Каждое повторение — как шаг к новой версии себя: формула силы без спортзала
Тренировка от шотландского фитнес-тренера Сары Хольден рассчитана на тех, кто хочет укрепить мышцы и проверить свою выносливость. Программа охватывает всё тело: от рук и груди до кора и бёдер. В ней нет сложного инвентаря — только собственный вес и немного решимости. Этот формат подойдёт и новичкам, и тем, кто давно тренируется, ведь интенсивность легко регулировать скоростью и количеством повторов.
Как работает формат AMRAP
Сокращение AMRAP расшифровывается как as many reps as possible - "как можно больше повторов". Суть проста: вы ставите таймер на 30 минут и делаете упражнения по кругу, стараясь не останавливаться. Отдых возможен, но минимальный — только чтобы перевести дыхание. Такая система заставляет сердце работать на полную, улучшает кровообращение и выносливость, а также помогает быстрее сжечь калории.
AMRAP-тренировки давно применяют в кроссфите и функциональном фитнесе, потому что они универсальны: за короткое время включают в работу все мышцы и дают мощную кардионагрузку.
Что входит в комплекс
Программа Хольден состоит из семи упражнений, каждое из которых задействует несколько групп мышц:
-
Приседания — 20 повторов для разогрева ног и ягодиц.
-
Индийские отжимания — 10 повторов для плеч, груди и трицепсов (можно заменить на классические).
-
Подъёмы на пресс с прямыми ногами — 20 повторов для мышц кора.
-
Обратные выпады с выносом колена — по 10 на каждую ногу.
-
Обычные отжимания — 20 раз, чтобы дополнительно нагрузить грудные мышцы.
-
Подведение колена к локтю в боковой планке — по 10 на сторону.
-
Бёрпи без прыжка — 20 повторов для интенсивного завершения круга.
После завершения круга начинайте следующий, пока не закончится время. Фиксируйте количество полных кругов — это и будет ваш личный прогресс.
Советы шаг за шагом
-
Разомнитесь перед стартом — лёгкий бег, вращение плечами, наклоны и приседания подготовят суставы.
-
Настройте таймер или приложение вроде Tabata Timer или Seconds.
-
Делайте первые круги в умеренном темпе — главное выдержать 30 минут.
-
Дышите ровно, не задерживайте дыхание во время усилия.
-
По окончании выполните заминку: потяните мышцы, особенно ноги и плечи, чтобы избежать крепатуры.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Слишком быстрый старт.
-
Последствие: Перегрев, одышка и невозможность закончить тренировку.
-
Альтернатива: Начните с умеренного темпа и постепенно увеличивайте скорость.
-
Ошибка: Отсутствие разминки.
-
Последствие: Повышенный риск травм.
-
Альтернатива: 5-7 минут активных движений перед основным комплексом.
-
Ошибка: Игнорирование техники.
-
Последствие: Перегрузка суставов и мышц.
-
Альтернатива: Следите за осанкой и положением корпуса — можно записать себя на видео для контроля.
А что если нет 30 минут?
Даже 15 минут по схеме AMRAP дадут результат. Просто уменьшите количество повторов каждого упражнения вдвое и выполняйте круги без пауз. Это отличное решение для утренней зарядки или быстрого перерыва на работе.
А если хочется добавить силовой акцент — используйте эспандер, утяжелители или гантели по 2-4 кг.
Плюсы и минусы
Плюсы:
-
развивает выносливость и силу одновременно;
-
не требует оборудования и зала;
-
улучшает обмен веществ;
-
позволяет отслеживать прогресс по числу кругов.
Минусы:
-
требует высокой концентрации и самоконтроля;
-
нагрузка на суставы при неправильной технике;
-
не подходит при проблемах с сердцем.
FAQ
Как часто выполнять тренировку?
2-3 раза в неделю с перерывами на восстановление. Между днями нагрузки можно делать растяжку или лёгкую кардиосессию.
Что делать, если не могу закончить круг?
Сократите количество повторов или включите короткие паузы по 10-15 секунд — вы всё равно останетесь в формате.
Можно ли добавить оборудование?
Да. При желании используйте фитнес-резинки, гантели или платформу для усложнения движений.
Как понять, что я прогрессирую?
Через месяц пересчитайте количество завершённых кругов. Если стало больше — вы стали сильнее и выносливее.
Мифы и правда
- Миф. AMRAP — только для профессионалов.
- Правда: подойдёт каждому, если корректировать темп и объём.
- Миф. Такие тренировки слишком тяжёлые для женщин.
- Правда: интенсивность регулируется скоростью и количеством повторов, поэтому AMRAP универсален.
- Миф. Без прыжков эффективность падает.
- Правда: даже без прыжков бёрпи, выпады и отжимания обеспечивают нужную нагрузку на мышцы и сердце.
Три интересных факта
-
Формат AMRAP используют пожарные и военные в своих программах выносливости.
-
При таком типе нагрузки метаболизм ускоряется на 20-30% в течение суток.
-
Всего один 30-минутный сеанс может сжечь до 400-500 ккал, в зависимости от веса и темпа.
Исторический контекст
Первые AMRAP-программы появились в США в конце 1990-х в рамках кроссфита. С тех пор формат распространился по всему миру и стал популярным в онлайн-фитнесе. Сегодня его используют тренеры в домашних программах, где важен баланс между простотой и эффективностью.
Эта тренировка не требует идеальных условий и подходит тем, кто хочет почувствовать работу всего тела. Главное — двигаться в своём темпе, не сдаваться и помнить, что каждый круг приближает вас к более сильной версии себя.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru