Сантехник больше не нужен: как за 5 минут устранить течь, если вы никогда не держали ключ в руках

При выполнении сантехнических работ важна герметичность резьбовых соединений. Неправильное использование уплотнителей может привести к течи, которая будет давать о себе знать только со временем. Фум-лента — один из самых распространенных материалов для герметизации, обладает рядом преимуществ и довольно проста в работе. В нашем материале рассказываем, какие задачи она решает, чем ее преимущества и недостатки в сравнении с традиционными уплотнителями.

"Фум-лента обладает отличными герметизирующими свойствами и способна выдерживать широкий температурный диапазон, что делает ее универсальным выбором. Главное при этом — правильно намотать материал" — разъяснил эксперт по сантехнике Михаил Волков.

Что такое фум-лента

Фум-лента представляет собой тонкую пленку белого цвета, используемую для герметизации резьбовых соединений в трубопроводах для воды и газа. Название "фум" расшифровывается как "фторопластовый уплотнитель". Она схожа по составу с тефлоном и не впитывает влагу, что значительно увеличивает срок службы соединений.

Лента обладает температурным диапазоном от -60 до +200 ℃ и не реагирует с химическими веществами, такими как вода, масла или кислоты. Это делает её пригодной для использования как в бытовых, так и в технических системах.

Фум-лента поставляется в рулонах шириной 10-20 мм и толщиной 0,075-0,2 мм; для стандартной бытовой сантехники берут ленты шириной 12-15 мм и толщиной около 0,1 мм.

Плюсы и минусы фум-ленты

К числу преимуществ фум-ленты можно отнести простоту монтажа — для её использования не потребуются дополнительные материалы, такие как паста или герметик. Она также устойчива к гниению и сохраняет свои свойства даже спустя много лет. Срок службы устройства может достигать 15 лет в системах холодного водоснабжения.

Однако имеются и недостатки. Лента может не удерживаться на изношенной или поврежденной резьбе. Также она не рекомендуется для соединений с регулярными механическими нагрузками, так как под действием вибраций теряет свои качества.

Для систем отопления с температурой выше 120 ℃ и для соединений с большими диаметрими труб лучше рассматривать другие варианты герметизации.

Как использовать фум-ленту

Намотка фум-ленты достаточно проста и может быть выполнена даже без опыта. Начать следует с очистки резьбы от загрязнений и старого уплотнителя, чтобы обеспечить плотное прилегание. Важно учитывать направление закручивания соединения — обычно это правая резьба.

При накручивании ленты следует делать 2-3 оборота, плотно прижимая ленту к резьбе. Для соединений с диаметром до 20 мм достаточно 3-5 слоев, а для труб 25-32 мм понадобится 5-10 слоев фум-ленты.

После намотки незатянутую гайку нужно закрутить вручную, а затем затянуть ключом. Важно проверить соединение на герметичность, включая воду и наблюдая за возможными утечками.

"Альтернативные методы герметизации, такие как сантехническая нить или гель, могут быть более удобными для многих задач, хотя и имеют свои ограничения по цене. Выбор уплотнителя зависит от конкретного случая" — отметила дизайнер интерьеров Ксения Орлова.

Альтернативы для герметизации

Среди альтернатив фум-ленте выделяются сантехническая нить и анаэробный гель. Сантехническая нить является синтетическим волокном, которое, в отличие от фум-ленты, подходит для иностранных и изношенных соединений. Она не гниёт и её легко наматывать, обеспечивая надежное соединение.

Анаэробный гель, представляя собой жидкий состав, заполняет микротрещины и обеспечивают крепкое герметичное соединение в любых металлах. После нанесения требуется 5-10 минут для сборки, так как в противном случае он может застыть, что делает конструкцию неподвижной.

Несмотря на свои преимущества, обе эти альтернативы могут стоить дороже, чем сама фум-лента, поэтому выбрать подходящий уплотнитель важно с учётом всех условий работы.

FAQ

1. Какова длина срока службы фум-ленты?

Длительность службы фум-ленты может достигать 15 лет в системах холодного водоснабжения.

2. Где нельзя использовать фум-ленту?

Фум-лента не рекомендуется для мощных резьбовых соединений в системах с высокой температурой или давлением, а также для труб диаметром более 50 мм.

3. Можно ли смешивать фум-ленту с другими уплотнителями?

Смешивание различных уплотнителей может снизить герметизационные качества соединений. Рекомендуется использовать однородный материал.

4. Какова цена на фум-ленту?

Стоимость фум-ленты варьируется от 50 ₽ за рулон в зависимости от производителя и толщины.

