Пока одни тратят час на пресс, другие укрепляют корпус за пару минут: как фитнес меняет правила
Функциональная сила корпуса — это то, что напрямую влияет на повседневную жизнь: походка, осанка, устойчивость при наклонах и подъёме тяжестей. Поэтому физиотерапевты всё чаще рекомендуют упражнения, которые имитируют реальные движения, а не только привычные скручивания или планку.
Физиотерапевт Софи Кумбс выделяет одно упражнение, которое считает особенно полезным — боковые наклоны в позиции Зерчера. Оно выполняется с эластичной лентой и помогает развивать мышцы, отвечающие за стабилизацию корпуса.
"Боковые наклоны в позиции Зерчера нагружают косые мышцы живота, квадратную мышцу поясницы и глубокие мышцы кора", — пояснила физиотерапевт Софи Кумбс.
По её словам, это движение учит тело удерживать вертикальное положение и сопротивляться боковым смещениям. Именно поэтому оно более практично для повседневных задач, чем популярное упражнение "мертвый жук".
Как выполнять боковые наклоны в позиции Зерчера
-
Рядом поставьте устойчивую поверхность на уровне колена (лавка или край дивана).
-
Возьмите длинную эластичную ленту в левую руку, закрепите её на стопе и согнутом локте (угол 90°).
-
Поднимите правое колено и поставьте его на опору. Правая рука на бедре для равновесия.
-
Сохраняя корпус прямым, медленно наклоняйтесь из стороны в сторону.
-
Начинайте с лёгкой ленты: 15-20 повторов на каждую сторону.
На что обратить внимание
-
Не вращайте корпус — работайте строго в боковой плоскости.
-
Держите плечи расправленными.
-
Дышите равномерно: выдох на наклоне, вдох в исходное положение.
Почему это важно
Развитие функциональной силы кора:
-
улучшает осанку и снижает риск сутулости;
-
уменьшает боли в пояснице;
-
облегчает ходьбу, наклоны и подъём тяжестей;
-
повышает эффективность в спорте и фитнесе.
"Мёртвый жук" хорош для базового контроля мышц, но боковые наклоны в позиции Зерчера учат тело не заваливаться в сторону — это больше похоже на реальные нагрузки", — добавила Кумбс.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Простое и безопасное упражнение
|Нужна эластичная лента и опора
|Укрепляет глубокие мышцы корпуса
|Может показаться непривычным новичкам
|Подходит для всех уровней подготовки
|Сложно выполнять без контроля техники
|Переносится на бытовые движения
|Не даёт кардио-нагрузки
Сравнение: "Мёртвый жук" и наклоны Зерчера
|Упражнение
|Что развивает
|Кому подойдёт
|"Мёртвый жук"
|Базовый контроль мышц кора, стабилизацию таза
|Новичкам, людям в восстановлении
|Наклоны Зерчера
|Сопротивление боковым нагрузкам, улучшение осанки и равновесия
|Всем, кто хочет укрепить мышцы для жизни и спорта
Советы по выполнению
-
Начинайте с лёгкой ленты.
-
Для устойчивости тренируйтесь у стены или дивана.
-
Делайте движения медленно и осознанно.
-
Включайте упражнение в разминку или основную тренировку корпуса.
-
Со временем увеличивайте сопротивление резинки.
Мифы и правда
-
Миф: такие упражнения нужны только спортсменам.
Правда: они полезны всем, потому что повторяют движения из жизни.
-
Миф: для кора достаточно планки.
Правда: планка статична, а наклоны учат контролировать тело в движении.
-
Миф: работа с резинкой слабее, чем с гантелями.
Правда: эластичные ленты дают динамическое сопротивление и хорошо включают стабилизаторы.
FAQ
Можно ли заменить ленту гантелью?
Да, но резинка даёт более естественное сопротивление в боковой плоскости.
Как часто делать упражнение?
Два-три раза в неделю, по 2-3 подхода.
Подходит ли новичкам?
Да, при правильной технике оно безопасно.
Исторический контекст
Название "Зерчер" происходит от силового тренинга: так называют упражнения, где вес удерживается в сгибе локтя. Классические приседания Зергера появились ещё в 30-х годах XX века, а современные вариации, включая боковые наклоны, адаптировали для функционального фитнеса.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать слишком тугую ленту.
Последствие: потеря техники, перегрузка поясницы.
Альтернатива: начать с лёгкой резинки.
-
Ошибка: выполнять наклоны резко.
Последствие: риск потери равновесия.
Альтернатива: двигаться медленно и плавно.
-
Ошибка: расслаблять пресс.
Последствие: нагрузка смещается на спину.
Альтернатива: держать мышцы живота в напряжении на протяжении всего подхода.
А что если…
Вы попробуете включить боковые наклоны в утреннюю разминку? Это займёт всего пару минут, но улучшит осанку, укрепит пресс и поясницу и подготовит тело к дню.
Интересные факты
-
Косые мышцы живота защищают внутренние органы и поддерживают позвоночник.
-
Квадратная мышца поясницы стабилизирует тело при ходьбе и наклонах.
-
Функциональные упражнения лучше предотвращают травмы, чем изолированные.
