Как Кристен Стюарт учит прощать, когда поздно: новая комедия Дюпье о боли, иронии и освобождении
Когда французский режиссер Кантен Дюпье объявляет о новой картине, зрители заранее готовятся к сюрреалистическому путешествию, где границы между реальностью и абсурдом стираются. На этот раз постановщик пригласил Вуди Харрельсона и Кристен Стюарт — двух актеров, которые умеют превращать любую историю в эмоциональное приключение. Они сыграют отца и дочь в фильме "Full Phil", действие которого развернется в Париже.
Отель, кухня и старые раны
Сюжет вращается вокруг состоятельного промышленника Филипа Думе, которого сыграет Харрельсон. Герой приезжает во французскую столицу, чтобы восстановить отношения с дочерью Мэдлин (Кристен Стюарт). Вроде бы обычная семейная история, но режиссер обещает добавить в нее фирменный почерк — сочетание комедии, иронии и легкого безумия. По мере развития событий герои сталкиваются с чередой странных ситуаций: им мешают французская кухня, хоррор 1950-х годов и чрезмерно разговорчивый сотрудник отеля.
Комедия будет не просто историей о сложных отношениях родителей и детей, а исследованием того, как прошлое, вина и недосказанность мешают людям быть ближе.
Париж как метафора
Дюпье, известный по фильмам "Двойник", "Реальность" и "Кожа, в которой я живу", давно любит создавать свои картины как философские притчи. На этот раз он использует Париж не только как место действия, но и как символ — город, где возможно всё: встреча с самим собой, примирение или очередная катастрофа.
Харрельсон в роли Думе обещает показать не привычного харизматичного бунтаря, а человека, потерявшего уверенность в себе. Его герой устал от собственных успехов и пытается понять, что осталось за фасадом богатства. Стюарт, наоборот, играет женщину, которая ищет независимость и внутреннюю правду, но оказывается втянутой в семейную драму, от которой давно пыталась убежать.
Сравнение: "Full Phil" и "Белый лотос"
|Параметр
|"Full Phil"
|"Белый лотос"
|Жанр
|Комедийная драма с элементами абсурда
|Социальная сатира
|Место действия
|Париж, отель
|Экзотический курорт
|Темы
|Отношения отца и дочери, кризис личности
|Привилегии, власть, лицемерие
|Атмосфера
|Легкий хаос, ирония, французский шарм
|Напряженность под маской отдыха
Сравнение с сериалом HBO напрашивается само собой: в обеих историях действие разворачивается в ограниченном пространстве, где герои сталкиваются с собственными слабостями. Однако Дюпье обещает более гротескный и человечный подход — без морализаторства, но с философским подтекстом.
Как развивается кинокарьерa Вуди Харрельсона
Осень и зима обещают стать для актера особенно насыщенными. Уже в ноябре состоится премьера третьей части популярной франшизы "Иллюзия обмана", где Харрельсон вновь появится в роли гениального иллюзиониста. К нему присоединятся Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко. На этот раз команда объединится с молодыми фокусниками, что должно привнести свежесть и азарт.
А в декабре Харрельсон появится в драме "Элла МакКей" — истории о женщине, которая изо всех сил пытается совмещать карьеру и семью. Для актера это возвращение к более лирическим и человечным ролям, где важны не спецэффекты, а эмоциональная глубина.
Кристен Стюарт — между режиссурой и экспериментом
Стюарт, давно перешедшая из разряда подростковых кумиров в статус признанной актрисы, в этом году дебютировала как режиссер. На Каннском фестивале она представила "Хронологию воды" — фильм, основанный на мемуарах Лидии Юкнавич. Картина получила неоднозначные, но в целом теплые отзывы критиков за смелость и эмоциональную честность.
Помимо участия в "Full Phil", актриса снимается в неонуаре "Плоть богов" Паноса Косматоса — постановщика, известного по фильму "Мэнди". Здесь Стюарт и Оскар Айзек играют супругов, которые наслаждаются яркой, почти психоделической жизнью Лос-Анджелеса 1980-х, пока не встречают загадочную женщину, меняющую их судьбу.
Советы: как следить за новинками с участием Харрельсона и Стюарт
-
Подпишитесь на официальные страницы киностудий A24 и Lionsgate — именно они часто публикуют трейлеры актёрских проектов.
-
Используйте платформы с персональными напоминаниями — например, IMDb или Letterboxd, чтобы не пропустить релизы.
-
Следите за разделами "Премьеры" на Netflix и Apple TV+ - обе платформы сотрудничают с актёрами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: ждать, что "Full Phil" будет типичной семейной комедией.
• Последствие: зрители могут разочароваться в фильме, не поняв его философской иронии.
• Альтернатива: воспринимать картину как метафору о человеческих слабостях и попытках понять друг друга.
А что если…
А что если "Full Phil" станет началом новой волны европейских комедий, которые соединяют личное и абсурдное? Успех проекта может вдохновить режиссеров экспериментировать с жанрами и поднимать важные темы — от одиночества до роли родителей в жизни взрослых детей.
FAQ
Когда выйдет фильм "Full Phil"?
Пока точная дата релиза не объявлена, но предположительно премьера состоится в 2025 году.
Кто еще снимется в картине?
В проекте участвуют Эмма Маки, Шарлотта Ле Бон и Тим Хайдекер — актеры, хорошо знакомые по европейскому и американскому кино.
Будет ли фильм показан в России?
Официальной информации нет, однако предыдущие работы Дюпье регулярно выходили в прокат, так что шанс увидеть его в кинотеатрах есть.
Мифы и правда
• Миф: фильм будет чисто комедийным.
Правда: в основе истории лежит драма отношений, а юмор служит способом самопознания.
• Миф: Вуди Харрельсон играет типичного эксцентричного героя.
Правда: его персонаж — уставший человек, ищущий искренности.
• Миф: Кантен Дюпье снимает только абсурд.
Правда: за иронией его фильмов скрываются философские размышления о человеке и обществе.
3 интересных факта
-
Название "Full Phil" отсылает к игре слов — "fill" ("заполнить") и "Phil" как имя героя. Это отражает идею внутренней пустоты и поиска смысла.
-
Дюпье известен тем, что сам пишет сценарии, монтирует и нередко делает саундтрек — фильм обещает быть полностью "авторским".
-
Парижские съёмки пройдут в старинных отелях, некоторые сцены снимут в окрестностях Монмартра и на Сене.
Исторический контекст
Кантен Дюпье начал карьеру как электронный музыкант под псевдонимом Mr. Oizo, став известным благодаря треку Flat Beat. Его дебют в кино — абсурдная история про ожившую шину "Резина". С тех пор он снял десятки фильмов, в которых сочетает юмор, философию и визуальный минимализм. "Full Phil" может стать для него шагом к более широкому зрителю, но при сохранении узнаваемого авторского стиля.
