Тело горит, мышцы поют: 6 домашних упражнений, которые заменят спортзал

Фитнес стал неотъемлемой частью современной жизни, и все больше людей стремятся поддерживать тело в тонусе, не выходя из дома. Но какие упражнения действительно помогают проработать "проблемные зоны" и не требуют сложного инвентаря? Известный фитнес-тренер с ником Artemsambobjj поделился своим набором эффективных движений, которые можно выполнять даже в ограниченном пространстве.

"Тренер рекомендовал делать отжимания, подъемы с локтей, приведение бедра к корпусу, выседы, складку и стульчик", — сообщает издание Men Today.

Эти упражнения направлены на работу с ключевыми группами мышц и позволяют равномерно распределить нагрузку по всему телу. Особенно важно, что тренировка подходит для любого уровня подготовки и не требует дополнительного оборудования — только немного времени и желания.

"Рекомендованная тренировка рассчитана на все тело", — отметил эксперт.

"Её можно выполнять на выходных", — добавил он.

"Тренировка достаточно интенсивна", — подчеркнул тренер.

Упражнения, которые работают

Каждое из предложенных движений имеет свою цель и помогает задействовать разные зоны тела:

Отжимания укрепляют грудные мышцы, руки и плечи, одновременно улучшая осанку. Подъемы с локтей развивают мышцы корпуса и стабилизируют позвоночник. Приведение бедра к корпусу помогает подтянуть пресс и боковые мышцы живота. Выседы активно включают в работу ягодицы, бедра и мышцы ног. Складка стимулирует мышцы живота и поясницы, формируя красивую талию. Стульчик - изометрическое упражнение, при котором активизируются квадрицепсы и ягодичные мышцы.

Чтобы выполнить "стульчик", нужно прижаться спиной к стене и медленно опуститься вниз, пока бедра не окажутся параллельно полу. Задержитесь в этом положении на 30 секунд. Несмотря на кажущуюся простоту, упражнение быстро включает мышцы ног и требует выносливости.

Таблица "Сравнение" упражнений