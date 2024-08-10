Специалист в спорте рассказал, каких двух видов упражнений будет достаточно для поддержания физической формы

Президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский заявил, что отжиманий и планки достаточно для поддержания физической формы. Он подчеркнул возможность заниматься бодибилдингом и фитнесом в любом возрасте, что способствует улучшению самочувствия и уверенности в себе, сообщает News.Ru.
Вишневский порекомендовал кардиотренировки для укрепления сердечно-сосудистой системы и предложил различные упражнения в домашних условиях, включая упражнения на укрепление грудных мышц, трицепса, основных мышц тела, бедер и ягодичных мышц.
С таким подходом, включающим тренировки три раза в неделю по 30 минут, можно сохранить жизненный тонус на долгие годы.
Фото: flickr.com/Nenad Stojkovic (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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