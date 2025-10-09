Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выпады с гантелями
Выпады с гантелями
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Тренировка с гантелями за 30 минут: что вы не знали о своих мышцах

Почему разминка важна перед силовой тренировкой с гантелями

Тренировка с гантелями — это эффективный способ укрепить мышцы всего тела. Она включает в себя разминку, силовые упражнения с гантелями и упражнения на пресс. Весь комплекс занимает всего 30 минут, но при этом позволяет проработать все основные группы мышц: руки, плечи, бёдра, пресс и мышцы кора. Благодаря высокой интенсивности и сочетанию силовых упражнений с кардио-элементами, этот комплекс помогает улучшить физическую форму и развить выносливость.

Применение этого комплекса в регулярных тренировках поможет вам не только развить силу, но и поддерживать общую физическую форму на высоком уровне. Кроме того, такая тренировка подходит для всех уровней подготовки, от новичков до более опытных атлетов, так как интенсивность можно регулировать с учетом индивидуальных особенностей.

Советы шаг за шагом

Разминка

Перед основной частью тренировки важно правильно подготовить мышцы к нагрузке. Разминка позволяет избежать травм и повысить эффективность выполнения упражнений. В этой части тренировки используются два простых, но эффективных упражнения: "медвежья" проходка и приседания. Эти упражнения выполняются в интервальном формате: 20 секунд работы и 10 секунд отдыха.

  1. Медвежья проходка
    Для выполнения этого упражнения встаньте на четвереньки, руки прямо под плечами, а ноги — под бедрами. Перемещайтесь вперед, одновременно поднимая правую руку и левую ногу, а затем чередуйте движения. Важно, чтобы тело оставалось параллельно полу.

  2. Приседания
    Встаньте, расставив ноги немного шире плеч. Спина должна оставаться прямой на протяжении всего упражнения. При приседании следите за тем, чтобы колени не выходили за линию носков, а пятки не отрывались от пола.

Разминка состоит из 10 кругов для каждого упражнения. Это займет всего 5 минут, но поможет подготовить тело к более интенсивной нагрузке.

Основная часть тренировки

Основная часть тренировки состоит из пяти силовых упражнений с гантелями и трех упражнений на пресс с весом собственного тела. Все упражнения выполняются по 8 раз, переходя от одного к другому без отдыха. Когда вы завершите последний круг, начинайте заново. Необходимо выполнить три круга, чтобы почувствовать максимальную нагрузку на все группы мышц.

  1. Бёрпи с гантелями
    В отличие от классических бёрпи, в этом упражнении вы выполняете отжимания, но не прыгаете после выпрямления. Бёрпи с гантелями являются отличным кардио-упражнением, которое помогает развить выносливость и силу.

  2. Подъём гантелей на бицепс и жим вверх
    Начинайте с подъема гантелей на бицепс, а затем переходите к жиму вверх, разворачивая руки ладонями от себя. Это упражнение активирует не только бицепсы, но и плечи, а также помогает развить силу верхней части тела.

  3. Гоблет-приседание с гантелей
    Для выполнения этого упражнения держите гантель перед грудью. Выполняйте приседания, следя за тем, чтобы спина оставалась прямой, а пятки не отрывались от пола. Гоблет-приседания помогают развить силу ног и улучшить мобильность тазобедренных суставов.

  4. Разгибания на трицепс
    Зафиксируйте плечи и работайте только предплечьями. Удерживайте корпус жестким, спину — прямой. Это упражнение нацелено на развитие трицепсов и укрепление верхней части рук.

  5. Выпады назад с подъёмом гантелей на бицепс
    При выполнении выпадов назад чередуйте ноги, а одновременно с этим поднимайте гантели на бицепс. Этот элемент тренировки помогает развить не только ноги, но и верхнюю часть тела.

После завершения каждого упражнения переходите к следующему без отдыха. Это поможет вам поддерживать высокий уровень интенсивности и развить выносливость.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: Выполнение бёрпи с гантелями без должной подготовки.
  • Последствие: Это может привести к повышенной нагрузке на суставы, особенно на колени и локти.
  • Альтернатива: Начинайте с более легких вариантов бёрпи, таких как обычные отжимания без прыжков, чтобы снизить нагрузку на суставы.
  • Ошибка: Некорректное выполнение приседаний.
  • Последствие: При неправильной технике может возникнуть нагрузка на колени и спину, что увеличивает риск травм.
  • Альтернатива: Убедитесь, что ваши колени не выходят за линию носков, а спина остаётся прямой. Начинающим лучше выполнять приседания без дополнительного веса, чтобы не перегрузить суставы.

Мифы и правда

  • Миф: Гантели — это только для накачки больших мышц.

  • Правда: Гантели не только помогают развивать силу, но и значительно улучшать выносливость, активируя множество стабилизирующих мышц.

  • Миф: Пресс можно прокачать только с помощью сложных упражнений.

