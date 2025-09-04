Домашние дела против спортзала: неожиданные соперники в борьбе за фигуру
Не обязательно быть завсегдатаем спортзала, чтобы оставаться активным. Обычные занятия, которые приносят удовольствие, могут не хуже тренажёров помочь сжечь калории и улучшить самочувствие. Физиотерапевт Кэтрин Туппо из Медицинского центра Стонни-Брук отмечает:
"Любая деятельность, требующая движения, скорости или силы, будет расходовать больше энергии", — сказала менеджер центра по снижению веса Кэтрин Туппо.
А чтобы заниматься этим регулярно, важно, чтобы процесс нравился. Как подчёркивает физиотерапевт Келли Старретт, автор книги Built to Move:
"Наслаждаться активностью — это самый простой способ действительно ею заниматься", — отметил физиотерапевт Келли Старретт.
Увлекательные способы сжечь калории
Садоводство — 162 калории
Посадка цветов или работа с землёй требует приседаний, наклонов, подъёмов. Несмотря на умеренную нагрузку, она эффективно тренирует тело. Кроме того, исследования показывают: копание в земле снижает стресс и даже помогает замедлить возрастной набор веса.
Сборка мебели — 176 калорий
Даже если инструкции от IKEA кажутся сложными, сам процесс — отличный способ подвигаться. Работа с досками, молотком и гвоздями укрепляет мышцы и повышает расход энергии.
Покраска комнаты — 176 калорий
Обновление спальни — не только эстетика, но и реальная нагрузка. Кстати, правильный цвет стен влияет на сон: люди с голубыми спальнями спят дольше, а полноценный отдых связан с меньшим потреблением калорий.
Каякинг — 180 калорий
Гребля на спокойной воде или на бурной реке укрепляет руки и плечи. К тому же это возможность насладиться природой вместо занятий на тренажёре.
Настольный теннис — 150 калорий
Классическая игра не только тренирует реакцию, но и признана учёными эффективным способом повысить физическую активность. Для сравнения: модный пиклбол сжигает от 107 до 250 калорий в зависимости от интенсивности.
Игра на барабанах — 150 калорий
Ритмичная музыка помогает выплеснуть эмоции, а также облегчает тревожность и повышает устойчивость к стрессу. Полчаса энергичной игры — полноценная кардионагрузка.
Игра на пианино — 75 калорий
Спокойное музицирование тоже требует усилий. Оно снижает стресс сильнее, чем многие другие творческие практики, и сжигает больше калорий, чем просмотр ленты в телефоне.
Танцы — 198 калорий
Домашняя дискотека или вечеринка с друзьями — это не только радость, но и доказанный способ снизить вес. Исследования подтверждают: регулярные танцы уменьшают индекс массы тела и снижают уровень стресса.
Шопинг — 106 калорий
Поход за покупками легко превращается в тренировку. Достаточно ходить по магазинам в хорошем темпе, носить сумки и подниматься по лестнице. Это добавляет движения в повседневность.
Фрисби — 105 калорий
Простая игра с диском — отличный способ провести время с семьёй и размяться. А для тех, кто втянется, есть и целые лиги по Ultimate Frisbee.
Приготовление новых блюд — 70 калорий
Кулинария требует усилий — таскать кастрюли и мешать тесто тоже работа. А готовка здоровых блюд даёт двойную пользу: сжигание калорий и переход на полезное питание.
По рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), взрослым нужно минимум 150 минут умеренной активности и два дня силовых нагрузок в неделю. Но это вовсе не означает, что придётся часами бегать на дорожке. Садоводство, танцы или даже шопинг помогут внести движение в жизнь и сделают её энергичнее. Главное — найти то занятие, которое приносит радость.
