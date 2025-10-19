Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лёгкая растяжка в студии
Лёгкая растяжка в студии
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:50

Всего 20 минут дома: тренер поделился универсальной тренировкой для всего тела

Фитнес-тренер показал комплекс упражнений для полноценной тренировки тела без спортзала

Фитнес-тренер под ником Artemsambobjj поделился с изданием Men Today эффективным комплексом упражнений, который поможет проработать проблемные зоны и укрепить всё тело без необходимости посещать спортзал. По словам эксперта, тренировка достаточно интенсивна, но подходит даже для выполнения дома — главное, соблюдать технику и не торопиться.

Универсальный комплекс для тела

Тренер отметил, что предложенные упражнения задействуют основные группы мышц — грудные, ягодичные, пресс и бедра. Такой подход не только улучшает рельеф, но и способствует ускорению метаболизма и повышению тонуса.

"Эта тренировка рассчитана на всё тело. Её можно выполнять на выходных, чтобы компенсировать нехватку активности в течение недели", — отметил фитнес-эксперт.

1. Отжимания

Классическое упражнение для укрепления рук, груди и корпуса.

  • Примите упор лёжа, ладони под плечами.

  • На вдохе опускайтесь вниз, сгибая руки, на выдохе — выжимайте себя вверх.

  • Следите, чтобы спина оставалась прямой.

Если обычные отжимания даются тяжело, можно делать их с колен — эффект при этом сохранится.

2. Подъёмы с локтей

Отличное упражнение для пресса и стабилизирующих мышц.

  • Начните с планки на локтях.

  • Поочерёдно выпрямляйте руки, переходя в упор на ладонях, а затем возвращайтесь обратно.

  • Работайте корпусом, не прогибаясь в пояснице.

3. Приведение бедра к корпусу

Это динамическое упражнение активно включает мышцы живота, спины и бёдер.

  • Из положения планки поочерёдно подтягивайте колени к груди.

  • Выполняйте в среднем темпе, сохраняя ровное дыхание.

  • Контролируйте движение, не допуская рывков.

4. Выседы

Это упражнение помогает проработать мышцы ног и ягодиц, улучшая их рельеф.

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

  • Опускайтесь вниз, пока бёдра не окажутся параллельны полу.

  • Задержитесь на пару секунд и поднимитесь обратно.

  • Для увеличения нагрузки можно держать руки за головой или перед собой.

5. Складка

Одно из лучших упражнений для пресса.

  • Лягте на спину, руки вытянуты за головой.

  • Одновременно поднимайте ноги и корпус, стремясь коснуться носков руками.

  • Следите, чтобы поясница не отрывалась от пола.

6. Стульчик

"Для выполнения стульчика нужно прижаться спиной к стене и сползти вниз до положения, когда бёдра параллельны полу. Задержитесь так на тридцать секунд", — пояснил тренер.

Это статическое упражнение развивает силу ног и выносливость. Для усложнения можно увеличить время до минуты.

Как выполнять тренировку

  • Делайте каждое упражнение по 30-45 секунд.

  • Между ними отдыхайте не более 15 секунд.

  • После завершения круга сделайте паузу на 1 минуту и повторите всё заново 2-3 раза.

  • Завершите тренировку растяжкой мышц ног, спины и рук.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как поступить правильно
Выполнять упражнения без разминки Травмы суставов и растяжения Разогреть тело 5-7 минут перед началом
Слишком быстрый темп Потеря техники, снижение эффективности Работать медленно и осознанно
Прогиб в пояснице при планке Перенапряжение спины Подтянуть пресс и удерживать корпус прямым
Задержка дыхания Головокружение, усталость Дышать ровно, выдох — на усилии

Почему эта тренировка работает

  • Отжимания и подъёмы с локтей укрепляют руки и грудь.

  • Приведение бедра к корпусу и выседы формируют стройные ноги и ягодицы.

  • Складка делает живот плоским и подтянутым.

  • Стульчик развивает выносливость и помогает держать мышцы в тонусе.

Регулярное выполнение комплекса помогает не только улучшить фигуру, но и укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить гибкость и снизить стресс.

Три интересных факта

Тренировки с собственным весом активируют до 90% мышц тела, что делает их не менее эффективными, чем работа с тренажёрами.

Упражнение «стульчик» помогает укрепить коленные суставы и улучшает осанку.

При регулярных занятиях уже через 4–6 недель можно заметить первые результаты — подтянутые мышцы и повышение тонуса.

