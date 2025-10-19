Всего 20 минут дома: тренер поделился универсальной тренировкой для всего тела

Фитнес-тренер под ником Artemsambobjj поделился с изданием Men Today эффективным комплексом упражнений, который поможет проработать проблемные зоны и укрепить всё тело без необходимости посещать спортзал. По словам эксперта, тренировка достаточно интенсивна, но подходит даже для выполнения дома — главное, соблюдать технику и не торопиться.

Универсальный комплекс для тела

Тренер отметил, что предложенные упражнения задействуют основные группы мышц — грудные, ягодичные, пресс и бедра. Такой подход не только улучшает рельеф, но и способствует ускорению метаболизма и повышению тонуса.

"Эта тренировка рассчитана на всё тело. Её можно выполнять на выходных, чтобы компенсировать нехватку активности в течение недели", — отметил фитнес-эксперт.

1. Отжимания

Классическое упражнение для укрепления рук, груди и корпуса.

Примите упор лёжа, ладони под плечами.

На вдохе опускайтесь вниз, сгибая руки, на выдохе — выжимайте себя вверх.

Следите, чтобы спина оставалась прямой.

Если обычные отжимания даются тяжело, можно делать их с колен — эффект при этом сохранится.

2. Подъёмы с локтей

Отличное упражнение для пресса и стабилизирующих мышц.

Начните с планки на локтях.

Поочерёдно выпрямляйте руки, переходя в упор на ладонях, а затем возвращайтесь обратно.

Работайте корпусом, не прогибаясь в пояснице.

3. Приведение бедра к корпусу

Это динамическое упражнение активно включает мышцы живота, спины и бёдер.

Из положения планки поочерёдно подтягивайте колени к груди.

Выполняйте в среднем темпе, сохраняя ровное дыхание.

Контролируйте движение, не допуская рывков.

4. Выседы

Это упражнение помогает проработать мышцы ног и ягодиц, улучшая их рельеф.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Опускайтесь вниз, пока бёдра не окажутся параллельны полу.

Задержитесь на пару секунд и поднимитесь обратно.

Для увеличения нагрузки можно держать руки за головой или перед собой.

5. Складка

Одно из лучших упражнений для пресса.

Лягте на спину, руки вытянуты за головой.

Одновременно поднимайте ноги и корпус, стремясь коснуться носков руками.

Следите, чтобы поясница не отрывалась от пола.

6. Стульчик

"Для выполнения стульчика нужно прижаться спиной к стене и сползти вниз до положения, когда бёдра параллельны полу. Задержитесь так на тридцать секунд", — пояснил тренер.

Это статическое упражнение развивает силу ног и выносливость. Для усложнения можно увеличить время до минуты.

Как выполнять тренировку

Делайте каждое упражнение по 30-45 секунд .

Между ними отдыхайте не более 15 секунд .

После завершения круга сделайте паузу на 1 минуту и повторите всё заново 2-3 раза.

Завершите тренировку растяжкой мышц ног, спины и рук.

