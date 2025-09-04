Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Домашние дела против спортзала: неожиданные соперники в борьбе за фигуру

Физиотерапевт Келли Старретт назвал эффективные бытовые способы сжечь калории

Не обязательно быть завсегдатаем спортзала, чтобы оставаться активным. Обычные занятия, которые приносят удовольствие, могут не хуже тренажёров помочь сжечь калории и улучшить самочувствие. Физиотерапевт Кэтрин Туппо из Медицинского центра Стонни-Брук отмечает:

"Любая деятельность, требующая движения, скорости или силы, будет расходовать больше энергии", — сказала менеджер центра по снижению веса Кэтрин Туппо.

А чтобы заниматься этим регулярно, важно, чтобы процесс нравился. Как подчёркивает физиотерапевт Келли Старретт, автор книги Built to Move:

"Наслаждаться активностью — это самый простой способ действительно ею заниматься", — отметил физиотерапевт Келли Старретт.

Увлекательные способы сжечь калории

Садоводство — 162 калории

Посадка цветов или работа с землёй требует приседаний, наклонов, подъёмов. Несмотря на умеренную нагрузку, она эффективно тренирует тело. Кроме того, исследования показывают: копание в земле снижает стресс и даже помогает замедлить возрастной набор веса.

Сборка мебели — 176 калорий

Даже если инструкции от IKEA кажутся сложными, сам процесс — отличный способ подвигаться. Работа с досками, молотком и гвоздями укрепляет мышцы и повышает расход энергии.

Покраска комнаты — 176 калорий

Обновление спальни — не только эстетика, но и реальная нагрузка. Кстати, правильный цвет стен влияет на сон: люди с голубыми спальнями спят дольше, а полноценный отдых связан с меньшим потреблением калорий.

Каякинг — 180 калорий

Гребля на спокойной воде или на бурной реке укрепляет руки и плечи. К тому же это возможность насладиться природой вместо занятий на тренажёре.

Настольный теннис — 150 калорий

Классическая игра не только тренирует реакцию, но и признана учёными эффективным способом повысить физическую активность. Для сравнения: модный пиклбол сжигает от 107 до 250 калорий в зависимости от интенсивности.

Игра на барабанах — 150 калорий

Ритмичная музыка помогает выплеснуть эмоции, а также облегчает тревожность и повышает устойчивость к стрессу. Полчаса энергичной игры — полноценная кардионагрузка.

Игра на пианино — 75 калорий

Спокойное музицирование тоже требует усилий. Оно снижает стресс сильнее, чем многие другие творческие практики, и сжигает больше калорий, чем просмотр ленты в телефоне.

Танцы — 198 калорий

Домашняя дискотека или вечеринка с друзьями — это не только радость, но и доказанный способ снизить вес. Исследования подтверждают: регулярные танцы уменьшают индекс массы тела и снижают уровень стресса.

Шопинг — 106 калорий

Поход за покупками легко превращается в тренировку. Достаточно ходить по магазинам в хорошем темпе, носить сумки и подниматься по лестнице. Это добавляет движения в повседневность.

Фрисби — 105 калорий

Простая игра с диском — отличный способ провести время с семьёй и размяться. А для тех, кто втянется, есть и целые лиги по Ultimate Frisbee.

Приготовление новых блюд — 70 калорий

Кулинария требует усилий — таскать кастрюли и мешать тесто тоже работа. А готовка здоровых блюд даёт двойную пользу: сжигание калорий и переход на полезное питание.

По рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), взрослым нужно минимум 150 минут умеренной активности и два дня силовых нагрузок в неделю. Но это вовсе не означает, что придётся часами бегать на дорожке. Садоводство, танцы или даже шопинг помогут внести движение в жизнь и сделают её энергичнее. Главное — найти то занятие, которое приносит радость.

