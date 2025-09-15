Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина качает руки с фитнес-резинкой
Мужчина качает руки с фитнес-резинкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:07

Пока одни тратят час на пресс, другие укрепляют корпус за пару минут: как фитнес меняет правила

Софи Кумбс назвала упражнение с резинкой для функциональной силы корпуса и профилактики болей в спине

Функциональная сила корпуса — это то, что напрямую влияет на повседневную жизнь: походка, осанка, устойчивость при наклонах и подъёме тяжестей. Поэтому физиотерапевты всё чаще рекомендуют упражнения, которые имитируют реальные движения, а не только привычные скручивания или планку.

Физиотерапевт Софи Кумбс выделяет одно упражнение, которое считает особенно полезным — боковые наклоны в позиции Зерчера. Оно выполняется с эластичной лентой и помогает развивать мышцы, отвечающие за стабилизацию корпуса.

"Боковые наклоны в позиции Зерчера нагружают косые мышцы живота, квадратную мышцу поясницы и глубокие мышцы кора", — пояснила физиотерапевт Софи Кумбс.

По её словам, это движение учит тело удерживать вертикальное положение и сопротивляться боковым смещениям. Именно поэтому оно более практично для повседневных задач, чем популярное упражнение "мертвый жук".

Как выполнять боковые наклоны в позиции Зерчера

  1. Рядом поставьте устойчивую поверхность на уровне колена (лавка или край дивана).

  2. Возьмите длинную эластичную ленту в левую руку, закрепите её на стопе и согнутом локте (угол 90°).

  3. Поднимите правое колено и поставьте его на опору. Правая рука на бедре для равновесия.

  4. Сохраняя корпус прямым, медленно наклоняйтесь из стороны в сторону.

  5. Начинайте с лёгкой ленты: 15-20 повторов на каждую сторону.

На что обратить внимание

  • Не вращайте корпус — работайте строго в боковой плоскости.

  • Держите плечи расправленными.

  • Дышите равномерно: выдох на наклоне, вдох в исходное положение.

Почему это важно

Развитие функциональной силы кора:

  • улучшает осанку и снижает риск сутулости;

  • уменьшает боли в пояснице;

  • облегчает ходьбу, наклоны и подъём тяжестей;

  • повышает эффективность в спорте и фитнесе.

"Мёртвый жук" хорош для базового контроля мышц, но боковые наклоны в позиции Зерчера учат тело не заваливаться в сторону — это больше похоже на реальные нагрузки", — добавила Кумбс.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простое и безопасное упражнение Нужна эластичная лента и опора
Укрепляет глубокие мышцы корпуса Может показаться непривычным новичкам
Подходит для всех уровней подготовки Сложно выполнять без контроля техники
Переносится на бытовые движения Не даёт кардио-нагрузки

Сравнение: "Мёртвый жук" и наклоны Зерчера

Упражнение Что развивает Кому подойдёт
"Мёртвый жук" Базовый контроль мышц кора, стабилизацию таза Новичкам, людям в восстановлении
Наклоны Зерчера Сопротивление боковым нагрузкам, улучшение осанки и равновесия Всем, кто хочет укрепить мышцы для жизни и спорта

Советы по выполнению

  1. Начинайте с лёгкой ленты.

  2. Для устойчивости тренируйтесь у стены или дивана.

  3. Делайте движения медленно и осознанно.

  4. Включайте упражнение в разминку или основную тренировку корпуса.

  5. Со временем увеличивайте сопротивление резинки.

Мифы и правда

  • Миф: такие упражнения нужны только спортсменам.
    Правда: они полезны всем, потому что повторяют движения из жизни.

  • Миф: для кора достаточно планки.
    Правда: планка статична, а наклоны учат контролировать тело в движении.

  • Миф: работа с резинкой слабее, чем с гантелями.
    Правда: эластичные ленты дают динамическое сопротивление и хорошо включают стабилизаторы.

FAQ

Можно ли заменить ленту гантелью?
Да, но резинка даёт более естественное сопротивление в боковой плоскости.

Как часто делать упражнение?
Два-три раза в неделю, по 2-3 подхода.

Подходит ли новичкам?
Да, при правильной технике оно безопасно.

Исторический контекст

Название "Зерчер" происходит от силового тренинга: так называют упражнения, где вес удерживается в сгибе локтя. Классические приседания Зергера появились ещё в 30-х годах XX века, а современные вариации, включая боковые наклоны, адаптировали для функционального фитнеса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком тугую ленту.
    Последствие: потеря техники, перегрузка поясницы.
    Альтернатива: начать с лёгкой резинки.

