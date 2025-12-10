Убрали жир — прибавили проблем: модная стратегия похудения рушит гормоны и красоту

Переход на обезжиренные продукты давно стал популярной стратегией среди тех, кто стремится похудеть, однако, как сообщает Pravda.Ru, подобный подход может принести больше вреда, чем пользы. Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова поясняет, что отказ от жиров нарушает естественный баланс питания и особенно опасен для женщин фертильного возраста.

Почему отказ от жиров не помогает похудению

По словам специалиста, мода на обезжиренные продукты сформировалась под влиянием желания быстро снизить вес, хотя научных оснований для абсолютного исключения жиров не существует. Белоусова подчёркивает, что эффективность похудения зависит от общего качества рациона, а не от отказа от одной пищевой группы. Нередко люди, убирая молочные продукты нормальной жирности, компенсируют дефицит за счёт других жирных или калорийных блюд, что сводит усилия на нет.

"Очень часто люди, которые в погоне за обезжиренностью своего рациона убирают молочные продукты нормальной жирности, не осознают, что перебирают по жирам за счёт других продуктов. А резко обезжиренный рацион, который применяется для похудения, очень вредит, и прежде всего вредит женщинам фертильного возраста, потому что жиры нужны для формирования половых гормонов", — пояснила Белоусова.

Этот дисбаланс может приводить к гормональным нарушениям и ухудшению общего самочувствия.

Недостаток жиров и его последствия

Диетолог отмечает, что дефицит жиров отражается на состоянии кожи, волос и может ускорять процессы старения. Кроме того, молочные продукты нормальной жирности играют ключевую роль в усвоении кальция, который необходим для поддержания прочности костей. Отказ от жиров снижает биодоступность этого минерала, что особенно опасно для женщин после 35 лет, когда риск остеопороза начинает расти.

"Обезжиренные молочные продукты препятствуют полноценному усвоению кальция, поскольку этот элемент усваивается только при наличии жиров. В результате стремления снизить калорийность рациона можно непреднамеренно нанести вред костной системе. Такие продукты допустимы лишь в лечебных диетах, но не в повседневном рационе здорового человека", — подчеркнула Белоусова.

Эти ограничения делают чрезмерный отказ от жиров потенциально вредной привычкой.

Как выбрать правильные молочные продукты

Белоусова советует отдавать предпочтение молоку жирностью 3,2-5% и творогу около 5%, поскольку такие показатели соответствуют естественным сезонным колебаниям жирности. Эти варианты обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и не приводят к избытку калорий при умеренном потреблении. Поддержание баланса, по словам специалиста, помогает сохранить нормальный вес без риска для здоровья и без стресса для гормональной системы.

Такой подход делает рацион устойчивым, разнообразным и физиологически корректным, что в долгосрочной перспективе гораздо эффективнее модных ограничительных диет.