Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кухонная мойка
Кухонная мойка
© mos.ru by Anastasia Solntseva is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 14:54

Сантехник больше не нужен: как за 5 минут устранить течь, если вы никогда не держали ключ в руках

При выполнении сантехнических работ важна герметичность резьбовых соединений. Неправильное использование уплотнителей может привести к течи, которая будет давать о себе знать только со временем. Фум-лента — один из самых распространенных материалов для герметизации, обладает рядом преимуществ и довольно проста в работе. В нашем материале рассказываем, какие задачи она решает, чем ее преимущества и недостатки в сравнении с традиционными уплотнителями.

"Фум-лента обладает отличными герметизирующими свойствами и способна выдерживать широкий температурный диапазон, что делает ее универсальным выбором. Главное при этом — правильно намотать материал" — разъяснил эксперт по сантехнике Михаил Волков.

Эксперт по сантехнике Михаил Волков

Что такое фум-лента

Фум-лента представляет собой тонкую пленку белого цвета, используемую для герметизации резьбовых соединений в трубопроводах для воды и газа. Название "фум" расшифровывается как "фторопластовый уплотнитель". Она схожа по составу с тефлоном и не впитывает влагу, что значительно увеличивает срок службы соединений.

Лента обладает температурным диапазоном от -60 до +200 ℃ и не реагирует с химическими веществами, такими как вода, масла или кислоты. Это делает её пригодной для использования как в бытовых, так и в технических системах.

Фум-лента поставляется в рулонах шириной 10-20 мм и толщиной 0,075-0,2 мм; для стандартной бытовой сантехники берут ленты шириной 12-15 мм и толщиной около 0,1 мм.

Плюсы и минусы фум-ленты

К числу преимуществ фум-ленты можно отнести простоту монтажа — для её использования не потребуются дополнительные материалы, такие как паста или герметик. Она также устойчива к гниению и сохраняет свои свойства даже спустя много лет. Срок службы устройства может достигать 15 лет в системах холодного водоснабжения.

Однако имеются и недостатки. Лента может не удерживаться на изношенной или поврежденной резьбе. Также она не рекомендуется для соединений с регулярными механическими нагрузками, так как под действием вибраций теряет свои качества.

Для систем отопления с температурой выше 120 ℃ и для соединений с большими диаметрими труб лучше рассматривать другие варианты герметизации.

Как использовать фум-ленту

Намотка фум-ленты достаточно проста и может быть выполнена даже без опыта. Начать следует с очистки резьбы от загрязнений и старого уплотнителя, чтобы обеспечить плотное прилегание. Важно учитывать направление закручивания соединения — обычно это правая резьба.

При накручивании ленты следует делать 2-3 оборота, плотно прижимая ленту к резьбе. Для соединений с диаметром до 20 мм достаточно 3-5 слоев, а для труб 25-32 мм понадобится 5-10 слоев фум-ленты.

После намотки незатянутую гайку нужно закрутить вручную, а затем затянуть ключом. Важно проверить соединение на герметичность, включая воду и наблюдая за возможными утечками.

"Альтернативные методы герметизации, такие как сантехническая нить или гель, могут быть более удобными для многих задач, хотя и имеют свои ограничения по цене. Выбор уплотнителя зависит от конкретного случая" — отметила дизайнер интерьеров Ксения Орлова.

Дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Альтернативы для герметизации

Среди альтернатив фум-ленте выделяются сантехническая нить и анаэробный гель. Сантехническая нить является синтетическим волокном, которое, в отличие от фум-ленты, подходит для иностранных и изношенных соединений. Она не гниёт и её легко наматывать, обеспечивая надежное соединение.

Анаэробный гель, представляя собой жидкий состав, заполняет микротрещины и обеспечивают крепкое герметичное соединение в любых металлах. После нанесения требуется 5-10 минут для сборки, так как в противном случае он может застыть, что делает конструкцию неподвижной.

Несмотря на свои преимущества, обе эти альтернативы могут стоить дороже, чем сама фум-лента, поэтому выбрать подходящий уплотнитель важно с учётом всех условий работы.

FAQ

1. Какова длина срока службы фум-ленты?
Длительность службы фум-ленты может достигать 15 лет в системах холодного водоснабжения.
2. Где нельзя использовать фум-ленту?
Фум-лента не рекомендуется для мощных резьбовых соединений в системах с высокой температурой или давлением, а также для труб диаметром более 50 мм.
3. Можно ли смешивать фум-ленту с другими уплотнителями?
Смешивание различных уплотнителей может снизить герметизационные качества соединений. Рекомендуется использовать однородный материал.
4. Какова цена на фум-ленту?
Стоимость фум-ленты варьируется от 50 ₽ за рулон в зависимости от производителя и толщины.

Проверено экспертом: эксперт по сантехнике Михаил Волков

Читайте также

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Черная метка для покупателей вторичного жилья: жесткая привязка задолженности по капремонту к объекту недвижимости, а не к его владельцу 25.05.2026 в 19:22

Многие собственники ошибочно считают, что игнорирование ежемесячных квитанций ничем не грозит, но такая беспечность может привести к серьезным юридическим последствиям.

Читать полностью » Главные артерии многоэтажки: список стояков и труб, за обновление которых собственник квартиры не должен платить ни копейки 25.05.2026 в 17:27

Многие владельцы жилья ошибочно оплачивают ремонт инженерных коммуникаций, хотя их обслуживание уже полностью включено в ежемесячные коммунальные счета.

Читать полностью » Болотный шлейф от чистого белья: истинные причины затхлого аромата из стиральной машины вопреки использованию дорогого кондиционера 25.05.2026 в 15:13

Затхлый запах из барабана сигнализирует о серьезных нарушениях в эксплуатации, которые со временем могут привести к поломке жизненно важных узлов.

Читать полностью » Грязевой камуфляж на стеклах: неожиданная польза старых газет при финальной полировке стекол до зеркального блеска 25.05.2026 в 13:44

Многие владельцы жилья сталкиваются с тем, что после влажной уборки на стеклах остаются неприятные потеки, портящие эффект даже при идеальном порядке в доме.

Читать полностью » Поиск без паролей и долгой авторизации: секретный раздел ГИС ЖКХ, который бесплатно выдаст всю подноготную вашего дома 24.05.2026 в 17:13

Многие собственники жилья теряются, когда возникает необходимость оперативно связаться с профильными службами, не зная, где искать информацию об организации.

Читать полностью » Дедовский метод: жесткие условия, при которых чистка ковра реально уничтожает пылевых клещей 24.05.2026 в 13:09

Частые ошибки при попытках удалить загрязнения могут привести к порче ворса и появлению плесени, но знание физики материалов позволяет избежать радикальных мер.

Читать полностью » Скрытые магистрали за плинтусом: через какие незаметные отверстия ракообразные тайно проникают в самые чистые квартиры 24.05.2026 в 7:06

Эти существа обожают укромные уголки с высокой влажностью и способны превратить жизнь в бесконечную борьбу за чистоту, если не перекрыть им пути миграции.

Читать полностью » Ипотека без процентов звучит как мечта: почему молодым семьям пока рано радоваться 22.05.2026 в 13:19

Эксперт по недвижимости пояснила NewsInfo, почему обсуждение новых инструментов поддержки для семей с детьми сталкивается с серьезным выбором модели финансирования, требующим участия государственных структур.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Хватит кормить ботву: как правильно подкормить свеклу, чтобы все силы ушли в корнеплод
ЦФО
Кошелек соседа не безграничен: Клычков нашел способ оплатить строительство набережной реки Оки
Экономика
Компании сокращают менеджеров пачками: причина оказалась не только в экономии
Технологии
Цифровой рубль доберется до кредитов: заемщикам придется проверить важную деталь заранее
Авто и мото
Машина учует алкоголь и не заведется: почему новая идея может обернуться хаосом для водителей
Авто и мото
Считаем деньги до копейки: когда дизель становится убыточным вложением
Садоводство
Белый налет на яблоне: как спасти урожай в июне, пока грибок не уничтожил завязи
Авто и мото
Спорткар или такси? У этих легендарных авто двигатель взят из простых семейных моделей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet