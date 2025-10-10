Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания с выпадами
Приседания с выпадами
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Один круг — и мозг будто перезагружается: секрет коротких тренировок для бодрости

Физиологи подтвердили, что интенсивные упражнения ускоряют обмен веществ и выработку эндорфинов

Когда нет сил или настроение на нуле, попробуйте эту короткую, но мощную тренировку. Она разгонит кровь, укрепит мышцы и заставит сердце работать активнее. А заодно поможет сбросить стресс, очистить голову и вернуть ощущение бодрости. Уже через несколько минут после старта вы почувствуете, как тело просыпается, а тревоги становятся будто дальше.

Главное — двигаться осознанно, слушать своё дыхание и не спешить, пока не почувствуете ритм. Через пару кругов вы войдёте в поток, где каждое движение будто само ведёт за собой.

Как построена тренировка

Комплекс включает семь динамичных упражнений, которые равномерно нагружают мышцы всего тела — от плеч до бёдер. Кардионагрузка сочетается с элементами функционального тренинга, поэтому укрепляются и мышцы, и выносливость.

  1. Смена ног с подведением колена к локтю.

  2. "Ноги вместе — ноги врозь" в планке с касанием плеч.

  3. Смена ног в боковом выпаде.

  4. "Медвежья" проходка.

  5. Приседание с подведением колена к локтю.

  6. "Велосипед" с ударами.

  7. Разножка с выпадами.

Каждое упражнение выполняйте по 40 секунд, затем отдыхайте 15 секунд. После последнего переходите к первому и повторяйте всё заново. Для устойчивого эффекта сделайте 4 круга. Если чувствуете себя уверенно — увеличьте темп или добавьте утяжелители.

Советы шаг за шагом

  1. Разминка. Перед началом потратьте 3-5 минут на суставную разминку: вращения плеч, наклоны, лёгкие приседания. Это разогреет мышцы и защитит от травм.

  2. Контроль дыхания. Старайтесь дышать равномерно: вдох через нос, выдох через рот. При кардионагрузках это помогает избежать головокружения.

  3. Пульс. Если есть фитнес-браслет, держите пульс в зоне 60-80 % от максимального — именно там сжигается больше всего калорий.

  4. Восстановление. После каждого круга делайте минутный перерыв. В это время можно походить по комнате и попить воды.

  5. Финал. В завершение уделите 2-3 минуты растяжке: наклоны, потягивания, глубокое дыхание. Это снимет напряжение с мышц ног и спины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять движения слишком быстро.

  • Последствие: нарушается техника, повышается риск растяжений.

  • Альтернатива: двигайтесь в умеренном темпе, следите за положением коленей и спины.

  • Ошибка: игнорировать отдых между кругами.

  • Последствие: пульс не успевает восстановиться, возникает перегрев.

  • Альтернатива: ставьте таймер и выдерживайте минимум 60 секунд паузы.

  • Ошибка: заниматься без обуви или на скользком полу.

  • Последствие: может пострадать коленный сустав.

  • Альтернатива: используйте кроссовки с амортизацией и нескользкий коврик для фитнеса.

А что если…

Если вы тренируетесь дома, но хотите усилить нагрузку, попробуйте заменить часть упражнений аналогами с утяжелением — например, делать выпады с гантелями или использовать эспандер. А если вы новичок и чувствуете, что упражнения даются тяжело, уменьшите время подхода до 25-30 секунд, но не отказывайтесь от полного круга. Регулярность важнее темпа.

Для тех, кто занимается утром, этот комплекс можно выполнять натощак, если нет дискомфорта, или спустя 30 минут после лёгкого завтрака — йогурта или банана. После тренировки полезно выпить воду и перекусить белковым продуктом: яйцом, творогом или протеиновым батончиком.

Плюсы и минусы тренировки

Такой формат отлично подходит для домашних условий, но имеет свои нюансы.

Преимущества:

  • не требует оборудования,

  • занимает всего 20-25 минут,

  • повышает выносливость и сжигает калории,

  • улучшает настроение благодаря выбросу эндорфинов.

Минусы:

  • высокая интенсивность может быть тяжёлой для новичков,

  • нужно следить за техникой, чтобы не перегрузить колени и поясницу.

Если сочетать этот комплекс с правильным питанием и прогулками на свежем воздухе, результат проявится уже через пару недель: появится лёгкость в теле, улучшится сон и тонус.

Мифы и правда

  • Миф: кардиотренировки вредят суставам.

  • Правда: при правильной технике движения распределяются равномерно, а суставы, наоборот, укрепляются.

  • Миф: такие упражнения не помогают похудеть.

  • Правда: за 20 минут интенсивного тренинга сжигается 200-300 ккал, особенно при регулярных занятиях.

  • Миф: без спортзала результат невозможен.

  • Правда: упражнения с собственным весом работают не хуже, если делать их системно и контролировать питание.

Частые вопросы (FAQ)

Как часто выполнять тренировку?
2-4 раза в неделю достаточно, чтобы поддерживать форму и ускорить метаболизм.

Можно ли делать вечером?
Да, но за 2-3 часа до сна, чтобы пульс успел нормализоваться.

