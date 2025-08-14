Этот элемент тренировки укрепит тело быстрее любых диет и добавок

Хотите, чтобы ваши тренировки приносили максимум пользы и при этом снижали риск травм? Тогда стоит обратить внимание не только на вес и технику, но и на то, насколько полно вы используете амплитуду движения.

Пренебрежение этим аспектом способно не только замедлить прогресс, но и со временем ухудшить подвижность суставов. Физиотерапевт Грэйсон Уикхэм рекомендует следующие упражнения:

Что такое "полная амплитуда движения"

Под амплитудой понимают диапазон, в котором сустав может двигаться — от максимально согнутого положения до максимально разогнутого. Например, в случае с коленом это значит согнуть его до упора, а затем полностью выпрямить. Если вы сознательно или из-за ограниченной подвижности используете только часть этого диапазона, это уже "частичная амплитуда".

Иногда ограничение амплитуды связано с недостаточной мобильностью. Один человек при отжиманиях легко опустится грудью почти до пола, а другой из-за скованности в плечах — лишь на несколько сантиметров. Здесь важно постепенно работать над гибкостью, чтобы расширять доступный диапазон, но и использовать весь тот, который у вас есть уже сейчас.

Почему важно работать в полной амплитуде

Частичные повторения (пульсирующие движения) действительно бывают полезны, например, в бодибилдинге для прицельной проработки мышц. Однако постоянная работа только в средней точке движения ослабляет мышцы на крайних участках амплитуды — там, где они и без того слабее.

Кроме того, это может привести к дисбалансу. Например, глубокий присед активирует квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодицы и мышцы бедра, а присед "в полсилы" — в основном квадрицепсы, что со временем повышает риск травм, например, разрыва связок колена.

Со временем тело адаптируется и "забывает" редко используемые положения. В итоге вы можете утратить способность глубоко приседать или поднимать руки полностью вверх, что отразится и на повседневных движениях.

Как безопасно улучшать амплитуду

Разминка перед тренировкой — активные растяжки и изометрические упражнения в крайних точках амплитуды помогут укрепить мышцы именно там, где они слабее.

Выбор упражнений под задачу — для приседов стоит уделить внимание подвижности бедер и голеностопа, для жима — плеч.

Снижение веса — если не получается сделать полное движение с рабочим весом, уменьшите нагрузку и проработайте технику.

Работа над мобильностью вне зала — упражнения вроде "90-90" для бедер или "ангелов у стены" для плеч помогут развивать гибкость и сохранять суставы здоровыми.

Помните: важно не переходить пределы вашей текущей подвижности. Попытка "вытянуть" движение за счет других суставов может привести к травмам — например, округлению спины в приседе или проваливанию плеч в отжимании.

В долгосрочной перспективе работа в полной амплитуде, адаптированная под ваши возможности, — это залог устойчивого прогресса, силы и здоровья суставов.