  • Правда: Эффективные упражнения для пресса не всегда должны быть сложными. Простые движения с высокой интенсивностью, такие как удары в планке или пульсация, помогут добиться отличных результатов.

Сон и психология

После интенсивных тренировок важно не забывать о восстановлении. Хороший сон играет ключевую роль в восстановлении мышц и улучшении физической формы. Он помогает не только восстановить силы, но и стимулирует рост мышц. Также стоит уделить внимание режиму отдыха, чтобы не перегрузить организм и дать ему время на восстановление.

3 интересных факта

  1. Гантели развивают не только силу, но и выносливость, поскольку задействуют все мышцы тела, включая мышцы-стабилизаторы.

  2. Разминка перед силовой тренировкой может снизить риск травм на 30%, так как подготавливает мышцы и суставы к нагрузке.

  3. Приседания с гантелями активируют не только мышцы ног, но и мышцы кора, улучшая стабильность всего тела.

Исторический контекст

Тренировки с гантелями возникли еще в Древней Греции, где спортсмены использовали каменные гири для укрепления тела. В современном фитнесе гантели остаются одним из самых популярных тренажеров благодаря своей универсальности и эффективности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка с гантелями: 5 упражнений для проработки плеч, груди и трицепсов сегодня в 8:10
Прокачайте верхнюю часть тела за 20 минут: пять упражнений, которые сделают вас сильнее

Регулярная тренировка с гантелями поможет укрепить трицепсы, плечи и грудные мышцы. Узнайте, как правильно выполнять упражнения для максимального эффекта.

Читать полностью » Фитнес-тренеры показали 30 эффективных кардиоупражнений с собственным весом сегодня в 4:10
Кардио без скуки и тренажёров: простые упражнения, от которых пот течёт рекой

Не любите бег или велосипед, но хотите тренировать сердце и выносливость? Разбираемся, как устроить эффективное кардио дома без оборудования.

Читать полностью » Тренер Крис Хериа представил комплекс упражнений для укрепления пресса без оборудования сегодня в 3:50
Тело в огне без штанги: как Крис Херия превращает обычные движения в сталь

Тренировка от Криса Хериа объединяет динамические и статические упражнения на пресс. Разбираемся, как правильно выполнять комплекс и не допускать ошибок.

Читать полностью » Национальный институт физической активности сообщил о пользе тренировок после 60 лет сегодня в 3:35
Мышцы не знают возраста: простая привычка, продлевающая молодость

После 60 лет движение становится лучшим лекарством. Как подобрать упражнения, питание и ритм, чтобы оставаться сильным и энергичным на долгие годы?

Читать полностью » Как актёры Голливуда быстро набирают мышечную массу для ролей — тренеры раскрыли методику сегодня в 3:10
Курица, брокколи и 4000 калорий в день: как актёры платят телом за роли супергероев.

Голливудские звёзды часто вынуждены превращаться в супергероев за считанные месяцы. Разбираемся, как им удаётся быстро набрать мышцы и сохранить результат.

Читать полностью » Программа Кайзы Керанен сочетает йогу, силовые упражнения и функциональные движения сегодня в 2:50
Кажется лёгкой — а потом чувствуешь мышцы, о которых не знал: новый тренд в тренировках

Комплекс Кайзы Керанен сочетает йогу, функциональные движения и растяжку. Разбираемся, как за 15 минут прокачать гибкость и силу без оборудования.

Читать полностью » Тренер Бубнис заявил, что регулярные упражнения на кор укрепляют позвоночник сегодня в 2:14
Не пресс решает, а мышцы кора: ошибка, из-за которой страдает спина

Укреплённый кор не только делает фигуру подтянутой, но и защищает позвоночник от перегрузок. Узнайте, какие упражнения помогут стать сильнее уже через пару недель.

Читать полностью » Как выполнять приседания на одной ноге без боли и перегрузки — советы специалистов сегодня в 2:10
Баланс, боль и восторг: упражнение, которое заставляет тело слушаться с полуслова

Приседания на одной ноге выглядят эффектно, но требуют силы и гибкости. Разбираемся, как безопасно научиться делать "пистолетики" и избежать ошибок.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Как правильно тренировать мышцы спины и ягодиц для здоровья позвоночника
Наука
Игры в детстве формируют пространственное мышление подростков и влияют на интеллект — Карсон Кунг
Садоводство
Кресс-салат, базилик и черри: эти растения реально вырастить в квартире зимой
Еда
Курица в майонезе с чесноком сохраняет сочность при запекании в духовке
Красота и здоровье
Врач Сергей Вялов: боль под грудиной и тошнота могут указывать на панкреатит
Еда
Курица в сметанном соусе при запекании в духовке сохраняет сочность мяса
Технологии
OpenAI приобретает мощности AMD с оплатой акциями компании — TechCrunch
Авто и мото
Юрист Цветкова: ГИБДД установит виновника аварии даже через несколько дней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet