует реальные бытовые движения — шаг вперёд или наклон", — сказала Солиман.

Со временем выпады помогают с лёгкостью наклоняться, убирать или загружать посудомоечную машину.

2. Ягодичный мост

Укрепляет заднюю поверхность бедра, ягодицы и поясницу. По словам кандидата наук и тренера Сергия Пуцова:

"Сильные ягодицы и бёдра важны для того, чтобы уверенно подниматься с кресла, ходить и подниматься по лестнице", — пояснил Пуцов.

Регулярное выполнение мостика улучшает осанку и снижает нагрузку на поясницу.

3. Приседания на стул

Прекрасно развивают ноги и корпус. Они помогают легче вставать со стула, подниматься по ступеням и садиться в машину. Упражнение полезно и для равновесия.

4. "Величайшая растяжка"

Это динамическое упражнение задействует практически всё тело: от бёдер и ягодиц до плеч и спины. Оно улучшает подвижность суставов и увеличивает амплитуду движений. Благодаря этой растяжке проще наклоняться, тянуться к верхней полке или убирать в доме.

5. Подъёмы на носки

Укрепляют икроножные мышцы и голеностоп. Такое движение важно для устойчивости при ходьбе, подъёме по лестнице или стоянии на цыпочках. Оно делает проще бытовые задачи вроде доставания предметов с верхних полок.

6. Приседание с подъёмом

Упражнение имитирует естественный наклон за предметом. Оно помогает улучшить осанку и избавиться от скованности в бёдрах и пояснице.

7. Отжимания от стены

Укрепляют руки, грудные мышцы и плечи. По словам Солиман, такие отжимания помогают справляться с повседневными задачами вроде открывания тяжёлых дверей или ношения сумок. Когда движения станут лёгкими, можно переходить к классическим отжиманиям от пола.

Итог

Функциональная тренировка — это не про рекорды, а про комфорт и здоровье в повседневности. Она делает тело гибким, сильным и готовым к нагрузкам, а также улучшает координацию и выносливость. Главное — подходить к занятиям постепенно и учитывать особенности своего организма.

