Всего 20 минут дома: тренер поделился универсальной тренировкой для всего тела

Фитнес-тренер под ником Artemsambobjj поделился с изданием Men Today эффективным комплексом упражнений, который поможет проработать проблемные зоны и укрепить всё тело без необходимости посещать спортзал. По словам эксперта, тренировка достаточно интенсивна, но подходит даже для выполнения дома — главное, соблюдать технику и не торопиться.
Универсальный комплекс для тела
Тренер отметил, что предложенные упражнения задействуют основные группы мышц — грудные, ягодичные, пресс и бедра. Такой подход не только улучшает рельеф, но и способствует ускорению метаболизма и повышению тонуса.
"Эта тренировка рассчитана на всё тело. Её можно выполнять на выходных, чтобы компенсировать нехватку активности в течение недели", — отметил фитнес-эксперт.
1. Отжимания
Классическое упражнение для укрепления рук, груди и корпуса.
-
Примите упор лёжа, ладони под плечами.
-
На вдохе опускайтесь вниз, сгибая руки, на выдохе — выжимайте себя вверх.
-
Следите, чтобы спина оставалась прямой.
Если обычные отжимания даются тяжело, можно делать их с колен — эффект при этом сохранится.
2. Подъёмы с локтей
Отличное упражнение для пресса и стабилизирующих мышц.
-
Начните с планки на локтях.
-
Поочерёдно выпрямляйте руки, переходя в упор на ладонях, а затем возвращайтесь обратно.
-
Работайте корпусом, не прогибаясь в пояснице.
3. Приведение бедра к корпусу
Это динамическое упражнение активно включает мышцы живота, спины и бёдер.
-
Из положения планки поочерёдно подтягивайте колени к груди.
-
Выполняйте в среднем темпе, сохраняя ровное дыхание.
-
Контролируйте движение, не допуская рывков.
4. Выседы
Это упражнение помогает проработать мышцы ног и ягодиц, улучшая их рельеф.
-
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
-
Опускайтесь вниз, пока бёдра не окажутся параллельны полу.
-
Задержитесь на пару секунд и поднимитесь обратно.
-
Для увеличения нагрузки можно держать руки за головой или перед собой.
5. Складка
Одно из лучших упражнений для пресса.
-
Лягте на спину, руки вытянуты за головой.
-
Одновременно поднимайте ноги и корпус, стремясь коснуться носков руками.
-
Следите, чтобы поясница не отрывалась от пола.
6. Стульчик
"Для выполнения стульчика нужно прижаться спиной к стене и сползти вниз до положения, когда бёдра параллельны полу. Задержитесь так на тридцать секунд", — пояснил тренер.
Это статическое упражнение развивает силу ног и выносливость. Для усложнения можно увеличить время до минуты.
Как выполнять тренировку
-
Делайте каждое упражнение по 30-45 секунд.
-
Между ними отдыхайте не более 15 секунд.
-
После завершения круга сделайте паузу на 1 минуту и повторите всё заново 2-3 раза.
-
Завершите тренировку растяжкой мышц ног, спины и рук.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Как поступить правильно
|Выполнять упражнения без разминки
|Травмы суставов и растяжения
|Разогреть тело 5-7 минут перед началом
|Слишком быстрый темп
|Потеря техники, снижение эффективности
|Работать медленно и осознанно
|Прогиб в пояснице при планке
|Перенапряжение спины
|Подтянуть пресс и удерживать корпус прямым
|Задержка дыхания
|Головокружение, усталость
|Дышать ровно, выдох — на усилии
Почему эта тренировка работает
-
Отжимания и подъёмы с локтей укрепляют руки и грудь.
-
Приведение бедра к корпусу и выседы формируют стройные ноги и ягодицы.
-
Складка делает живот плоским и подтянутым.
-
Стульчик развивает выносливость и помогает держать мышцы в тонусе.
Регулярное выполнение комплекса помогает не только улучшить фигуру, но и укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить гибкость и снизить стресс.
Три интересных факта
Тренировки с собственным весом активируют до 90% мышц тела, что делает их не менее эффективными, чем работа с тренажёрами.
Упражнение «стульчик» помогает укрепить коленные суставы и улучшает осанку.
При регулярных занятиях уже через 4–6 недель можно заметить первые результаты — подтянутые мышцы и повышение тонуса.