Жирное молоко снижает риск диабета? Учёные нашли неожиданный эффект

Долгие годы диетологи твердили: выбирайте молочные продукты с низким содержанием жира. Казалось бы, логика проста — меньше жира, меньше калорий и ниже риск сердечно-сосудистых проблем. Но новые исследования постепенно меняют картину: сегодня всё чаще звучат доводы в пользу цельномолочной продукции.

Чем полезны молочные продукты в целом

Молоко, йогурт, сыр и творог содержат белок, кальций, витамин D и целый набор микроэлементов. Они укрепляют кости, поддерживают мышцы и иммунитет. Но есть нюанс: людям с непереносимостью лактозы традиционная молочка может приносить дискомфорт. В этом случае выручат безлактозные аналоги, которые по питательной ценности ничем не уступают обычным.

Основное отличие — жирность

Главное, что отличает цельное молоко от обезжиренного, — содержание жира и, как следствие, калорийность. Но вместе с жиром в организм попадают жирорастворимые витамины A, D, E и K. Например, исследование показало, что у детей, пьющих цельное молоко, уровень витамина D в крови выше. Кроме того, жир придаёт продуктам насыщенный вкус и делает их более сытными.

Почему раньше советовали обезжиренное

Долгое время считалось, что насыщенные жиры в цельной молочке повышают уровень "плохого" холестерина и увеличивают риск инфаркта и инсульта. Поэтому Ассоциация сердца США рекомендует ограничивать их до 6% от суточной нормы калорий.

"Традиционно низкожирные молочные продукты советовали для снижения сердечно-сосудистых рисков", — сказала кардиодиетолог Мишель Роутенстайн.

Новые данные о цельной молочке

Современные исследования показывают, что насыщенные жиры из молочных продуктов действуют иначе, чем, например, из колбас или пальмового масла. Анализ 2025 года в Nature Communications выявил: общее потребление молочной продукции связано со снижением риска инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. А обзор 2020 года не нашёл вредного влияния цельной молочки на здоровье сердца и обмен веществ, напротив — есть данные о возможной защите от диабета 2 типа.

Отдельное внимание учёные уделяют ферментированным продуктам — йогурту и сырам. Они благотворно влияют на микробиом кишечника и могут снижать воспалительные процессы.

Как сделать выбор

Решение зависит от состояния здоровья и рациона в целом. Людям с высоким холестерином или сердечно-сосудистыми проблемами лучше обсудить выбор молочных продуктов с врачом. Если же вы здоровы, то вопрос скорее в том, какие продукты вы реально любите и едите регулярно.

"Важно смотреть не только на жирность, а на весь контекст рациона", — подчеркнула Мишель Роутенстайн.

Если вам приятнее вкус и консистенция цельного йогурта, и вы благодаря этому чаще употребляете молочку, значит, это будет лучшим вариантом. Главное — соблюдать баланс и не превышать суточные нормы насыщенных жиров.

Итог

Сегодня цельномолочные продукты перестают быть "пищевым врагом". В умеренных количествах они могут быть частью здорового рациона, а выбор между низкожирным и цельным вариантом стоит делать, исходя из личных предпочтений и особенностей здоровья.