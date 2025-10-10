Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Каждое повторение — как шаг к новой версии себя: формула силы без спортзала

Программа Сары Хольден по системе AMRAP помогает развить силу и выносливость без оборудования

Тренировка от шотландского фитнес-тренера Сары Хольден рассчитана на тех, кто хочет укрепить мышцы и проверить свою выносливость. Программа охватывает всё тело: от рук и груди до кора и бёдер. В ней нет сложного инвентаря — только собственный вес и немного решимости. Этот формат подойдёт и новичкам, и тем, кто давно тренируется, ведь интенсивность легко регулировать скоростью и количеством повторов.

Как работает формат AMRAP

Сокращение AMRAP расшифровывается как as many reps as possible - "как можно больше повторов". Суть проста: вы ставите таймер на 30 минут и делаете упражнения по кругу, стараясь не останавливаться. Отдых возможен, но минимальный — только чтобы перевести дыхание. Такая система заставляет сердце работать на полную, улучшает кровообращение и выносливость, а также помогает быстрее сжечь калории.

AMRAP-тренировки давно применяют в кроссфите и функциональном фитнесе, потому что они универсальны: за короткое время включают в работу все мышцы и дают мощную кардионагрузку.

Что входит в комплекс

Программа Хольден состоит из семи упражнений, каждое из которых задействует несколько групп мышц:

  1. Приседания — 20 повторов для разогрева ног и ягодиц.

  2. Индийские отжимания — 10 повторов для плеч, груди и трицепсов (можно заменить на классические).

  3. Подъёмы на пресс с прямыми ногами — 20 повторов для мышц кора.

  4. Обратные выпады с выносом колена — по 10 на каждую ногу.

  5. Обычные отжимания — 20 раз, чтобы дополнительно нагрузить грудные мышцы.

  6. Подведение колена к локтю в боковой планке — по 10 на сторону.

  7. Бёрпи без прыжка — 20 повторов для интенсивного завершения круга.

После завершения круга начинайте следующий, пока не закончится время. Фиксируйте количество полных кругов — это и будет ваш личный прогресс.

Советы шаг за шагом

  1. Разомнитесь перед стартом — лёгкий бег, вращение плечами, наклоны и приседания подготовят суставы.

  2. Настройте таймер или приложение вроде Tabata Timer или Seconds.

  3. Делайте первые круги в умеренном темпе — главное выдержать 30 минут.

  4. Дышите ровно, не задерживайте дыхание во время усилия.

  5. По окончании выполните заминку: потяните мышцы, особенно ноги и плечи, чтобы избежать крепатуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слишком быстрый старт.

  • Последствие: Перегрев, одышка и невозможность закончить тренировку.

  • Альтернатива: Начните с умеренного темпа и постепенно увеличивайте скорость.

  • Ошибка: Отсутствие разминки.

  • Последствие: Повышенный риск травм.

  • Альтернатива: 5-7 минут активных движений перед основным комплексом.

  • Ошибка: Игнорирование техники.

  • Последствие: Перегрузка суставов и мышц.

  • Альтернатива: Следите за осанкой и положением корпуса — можно записать себя на видео для контроля.

А что если нет 30 минут?

Даже 15 минут по схеме AMRAP дадут результат. Просто уменьшите количество повторов каждого упражнения вдвое и выполняйте круги без пауз. Это отличное решение для утренней зарядки или быстрого перерыва на работе.

А если хочется добавить силовой акцент — используйте эспандер, утяжелители или гантели по 2-4 кг.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • развивает выносливость и силу одновременно;

  • не требует оборудования и зала;

  • улучшает обмен веществ;

  • позволяет отслеживать прогресс по числу кругов.

Минусы:

  • требует высокой концентрации и самоконтроля;

  • нагрузка на суставы при неправильной технике;

  • не подходит при проблемах с сердцем.

FAQ

Как часто выполнять тренировку?
2-3 раза в неделю с перерывами на восстановление. Между днями нагрузки можно делать растяжку или лёгкую кардиосессию.

Что делать, если не могу закончить круг?
Сократите количество повторов или включите короткие паузы по 10-15 секунд — вы всё равно останетесь в формате.

Можно ли добавить оборудование?
Да. При желании используйте фитнес-резинки, гантели или платформу для усложнения движений.

Как понять, что я прогрессирую?
Через месяц пересчитайте количество завершённых кругов. Если стало больше — вы стали сильнее и выносливее.

Мифы и правда

  • Миф. AMRAP — только для профессионалов.
  • Правда: подойдёт каждому, если корректировать темп и объём.
  • Миф. Такие тренировки слишком тяжёлые для женщин.
  • Правда: интенсивность регулируется скоростью и количеством повторов, поэтому AMRAP универсален.
  • Миф. Без прыжков эффективность падает.
  • Правда: даже без прыжков бёрпи, выпады и отжимания обеспечивают нужную нагрузку на мышцы и сердце.

Три интересных факта

  1. Формат AMRAP используют пожарные и военные в своих программах выносливости.

  2. При таком типе нагрузки метаболизм ускоряется на 20-30% в течение суток.

  3. Всего один 30-минутный сеанс может сжечь до 400-500 ккал, в зависимости от веса и темпа.

Исторический контекст

Первые AMRAP-программы появились в США в конце 1990-х в рамках кроссфита. С тех пор формат распространился по всему миру и стал популярным в онлайн-фитнесе. Сегодня его используют тренеры в домашних программах, где важен баланс между простотой и эффективностью.

Эта тренировка не требует идеальных условий и подходит тем, кто хочет почувствовать работу всего тела. Главное — двигаться в своём темпе, не сдаваться и помнить, что каждый круг приближает вас к более сильной версии себя.

