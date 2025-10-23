Тело проснётся за 20 минут: простая тренировка, которая возвращает форму после зимы
После отпуска, зимы или просто долгой паузы в спорте многим хочется снова почувствовать лёгкость и силу в теле. Возвращение в форму не требует дорогих тренажёров или сложных схем — достаточно комплексной тренировки, задействующей всё тело.
Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала изданию Men Today, какие упражнения помогут быстро вернуть тонус мышцам, а также как питание влияет на результат.
"Рекомендую выполнять отжимания с обратной постановкой рук, отжимания от опоры, обратные отжимания, планку с касанием ног, приседания с прыжком, выпады с выпрыгиванием, выпады с махами, а также берпи", — поделилась Ротач.
Почему функциональная тренировка эффективнее
Комплекс, предложенный экспертом, относится к категории функциональных тренировок. Они не изолируют мышцы, как силовые, а включают всё тело сразу. Это ускоряет обмен веществ, улучшает координацию и помогает быстрее сжечь жир.
Главное преимущество — такие упражнения можно делать дома, без специального оборудования. Достаточно пары квадратных метров и желания двигаться.
Тренировка от Ирины Ротач
1. Отжимания с обратной постановкой рук
Работают грудные мышцы, трицепсы и плечи.
-
Встаньте в планку, ладони чуть шире плеч.
-
Разверните кисти так, чтобы пальцы смотрели к ногам.
-
Опускайтесь вниз, сгибая руки в локтях, а затем возвращайтесь в исходное положение.
-
Выполните 10-12 повторений.
2. Отжимания от опоры
Подойдут для начинающих. Можно использовать диван или низкий стул.
-
Поставьте ладони на опору, ноги вытяните назад.
-
Делайте отжимания, не прогибаясь в пояснице.
-
Повторите 10-15 раз.
3. Обратные отжимания
Это упражнение прорабатывает трицепсы и делает руки подтянутыми.
-
Сядьте на край стула, поставьте ладони рядом с бёдрами.
-
Опустите корпус вниз, сгибая локти под углом 90°.
-
Вернитесь в исходное положение.
-
Выполните 12 повторов.
4. Планка с касанием ног
Развивает пресс, плечи и баланс.
-
Встаньте в планку на прямых руках.
-
Поочерёдно касайтесь противоположной ноги рукой, сохраняя устойчивость.
-
Сделайте 10-12 повторов на каждую сторону.
5. Приседания с прыжком
Помогают активировать ягодицы и ускорить обмен веществ.
-
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
-
Сделайте классическое приседание.
-
Из нижней точки выпрыгните вверх, вытянув руки.
-
Выполните 15 повторов.
6. Выпады с выпрыгиванием
Укрепляют ноги и ягодицы.
-
Сделайте выпад вперёд, опуская колено почти до пола.
-
Резко выпрыгните вверх, поменяв ноги в воздухе.
-
Повторите по 10 раз на каждую ногу.
7. Выпады с махами
Фокус на бёдрах и равновесии.
-
Сделайте выпад, затем выпрямитесь и махните ногой вперёд.
-
Следите, чтобы спина оставалась ровной.
-
Повторите 10 раз на каждую ногу.
8. Берпи — полное включение тела
"Для выполнения последнего нужно встать, затем перейти в упор присев, а из него прыжком в упор лежа, после чего снова перейти в присед, а из него выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой", — пояснила Ирина Ротач.
Берпи считается одним из самых энергозатратных упражнений. Оно улучшает выносливость, сжигает жир и укрепляет всё тело.