Нужно ли специальное оборудование?
Нет, достаточно удобной одежды и коврика. По желанию можно добавить гантели.

Что делать при усталости?
Не пропускать тренировку полностью — выполните хотя бы половину круга, чтобы сохранить привычку.

Как понять, что есть прогресс?
Через 2-3 недели упражнения становятся легче, дыхание ровнее, а тело — более выносливым.

Сон и психология

Умеренные физические нагрузки регулируют гормональный фон: снижается уровень кортизола, повышается выработка серотонина. Поэтому после тренировки легче заснуть, а качество сна улучшается. Особенно если тренироваться вечером и завершать занятие расслабляющей растяжкой.

3 интересных факта

  1. Во время активных упражнений мозг выделяет до 5 раз больше эндорфинов, чем в состоянии покоя.

  2. Люди, тренирующиеся утром, в течение дня тратят на 20 % больше калорий, даже без дополнительной активности.

  3. Кардионагрузка повышает чувствительность клеток к инсулину, что снижает риск диабета 2 типа.

Исторический контекст

Формат круговых тренировок появился в 1950-е годы в Великобритании. Изначально его использовали военные, чтобы развивать силу и выносливость без тяжёлого оборудования. Позже методику адаптировали для фитнес-центров, а с появлением онлайн-тренировок она стала популярна во всём мире. Сегодня подобные программы применяются даже в реабилитационных курсах и антистресс-терапии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: короткие интервальные тренировки повышают выносливость и ускоряют метаболизм сегодня в 4:50
Простая лавка превращается в фитнес-зал: короткий комплекс, который бодрит сильнее кофе

Пять минут и одна лавочка — всё, что нужно, чтобы почувствовать, как работают ноги, пресс и ягодицы. Эта интервальная тренировка заставит тело проснуться и стать сильнее.

Читать полностью » Тренер по функциональному тренингу рассказал о пользе принципа сегодня в 4:15
Программа без зала и штанги: как две команды мышц делают тело сильным

Метод "Тяни/Толкай" помогает сбалансировать тело, улучшить осанку и повысить силу без сложных программ. Узнайте, как выстроить тренировки правильно.

Читать полностью » Интервальная тренировка для ног и ягодиц помогает укрепить мышцы и улучшить выносливость сегодня в 4:10
Формула крепких бёдер: короткие интервалы, максимум результата

Короткая, но мощная интервальная тренировка, которая укрепит ноги и ягодицы, разгонит пульс и поможет держать тело в форме без сложного инвентаря.

Читать полностью » Пяти минут интенсивных упражнений достаточно для активации обмена веществ — Семир Ясаревич сегодня в 3:50
Всего один круг — и организм просыпается: секрет мини-тренировок, которые реально работают

Пять минут, которые могут заменить полноценное занятие в зале. Мини-интервалка разгонит пульс, добавит сил и поднимет настроение даже в самый ленивый день.

Читать полностью » Персональный тренер Эрнандес: короткие тренировки укрепляют тело в любом возрасте сегодня в 3:25
Без спортзала и абонемента: минимальная тренировка, которая реально работает

Минимальная программа из трёх упражнений поможет сохранить тело в форме, улучшить баланс и продлить молодость — без спортзала и оборудования.

Читать полностью » Фитнес-тренеры объяснили, как правильно выполнять жим и разведение гантелей для груди сегодня в 3:10
Грудные мышцы — как броня уверенности: что нужно, чтобы они работали на вас

Хочешь рельефную грудь без травм и пустых усилий? Разбираем, как работают мышцы, какие упражнения действительно дают результат и как избежать типичных ошибок.

Читать полностью » Комплекс упражнений со стульями для укрепления корпуса и ягодиц сегодня в 2:50
Стулья против гантелей: кто победит в борьбе за идеальную форму

Простая, но эффективная тренировка со стульями задействует всё тело и докажет, что силовые нагрузки не требуют спортзала.

Читать полностью » Психологи отметили, что квадробика способствует развитию осознанности тела сегодня в 2:33
Люди снова бегают на четвереньках — но теперь это называют осознанностью

Необычная практика движения на четвереньках стремительно набирает популярность. Почему люди выбирают квадробику и стоит ли попробовать её самому?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
105-летний Джо Спурио из Огайо рассказал, что долгую жизнь обеспечивают чеснок, оливковое масло и движение
Технологии
Сэм Альтман строит инфраструктуру OpenAI на уровне гиперскейлеров — TechCrunch
Спорт и фитнес
Эксперты: тренировка с собственным весом помогает развить силу и выносливость дома
Туризм
Покров: Город шоколада и истории на берегах Владимирской области
Садоводство
Экологи рекомендуют использовать влажный климат Адыгеи для ускоренного компостирования отходов
Садоводство
Эксперт Татьяна Жашкова: живучки остаются зелёными даже после первых заморозков
Авто и мото
Xpeng начал продажи электромобилей в Швейцарии, Австрии и Хорватии — компания
Наука
Геологи выяснили, что Красное море исчезло шесть миллионов лет назад — Тихана Пенса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet