Девушка делает шпагат
Девушка делает шпагат
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Кто сказал, что шпагат — удел гимнастов: правда о возможностях обычных людей

Учёные: подвижность суставов для шпагата сохраняется у взрослых до 70 лет

Многие думают, что шпагат — это навык из детства или удел гимнастов. Но исследования показывают: подвижность тазобедренных суставов заметно снижается лишь после 70 лет, и то очень постепенно. Мужчины и женщины теряют около 0,6-1,16° диапазона движений за десятилетие. Это значит, что большинству взрослых вовсе не стоит бояться возраста — регулярные упражнения помогут добиться результата в любом возрасте.

Почему важен разогрев

Мышцы становятся мягче и эластичнее при повышении температуры. Однако 10-15 минут лёгкого кардио мало влияют на результативность растяжки. Если вы занимаетесь только стретчингом, можете обойтись без "галочной" разминки. Но если в вашем расписании есть силовые или кардиотренировки, лучше выполнять растяжку сразу после них.

Небольшой бонус даёт массажный ролик: прокатайте по минуте переднюю, заднюю и внутреннюю поверхность бедра, а также ягодицы. Это ускорит прогресс.

Продольный шпагат

Продольный шпагат требует одновременно растянутых сгибателей бедра и задней поверхности ноги. Самый доступный способ подготовиться — статические упражнения.

Упражнения

  • Наклон к ноге, стоя на колене. Поставьте одну ногу на пятку перед собой, вторую оставьте на колене. Наклоняйтесь вперёд с прямой спиной, ладони держите на полу по обе стороны от ноги. Это растягивает заднюю поверхность бедра и ягодицы.

  • Глубокий выпад. Сделайте выпад, опустите колено задней ноги на пол, следите, чтобы бёдра смотрели вперёд. Перенесите вес на переднюю ногу и почувствуйте растяжение в паху и сгибателях бедра.

  • Неполный продольный шпагат. Опуститесь в шпагат с опорой на руки или на блоки для йоги. Следите, чтобы бёдра были направлены вперёд, а колено задней ноги не уходило в сторону. Расслабьтесь и дышите.

Регулярные занятия постепенно уменьшат расстояние между тазом и ковриком, пока вы не сможете полностью опуститься на пол. Главное — не торопиться.

Поперечный шпагат

Здесь ключевую роль играют приводящие мышцы и задняя поверхность бедра. Для освоения используют простые позы.

Упражнения

  • Лягушка. Лягте на предплечья, согните ноги в коленях под углом 90° и разведите бёдра в стороны. Можно подложить одеяло под колени. Расслабьтесь и позвольте тазу опускаться вниз.

  • Бабочка. Сядьте у стены, соедините стопы и подтяните их ближе к тазу. Старайтесь опускать бёдра к полу, но не давите руками на колени — это опасно.

  • Неполный поперечный шпагат. Встаньте широко, согните колени до 90°, упритесь руками в блоки или стул. Лёгкий наклон таза вперёд поможет углубить растяжку.

Постепенно можно будет сесть на полный поперечный шпагат и удерживать руки без опоры.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте время: лучше заниматься после тренировки или вечером, когда мышцы уже разогреты.

  2. Используйте инвентарь: блоки для йоги, массажный ролик, устойчивый стул.

  3. Дышите ровно: задержка дыхания мешает расслаблению мышц.

  4. Фиксируйте прогресс: делайте фото раз в месяц, чтобы видеть изменения.

  5. Добавьте питание и уход: магний, витамины группы B и регулярные СПА-процедуры помогают восстановлению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять рывковые движения.
    Последствие: микротравмы мышц.
    Альтернатива: только статическая растяжка.

  • Ошибка: садиться на шпагат без подготовки.
    Последствие: растяжение связок.
    Альтернатива: постепенные упражнения с упорами.

  • Ошибка: просить партнёра надавить на спину или колени.
    Последствие: серьёзные травмы суставов.
    Альтернатива: использовать йога-болстер или блоки.

А что если…

Если у вас мало времени, выделяйте всего 10 минут в день. Даже этого достаточно, чтобы через несколько месяцев продвинуться вперёд. Если же возникли боли, замените шпагат на мягкие упражнения для мобилизации суставов. А если цель — просто сохранить подвижность, то пары занятий в неделю вполне хватит.

FAQ

Как часто заниматься растяжкой для шпагата?
Оптимально — один раз в день, от трёх до пяти раз в неделю.

Сколько секунд держать позу?
До 65 лет достаточно 30 секунд, после — лучше по 60 секунд.

Сколько времени нужно, чтобы сесть на шпагат?
От полугода до года регулярных тренировок. Всё зависит от исходной подвижности.

Мифы и правда

  • Миф: шпагат возможен только в детстве.
    Правда: суставная подвижность сохраняется до глубокой старости.

  • Миф: нужно терпеть сильную боль.
    Правда: боль сигнализирует о травме, допустим только дискомфорт.

  • Миф: растяжка бесполезна для здоровья.
    Правда: она улучшает кровообращение, снимает стресс и укрепляет связки.

Сон и психология

Гибкость тесно связана с расслаблением нервной системы. Хороший сон ускоряет восстановление мышц и делает связки более эластичными. А практика растяжки сама по себе помогает снизить уровень тревожности, особенно если совмещать её с дыхательными упражнениями.

Три интересных факта

  • Китайские боевые искусства всегда включали шпагаты в тренировку, считая их основой силы.

  • Балерины XVIII века делали шпагаты в тяжёлых корсетах и длинных юбках.

  • Йога-поза "хануманасана" названа в честь индийского божества Ханумана, известного своим прыжком через океан.

Исторический контекст

  1. Древняя Греция. Атлеты использовали элементы шпагата для подготовки к состязаниям.

  2. Средневековая Азия. Шпагаты стали частью боевых искусств, наряду с тренировками на баланс.

  3. Современность. В XX веке техника распространилась благодаря гимнастике и фитнесу, а сегодня доступна любому благодаря онлайн-урокам и приложениям.

Итоги

Шпагат — это не вопрос возраста или природных данных, а результат системной работы. Терпение, правильная техника и регулярность помогут освоить его без травм и с пользой для здоровья.