Таблица: тренировка на подтянутое тело
|Упражнение
|Задействованные зоны
|Повторения
|Эффект
|Отжимания с обратной постановкой рук
|Грудь, плечи, руки
|3x10
|Подтянутые руки и осанка
|Отжимания от опоры
|Трицепс, грудные
|3x12
|Лёгкий вариант для новичков
|Планка с касанием ног
|Пресс, плечи, кора
|3x10
|Стабильность и баланс
|Приседания с прыжком
|Бёдра, ягодицы
|3x15
|Повышение тонуса ног
|Выпады с выпрыгиванием
|Ноги, ягодицы
|3x10
|Сжигание калорий
|Выпады с махами
|Бёдра, спина
|3x10
|Укрепление стабилизаторов
|Берпи
|Всё тело
|3x8
|Общая выносливость
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выполнять упражнения без разминки.
Последствие: риск травм и растяжений.
Альтернатива: сделайте лёгкую суставную гимнастику 5 минут.
-
Ошибка: слишком быстрое выполнение.
Последствие: нагрузка на суставы и потеря техники.
Альтернатива: двигайтесь медленно, с контролем дыхания.
-
Ошибка: пропускать растяжку после тренировки.
Последствие: мышечные зажимы и боль.
Альтернатива: уделите 3-5 минут расслаблению и вытяжению.
А что если добавить питание?
Ирина Ротач подчёркивает: результат невозможен без корректировки рациона.
"Следует отдавать предпочтение натуральным и необработанным продуктам, а не расфасованным и упакованным блюдам и закускам", — отметила эксперт.
Она советует строить меню на основе простых ингредиентов: овощей, цельнозерновых круп, рыбы, яиц и растительных жиров.
Основные принципы питания:
-
больше белка (курица, бобовые, творог);
-
меньше сахара и быстрых углеводов;
-
отказ от фастфуда и полуфабрикатов;
-
пить не менее 1,5-2 литров воды в день.
Правильное питание не только ускоряет восстановление, но и поддерживает уровень энергии во время тренировок.
Мифы и правда
Миф 1. Чтобы вернуть форму, нужно тренироваться часами.
Правда: достаточно 20-30 минут интенсивной тренировки, если она комплексная.
Миф 2. Женщинам нельзя делать отжимания — будут "мужские" руки.
Правда: упражнения с собственным весом формируют тонус, но не увеличивают массу.
Миф 3. Берпи — слишком тяжёлое упражнение.
Правда: его можно адаптировать под себя, убрав прыжок или опускаясь медленнее.
Миф 4. Без диеты спорт не работает.
Правда: питание — 70% успеха, но движение ускоряет метаболизм и поддерживает результат.
Советы шаг за шагом
-
Начните с разминки. Разогрейте суставы и мышцы.
-
Выполните 3-4 упражнения. Начните с простых — отжиманий и приседаний.
-
Следите за техникой. Правильное положение важнее количества.
-
Питайтесь сбалансированно. Исключите фастфуд и сахар.
-
Занимайтесь регулярно. 3-4 тренировки в неделю — идеальный старт.
FAQ
— Сколько длится такая тренировка?
От 20 до 30 минут, в зависимости от уровня подготовки.
— Можно ли выполнять дома без инвентаря?
Да, упражнения выполняются с собственным весом.
— Сколько раз в неделю стоит тренироваться?
3-5 раз, чередуя нагрузку и отдых.
— Нужно ли что-то есть после тренировки?
Да, белковый приём пищи или перекус поможет мышцам восстановиться.
— Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
Первые изменения заметны через 3-4 недели при регулярных занятиях.
Три интересных факта
-
Берпи придумали в 1930-х годах как тест выносливости для военных.
-
Отжимания активируют более 200 мышц одновременно.
-
Прыжковые упражнения ускоряют метаболизм на 14% даже после тренировки.
Исторический контекст
Функциональные тренировки стали популярны в начале 2000-х, когда фитнес-индустрия отошла от "накачки" к естественному движению. Этот подход переняли танцоры, бегуны и офисные работники — он развивает силу, гибкость и выносливость без необходимости посещать спортзал. Сегодня именно такие тренировки считаются основой здорового образа жизни: они не перегружают тело, но дают ощутимый эффект уже через несколько недель.
