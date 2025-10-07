Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
© commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:48

Как Кристен Стюарт учит прощать, когда поздно: новая комедия Дюпье о боли, иронии и освобождении

Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют отца и дочь в фильме Кантена Дюпье "Full Phil"

Когда французский режиссер Кантен Дюпье объявляет о новой картине, зрители заранее готовятся к сюрреалистическому путешествию, где границы между реальностью и абсурдом стираются. На этот раз постановщик пригласил Вуди Харрельсона и Кристен Стюарт — двух актеров, которые умеют превращать любую историю в эмоциональное приключение. Они сыграют отца и дочь в фильме "Full Phil", действие которого развернется в Париже.

Отель, кухня и старые раны

Сюжет вращается вокруг состоятельного промышленника Филипа Думе, которого сыграет Харрельсон. Герой приезжает во французскую столицу, чтобы восстановить отношения с дочерью Мэдлин (Кристен Стюарт). Вроде бы обычная семейная история, но режиссер обещает добавить в нее фирменный почерк — сочетание комедии, иронии и легкого безумия. По мере развития событий герои сталкиваются с чередой странных ситуаций: им мешают французская кухня, хоррор 1950-х годов и чрезмерно разговорчивый сотрудник отеля.

Комедия будет не просто историей о сложных отношениях родителей и детей, а исследованием того, как прошлое, вина и недосказанность мешают людям быть ближе.

Париж как метафора

Дюпье, известный по фильмам "Двойник", "Реальность" и "Кожа, в которой я живу", давно любит создавать свои картины как философские притчи. На этот раз он использует Париж не только как место действия, но и как символ — город, где возможно всё: встреча с самим собой, примирение или очередная катастрофа.

Харрельсон в роли Думе обещает показать не привычного харизматичного бунтаря, а человека, потерявшего уверенность в себе. Его герой устал от собственных успехов и пытается понять, что осталось за фасадом богатства. Стюарт, наоборот, играет женщину, которая ищет независимость и внутреннюю правду, но оказывается втянутой в семейную драму, от которой давно пыталась убежать.

Сравнение: "Full Phil" и "Белый лотос"

Параметр "Full Phil" "Белый лотос"
Жанр Комедийная драма с элементами абсурда Социальная сатира
Место действия Париж, отель Экзотический курорт
Темы Отношения отца и дочери, кризис личности Привилегии, власть, лицемерие
Атмосфера Легкий хаос, ирония, французский шарм Напряженность под маской отдыха

Сравнение с сериалом HBO напрашивается само собой: в обеих историях действие разворачивается в ограниченном пространстве, где герои сталкиваются с собственными слабостями. Однако Дюпье обещает более гротескный и человечный подход — без морализаторства, но с философским подтекстом.

Как развивается кинокарьерa Вуди Харрельсона

Осень и зима обещают стать для актера особенно насыщенными. Уже в ноябре состоится премьера третьей части популярной франшизы "Иллюзия обмана", где Харрельсон вновь появится в роли гениального иллюзиониста. К нему присоединятся Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко. На этот раз команда объединится с молодыми фокусниками, что должно привнести свежесть и азарт.

А в декабре Харрельсон появится в драме "Элла МакКей" — истории о женщине, которая изо всех сил пытается совмещать карьеру и семью. Для актера это возвращение к более лирическим и человечным ролям, где важны не спецэффекты, а эмоциональная глубина.

Кристен Стюарт — между режиссурой и экспериментом

Стюарт, давно перешедшая из разряда подростковых кумиров в статус признанной актрисы, в этом году дебютировала как режиссер. На Каннском фестивале она представила "Хронологию воды" — фильм, основанный на мемуарах Лидии Юкнавич. Картина получила неоднозначные, но в целом теплые отзывы критиков за смелость и эмоциональную честность.

Помимо участия в "Full Phil", актриса снимается в неонуаре "Плоть богов" Паноса Косматоса — постановщика, известного по фильму "Мэнди". Здесь Стюарт и Оскар Айзек играют супругов, которые наслаждаются яркой, почти психоделической жизнью Лос-Анджелеса 1980-х, пока не встречают загадочную женщину, меняющую их судьбу.

Советы: как следить за новинками с участием Харрельсона и Стюарт

  1. Подпишитесь на официальные страницы киностудий A24 и Lionsgate — именно они часто публикуют трейлеры актёрских проектов.

  2. Используйте платформы с персональными напоминаниями — например, IMDb или Letterboxd, чтобы не пропустить релизы.

  3. Следите за разделами "Премьеры" на Netflix и Apple TV+ - обе платформы сотрудничают с актёрами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ждать, что "Full Phil" будет типичной семейной комедией.
• Последствие: зрители могут разочароваться в фильме, не поняв его философской иронии.
• Альтернатива: воспринимать картину как метафору о человеческих слабостях и попытках понять друг друга.

А что если…

А что если "Full Phil" станет началом новой волны европейских комедий, которые соединяют личное и абсурдное? Успех проекта может вдохновить режиссеров экспериментировать с жанрами и поднимать важные темы — от одиночества до роли родителей в жизни взрослых детей.

FAQ

Когда выйдет фильм "Full Phil"?
Пока точная дата релиза не объявлена, но предположительно премьера состоится в 2025 году.

Кто еще снимется в картине?
В проекте участвуют Эмма Маки, Шарлотта Ле Бон и Тим Хайдекер — актеры, хорошо знакомые по европейскому и американскому кино.

Будет ли фильм показан в России?
Официальной информации нет, однако предыдущие работы Дюпье регулярно выходили в прокат, так что шанс увидеть его в кинотеатрах есть.

Мифы и правда

Миф: фильм будет чисто комедийным.
Правда: в основе истории лежит драма отношений, а юмор служит способом самопознания.

Миф: Вуди Харрельсон играет типичного эксцентричного героя.
Правда: его персонаж — уставший человек, ищущий искренности.

Миф: Кантен Дюпье снимает только абсурд.
Правда: за иронией его фильмов скрываются философские размышления о человеке и обществе.

3 интересных факта

  1. Название "Full Phil" отсылает к игре слов — "fill" ("заполнить") и "Phil" как имя героя. Это отражает идею внутренней пустоты и поиска смысла.

  2. Дюпье известен тем, что сам пишет сценарии, монтирует и нередко делает саундтрек — фильм обещает быть полностью "авторским".

  3. Парижские съёмки пройдут в старинных отелях, некоторые сцены снимут в окрестностях Монмартра и на Сене.

Исторический контекст

Кантен Дюпье начал карьеру как электронный музыкант под псевдонимом Mr. Oizo, став известным благодаря треку Flat Beat. Его дебют в кино — абсурдная история про ожившую шину "Резина". С тех пор он снял десятки фильмов, в которых сочетает юмор, философию и визуальный минимализм. "Full Phil" может стать для него шагом к более широкому зрителю, но при сохранении узнаваемого авторского стиля.

