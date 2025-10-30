Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ремонт автомобиля: открытие капота
Ремонт автомобиля: открытие капота
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:54

После замены масла новый фильтр может вызвать утечку и износ мотора

Неправильный масляный фильтр ломается и деформирует двигатель

Замена масла и фильтра — стандартная процедура для любого автолюбителя, однако иногда после её проведения возникают неожиданные проблемы: новый масляный фильтр деформируется или вовсе ломается. Почему это происходит и чем опасна такая ситуация? Моторист объяснил, что главные причины — неправильный подбор фильтров, использование неподходящего масла и ошибки при установке.

Современные двигатели оборудованы полнопоточными масляными фильтрами. В отличие от неполнопоточных моделей, которые пропускают часть масла мимо фильтрующего элемента, такие фильтры очищают весь поток масла, задерживая мельчайшие частицы грязи и пыли. Это обеспечивает более надёжную защиту мотора и снижает риск ускоренного износа деталей.

Основной защитой двигателя остаётся перепускной клапан. Он открывается при слишком высоком давлении и пропускает неочищенное масло, предотвращая дефицит смазки. Несмотря на это, при неправильной установке или использовании фильтра неподходящего типа даже такой механизм не всегда спасает двигатель от повреждений.

Как выбрать правильный фильтр

  1. Обязательно сверяйтесь с рекомендациями производителя автомобиля.

  2. Проверяйте совместимость с типом масла, которое используете.

  3. Следите за качеством резьбы и уплотнительных элементов — дефекты могут вызвать деформацию фильтра.

Типичные ошибки и их последствия

  • Неправильный размер фильтра → деформация и утечка масла.

  • Слишком сильная затяжка → повреждение корпуса фильтра.

  • Игнорирование перепускного клапана → масляное голодание и быстрый износ мотора.

Советы по установке фильтра

  1. Смазать уплотнительное кольцо маслом перед монтажом.

  2. Завинчивать фильтр аккуратно, без чрезмерного усилия.

  3. Проверять герметичность после запуска двигателя.

Плюсы и минусы полнопоточных фильтров

Плюсы Минусы
Полная очистка масла Более высокая цена
Защита двигателя от мелких частиц Чувствительны к качеству установки
Длительный срок службы мотора Требуют точного подбора под автомобиль

FAQ

Как часто менять масляный фильтр?
Рекомендуется при каждой замене масла, обычно каждые 7-10 тыс. км.

Можно ли использовать любой фильтр?
Нет, важно подбирать фильтр согласно рекомендациям производителя и типу двигателя.

Что лучше: полнопоточный или неполнопоточный фильтр?
Для современных моторов оптимален полнопоточный — он обеспечивает максимальную очистку масла и защиту двигателя.

Интересные факты

  1. Полнопоточные фильтры появились в массовом производстве в 1960-х годах.

  2. Старые фильтры могли пропускать до 20% масла мимо фильтрующего элемента.

  3. Качественный фильтр способен задерживать частицы размером менее 10 микрон.