  • Ошибка: выполнять наклоны резко.
    Последствие: риск потери равновесия.
    Альтернатива: двигаться медленно и плавно.

  • Ошибка: расслаблять пресс.
    Последствие: нагрузка смещается на спину.
    Альтернатива: держать мышцы живота в напряжении на протяжении всего подхода.

А что если…

Вы попробуете включить боковые наклоны в утреннюю разминку? Это займёт всего пару минут, но улучшит осанку, укрепит пресс и поясницу и подготовит тело к дню.

Интересные факты

  1. Косые мышцы живота защищают внутренние органы и поддерживают позвоночник.

  2. Квадратная мышца поясницы стабилизирует тело при ходьбе и наклонах.

  3. Функциональные упражнения лучше предотвращают травмы, чем изолированные.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследования: мужчины тратят 5–6 ккал в минуту, женщины — около 3,4 ккал на силовых упражнениях сегодня в 17:50

Меньше перерывов — больше результата: как паузы решают судьбу калорий

Силовые тренировки расходуют калории не только во время упражнений, но и после них. Учёные подсчитали примерные значения и объяснили, от чего они зависят.

Читать полностью » Нутрициолог Мария Кардакова: строгие диеты в долгую не работают сегодня в 17:10

Тихая причина срывов после первого занятия: когда тренер не слышит клиента

Конфликт целей клиента и тренера может превратить спорт в мучение. Почему это происходит и как найти свой путь в зале?

Читать полностью » Инструкторы по фитнесу уточнили, какой вес гирь безопасен для домашних занятий сегодня в 16:50

Домашняя тренировка с гирями: нестабильный снаряд прокачивает координацию лучше фитнес-резинки

Домашняя тренировка с гирями займёт всего 20 минут, но позволит проработать все основные мышцы и развить выносливость.

Читать полностью » Физиотерапевты рассказали, как выполнить разминку за три минуты перед основной тренировкой сегодня в 16:10

Три движения вместо длинной зарядки: как разбудить мышцы без растяжки

Три простых упражнения заменят долгую зарядку, разогреют мышцы и помогут чувствовать себя легче всего за несколько минут.

Читать полностью » Кардиологи подтвердили эффективность домашних упражнений по методу Табата сегодня в 15:50

Долгие пробежки не заходят: интервальная схема на 10 минут спасает форму

Тренировка, которая займёт всего 10 минут, но заставит работать всё тело и подарит эффект долгого кардио. Удивительно, как быстро приходит результат.

Читать полностью » Учёные объяснили, как поза богини влияет на гибкость и баланс сегодня в 15:10

Йога без прыжков: как один присед разгружает поясницу и колени

Поза богини в йоге укрепляет мышцы, развивает гибкость и баланс. Чем она полезна и как выполнять её правильно — советы и разоблачение мифов.

Читать полностью » Упражнение сегодня в 14:25

Простое движение из школы превращается в мощный фитнес-инструмент

Фитнес-тренер объяснила, чем полезно упражнение «ласточка» и как правильно его выполнять, чтобы развить силу, баланс и координацию.

Читать полностью » Двукратный чемпион мира по самбо Елисеев предложил упражнения с пакетами и бутылками сегодня в 13:22

Сила без спортзала: как самбист превращает дом в тренировочную площадку

Двукратный чемпион мира по самбо рассказал, как накачать руки дома без гантелей и тренажёров. Какие подручные предметы можно использовать?

Читать полностью »

Новости
Наука

Нейровизуализация показывает, как мозг предсказывает цвета
УрФО

Ресторанный критик Можаев: Урал может стать гастрономической жемчужиной России
Туризм

Посольство РФ на Кубе призвало туристов экономить заряд телефонов из-за энергокризиса
Авто и мото

Штраф за просроченный ОСАГО выписывают даже на парковке
Дом

Домашние средства против налета на сантехнике: уксус, сода и соль остаются эффективными
Наука

Профессор Экономо: биоразнообразие муравьёв на Фиджи сократилось под влиянием человека
Еда

Врач Помойнецкая назвала ошибки, которые снижают пользу завтрака
Красота и здоровье

Эксперт Роскачества Давлекамова назвала главные ошибки во время диеты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet