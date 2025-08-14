Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
приседания
приседания
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована 14.08.2025 в 17:50

Этот элемент тренировки укрепит тело быстрее любых диет и добавок

Полная амплитуда движения снижает риск травм при тренировках — физиотерапевт Грэйсон Уикхэм

Хотите, чтобы ваши тренировки приносили максимум пользы и при этом снижали риск травм? Тогда стоит обратить внимание не только на вес и технику, но и на то, насколько полно вы используете амплитуду движения.

Пренебрежение этим аспектом способно не только замедлить прогресс, но и со временем ухудшить подвижность суставов. Физиотерапевт Грэйсон Уикхэм рекомендует следующие упражнения:

Что такое "полная амплитуда движения"

Под амплитудой понимают диапазон, в котором сустав может двигаться — от максимально согнутого положения до максимально разогнутого. Например, в случае с коленом это значит согнуть его до упора, а затем полностью выпрямить. Если вы сознательно или из-за ограниченной подвижности используете только часть этого диапазона, это уже "частичная амплитуда".

Иногда ограничение амплитуды связано с недостаточной мобильностью. Один человек при отжиманиях легко опустится грудью почти до пола, а другой из-за скованности в плечах — лишь на несколько сантиметров. Здесь важно постепенно работать над гибкостью, чтобы расширять доступный диапазон, но и использовать весь тот, который у вас есть уже сейчас.

Почему важно работать в полной амплитуде

Частичные повторения (пульсирующие движения) действительно бывают полезны, например, в бодибилдинге для прицельной проработки мышц. Однако постоянная работа только в средней точке движения ослабляет мышцы на крайних участках амплитуды — там, где они и без того слабее.

Кроме того, это может привести к дисбалансу. Например, глубокий присед активирует квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодицы и мышцы бедра, а присед "в полсилы" — в основном квадрицепсы, что со временем повышает риск травм, например, разрыва связок колена.

Со временем тело адаптируется и "забывает" редко используемые положения. В итоге вы можете утратить способность глубоко приседать или поднимать руки полностью вверх, что отразится и на повседневных движениях.

Как безопасно улучшать амплитуду

  • Разминка перед тренировкой — активные растяжки и изометрические упражнения в крайних точках амплитуды помогут укрепить мышцы именно там, где они слабее.
  • Выбор упражнений под задачу — для приседов стоит уделить внимание подвижности бедер и голеностопа, для жима — плеч.
  • Снижение веса — если не получается сделать полное движение с рабочим весом, уменьшите нагрузку и проработайте технику.
  • Работа над мобильностью вне зала — упражнения вроде "90-90" для бедер или "ангелов у стены" для плеч помогут развивать гибкость и сохранять суставы здоровыми.

Помните: важно не переходить пределы вашей текущей подвижности. Попытка "вытянуть" движение за счет других суставов может привести к травмам — например, округлению спины в приседе или проваливанию плеч в отжимании.

В долгосрочной перспективе работа в полной амплитуде, адаптированная под ваши возможности, — это залог устойчивого прогресса, силы и здоровья суставов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американский совет по фитнесу назвал 8 упражнений для растяжки мышц ног сегодня в 17:10

Как 10 минут в день меняют подвижность ног сильнее, чем час тренажёров

Как сделать ноги гибкими, снять усталость и снизить риск травм? 8 простых упражнений помогут улучшить подвижность и восстановиться после нагрузок.

Читать полностью » Физиотерапевт Кенделл Джно-Финн назвал ключевые факторы риска спортивных травм сегодня в 16:50

Пять незаметных ошибок на тренировке, которые ломают тело изнутри

Даже идеальные тренировки не гарантируют, что вы избежите травм. Узнайте, какие ошибки чаще всего приводят к ним и как снизить риск.

Читать полностью » Пятидневный сплит для тренировки мышц рекомендовали специалисты NASM сегодня в 16:10

Пятидневный план, который меняет тело быстрее, чем вы думаете

Пятидневный сплит — одна из самых эффективных схем тренировок. Узнайте, как распределить нагрузку, чтобы расти в силе и форме без перетренированности.

Читать полностью » Триатлонист Ник Карвоски назвал основные мышцы, работающие на гребном тренажёре сегодня в 15:50

Что происходит с мышцами, когда вы впервые садитесь за гребной тренажёр

Гребной тренажёр может заменить и бег, и силовую тренировку. Рассказываем, как освоить технику и провести первую 20-минутную сессию.

Читать полностью » Йога при ограниченных возможностях: рекомендации инструктора Сэнди Кэхилл сегодня в 15:10

Когда дыхание важнее растяжки: секрет, который меняет практику

Йога без стресса: как адаптировать практику под себя, преодолеть страх первого занятия и найти инструктора, которому можно доверять.

Читать полностью » Китайский клуб КХЛ получил новое имя сегодня в 14:31

Новая эра: китайский клуб КХЛ сменил имя и готов к перезагрузке

Китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс" и проведет новый сезон на "СКА Арене", начав с чистого листа.

Читать полностью » Ледовый театр Натальи Бестемьяновой во второй год подряд показал убыток сегодня в 13:28

От триумфа на льду до долгов: что происходит с театром Бестемьяновой

Ледовый театр Натальи Бестемьяновой второй год подряд закрывает сезон с убытками, несмотря на улучшение финансовых показателей по сравнению с 2023 годом.

Читать полностью » В Татарстане начали строить спортшколу имени Алины Загитовой сегодня в 12:24

1,29 миллиарда на спорт: что готовят для будущих чемпионов в школе Алины Загитовой

В Татарстане стартовало строительство школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Объект хотят завершить к лету следующего года.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Стилисты назвали боб самой модной омолаживающей стрижкой 2025 года
Культура и шоу-бизнес

Пользователи раскритиковали бандаж для лица Ким Кардашьян из-за отсутствия инноваций
Наука и технологии

Археологические исследования на Сулавеси: новые данные о древних людях и их орудиях
Спорт и фитнес

Тренер Саманта Маккинни назвала пользу утренних тренировок для циркадного ритма
Спорт и фитнес

Тренер Коллин Конлон назвала частые нарушения техники гиревого свинга
Еда

Диетолог Бахам: в греческом йогурте меньше лактозы, чем в молоке и обычном йогурте
Авто и мото

В Китае этой осенью выйдет удлинённый Tesla Model Y L с третьим рядом сидений
Дом

Какие вещества в бытовой химии могут вызвать аллергию и онкологию — данные ГОСТ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru