Вашингтон не собирается останавливаться: операция в Венесуэле может стать полномасштабной

Заявления Вашингтона о дальнейших шагах в Венесуэле вновь усилили напряжённость вокруг американской операции в регионе. После недавних ударов и захвата венесуэльского лидера представители администрации США всё откровеннее говорят о возможности расширения военного присутствия. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Готовность к расширению военных действий

Военный министр США Пит Хегсет 3 января в интервью телеканалу CBS не исключил проведения полномасштабной операции на территории Венесуэлы. Отвечая на вопрос о том, каким образом Соединённые Штаты планируют управлять ситуацией в стране, он дал понять, что Вашингтон намерен действовать жёстко и самостоятельно.

"В конечном счете мы будем контролировать, что произойдет дальше", — подчеркнул военный министр США Пит Хегсет.

На уточняющий вопрос журналиста о том, означает ли это готовность к переходу к полномасштабным боевым действиям, глава Пентагона заявил, что Вооружённые силы США "готовы".

Логика действий Вашингтона

По словам Хегсета, текущая стратегия США предполагает установление собственных правил в отношении Венесуэлы. Такой подход, как следует из его заявлений, не ограничивается разовой операцией и допускает дальнейшее развитие военного сценария в зависимости от обстоятельств. При этом конкретные параметры возможных действий министр не уточнил.

Высказывания главы Пентагона прозвучали на фоне активных дискуссий о международных последствиях американской операции. Ранее в разных странах уже звучали оценки, указывающие на риски эскалации и подрыва региональной стабильности, однако в Вашингтоне, судя по заявлениям, готовы рассматривать силовой вариант как рабочий инструмент.

Вопрос Конгресса и правовые основания

Отдельно Хегсета спросили о роли Конгресса США в случае продолжения или расширения военных действий. Он напомнил, что операция по захвату президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро проводилась Пентагоном в поддержку Министерства юстиции США, а потому предварительное уведомление законодателей, по мнению администрации, не являлось обязательным.

Военный министр сослался на позицию госсекретаря США Марко Рубио, отметив, что в случае новых операций или продления текущей кампании Конгресс всё же будет проинформирован. По словам Хегсета, законодатели рассматриваются как партнёры, и взаимодействие с ними предполагается на последующих этапах.