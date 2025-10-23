Тело проснётся за 20 минут: простая тренировка, которая возвращает форму после зимы

После отпуска, зимы или просто долгой паузы в спорте многим хочется снова почувствовать лёгкость и силу в теле. Возвращение в форму не требует дорогих тренажёров или сложных схем — достаточно комплексной тренировки, задействующей всё тело.

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала изданию Men Today, какие упражнения помогут быстро вернуть тонус мышцам, а также как питание влияет на результат.

"Рекомендую выполнять отжимания с обратной постановкой рук, отжимания от опоры, обратные отжимания, планку с касанием ног, приседания с прыжком, выпады с выпрыгиванием, выпады с махами, а также берпи", — поделилась Ротач.

Почему функциональная тренировка эффективнее

Комплекс, предложенный экспертом, относится к категории функциональных тренировок. Они не изолируют мышцы, как силовые, а включают всё тело сразу. Это ускоряет обмен веществ, улучшает координацию и помогает быстрее сжечь жир.

Главное преимущество — такие упражнения можно делать дома, без специального оборудования. Достаточно пары квадратных метров и желания двигаться.

Тренировка от Ирины Ротач

1. Отжимания с обратной постановкой рук

Работают грудные мышцы, трицепсы и плечи.

Встаньте в планку, ладони чуть шире плеч.

Разверните кисти так, чтобы пальцы смотрели к ногам.

Опускайтесь вниз, сгибая руки в локтях, а затем возвращайтесь в исходное положение.

Выполните 10-12 повторений.

2. Отжимания от опоры

Подойдут для начинающих. Можно использовать диван или низкий стул.

Поставьте ладони на опору, ноги вытяните назад.

Делайте отжимания, не прогибаясь в пояснице.

Повторите 10-15 раз.

3. Обратные отжимания

Это упражнение прорабатывает трицепсы и делает руки подтянутыми.

Сядьте на край стула, поставьте ладони рядом с бёдрами.

Опустите корпус вниз, сгибая локти под углом 90°.

Вернитесь в исходное положение.

Выполните 12 повторов.

4. Планка с касанием ног

Развивает пресс, плечи и баланс.

Встаньте в планку на прямых руках.

Поочерёдно касайтесь противоположной ноги рукой, сохраняя устойчивость.

Сделайте 10-12 повторов на каждую сторону.

5. Приседания с прыжком

Помогают активировать ягодицы и ускорить обмен веществ.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Сделайте классическое приседание.

Из нижней точки выпрыгните вверх, вытянув руки.

Выполните 15 повторов.

6. Выпады с выпрыгиванием

Укрепляют ноги и ягодицы.

Сделайте выпад вперёд, опуская колено почти до пола.

Резко выпрыгните вверх, поменяв ноги в воздухе.

Повторите по 10 раз на каждую ногу.

7. Выпады с махами

Фокус на бёдрах и равновесии.

Сделайте выпад, затем выпрямитесь и махните ногой вперёд.

Следите, чтобы спина оставалась ровной.

Повторите 10 раз на каждую ногу.

8. Берпи — полное включение тела

"Для выполнения последнего нужно встать, затем перейти в упор присев, а из него прыжком в упор лежа, после чего снова перейти в присед, а из него выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой", — пояснила Ирина Ротач.

Берпи считается одним из самых энергозатратных упражнений. Оно улучшает выносливость, сжигает жир и укрепляет всё тело.

Таблица: тренировка на подтянутое тело