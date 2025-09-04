Домашние дела против спортзала: неожиданные соперники в борьбе за фигуру

Не обязательно быть завсегдатаем спортзала, чтобы оставаться активным. Обычные занятия, которые приносят удовольствие, могут не хуже тренажёров помочь сжечь калории и улучшить самочувствие. Физиотерапевт Кэтрин Туппо из Медицинского центра Стонни-Брук отмечает:

"Любая деятельность, требующая движения, скорости или силы, будет расходовать больше энергии", — сказала менеджер центра по снижению веса Кэтрин Туппо.

А чтобы заниматься этим регулярно, важно, чтобы процесс нравился. Как подчёркивает физиотерапевт Келли Старретт, автор книги Built to Move:

"Наслаждаться активностью — это самый простой способ действительно ею заниматься", — отметил физиотерапевт Келли Старретт.

Увлекательные способы сжечь калории

Садоводство — 162 калории

Посадка цветов или работа с землёй требует приседаний, наклонов, подъёмов. Несмотря на умеренную нагрузку, она эффективно тренирует тело. Кроме того, исследования показывают: копание в земле снижает стресс и даже помогает замедлить возрастной набор веса.

Сборка мебели — 176 калорий

Даже если инструкции от IKEA кажутся сложными, сам процесс — отличный способ подвигаться. Работа с досками, молотком и гвоздями укрепляет мышцы и повышает расход энергии.

Покраска комнаты — 176 калорий

Обновление спальни — не только эстетика, но и реальная нагрузка. Кстати, правильный цвет стен влияет на сон: люди с голубыми спальнями спят дольше, а полноценный отдых связан с меньшим потреблением калорий.

Каякинг — 180 калорий

Гребля на спокойной воде или на бурной реке укрепляет руки и плечи. К тому же это возможность насладиться природой вместо занятий на тренажёре.

Настольный теннис — 150 калорий

Классическая игра не только тренирует реакцию, но и признана учёными эффективным способом повысить физическую активность. Для сравнения: модный пиклбол сжигает от 107 до 250 калорий в зависимости от интенсивности.

Игра на барабанах — 150 калорий

Ритмичная музыка помогает выплеснуть эмоции, а также облегчает тревожность и повышает устойчивость к стрессу. Полчаса энергичной игры — полноценная кардионагрузка.

Игра на пианино — 75 калорий

Спокойное музицирование тоже требует усилий. Оно снижает стресс сильнее, чем многие другие творческие практики, и сжигает больше калорий, чем просмотр ленты в телефоне.

Танцы — 198 калорий

Домашняя дискотека или вечеринка с друзьями — это не только радость, но и доказанный способ снизить вес. Исследования подтверждают: регулярные танцы уменьшают индекс массы тела и снижают уровень стресса.

Шопинг — 106 калорий

Поход за покупками легко превращается в тренировку. Достаточно ходить по магазинам в хорошем темпе, носить сумки и подниматься по лестнице. Это добавляет движения в повседневность.

Фрисби — 105 калорий

Простая игра с диском — отличный способ провести время с семьёй и размяться. А для тех, кто втянется, есть и целые лиги по Ultimate Frisbee.

Приготовление новых блюд — 70 калорий

Кулинария требует усилий — таскать кастрюли и мешать тесто тоже работа. А готовка здоровых блюд даёт двойную пользу: сжигание калорий и переход на полезное питание.

По рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), взрослым нужно минимум 150 минут умеренной активности и два дня силовых нагрузок в неделю. Но это вовсе не означает, что придётся часами бегать на дорожке. Садоводство, танцы или даже шопинг помогут внести движение в жизнь и сделают её энергичнее. Главное — найти то занятие, которое приносит радость.