Не верите в разминку? Откроется ужасная правда о том, что происходит с вашим телом

Перед каждой тренировкой необходимо проводить разминку. Это ключевая часть подготовки, которая помогает активировать мышцы, повысить их эластичность и улучшить связь между мозгом и телом. Разминка снижает риск травм и способствует более эффективному выполнению упражнений. Без неё мышцы остаются зажатыми, что усложняет тренировку и может повлиять на технику выполнения упражнений. Хорошо выполненная разминка активирует все группы мышц и помогает подготовиться к предстоящей нагрузке.

Разминка для активных мышц

Скольжение вбок

Это упражнение активирует бедра, ягодицы и икроножные мышцы, улучшая их гибкость. Встаньте на ширине плеч, согните колени, приседая до параллели бедер с полом. Руки держите перед собой, спину держите прямой. Сделайте четыре быстрых скользящих шага вправо, а затем влево. Повторите упражнение 10 раз.

Выпад с вращением

Выпад с вращением помогает растянуть бедра и ягодицы, а также улучшить подвижность грудного отдела позвоночника. Сделайте глубокий выпад вперёд правой ногой. Колено правой ноги должно быть согнуто под прямым углом, а колено левой — прямое. Поставьте правую руку на пол с внешней стороны правой ноги. Разверните корпус влево так, чтобы живот, грудь и плечи находились в одной плоскости и были перпендикулярны полу. Поднимите левую руку вверх и устремите на неё взгляд. Задержитесь в позе на 2 секунды. Не выходя из выпада, поставьте левую руку на пол, разверните корпус вправо и поднимите правую руку. Задержитесь в позе на 2 секунды и вернитесь в исходное положение. Сделайте 10 выпадов на каждую ногу.

Присед с подъёмом таза

Приседания активируют бедра, ягодицы и растягивают заднюю поверхность бедра. Встаньте на ширине плеч, носки слегка развернуты в стороны. Присядьте до параллели бёдер с полом, руки держите перед собой. Не выходя из приседа, подайте таз вверх и выпрямите колени, касаясь пола руками. Вернитесь в исходное положение и повторите 10 раз.

Кактус

Это упражнение разогревает плечи и спину, улучшая их подвижность. Встаньте прямо, поднимите прямые руки в стороны до уровня плеч. Согните локти под прямым углом, предплечья смотрят вперёд, ладони направлены вниз. Поднимите предплечья вверх, создавая форму кактуса. Затем выпрямите руки вверх, а затем вернитесь в исходную позицию. Удерживайте спину прямой, напрягая пресс и ягодицы. Повторите 20 раз.

Пожарный гидрант

Это упражнение активирует ягодичные мышцы. Встаньте на четвереньки, держите спину параллельно полу, руки под плечами, колени под бёдрами. Поднимите согнутую в колене ногу в сторону до параллели с полом. Сделайте 10 повторений с правой ноги, затем 10 с левой.

Интенсивные суперсеты

Суперсеты помогают тренировать несколько мышечных групп сразу, минимизируя время отдыха. Каждое упражнение выполняется 30 секунд, после чего переходите к следующему. Между упражнениями отдыха нет, после суперсета можно отдохнуть 30 секунд. Один суперсет занимает 2 минуты: 90 секунд работы и 30 секунд отдыха.

Новички выполняют суперсет 3 раза, продвинутые — 6.

Суперсет № 1

Отжимания со скручиванием

Встаньте в упор лёжа, запястья под плечами, пресс и ягодицы напряжены. Выполните отжимание, затем поднесите правое колено к правому локтю, верните ногу обратно. Повторите отжимание и коснитесь левого локтя левым коленом. Каждый раз чередуйте стороны. Ягодичный мостик

Лягте на спину, согните колени, стопы на полу, колени смотрят в потолок. Поднимите таз вверх, сжимая ягодицы в верхней точке. Задержитесь на секунду, затем опустите таз и повторите. Воздушное приседание

Поставьте ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в стороны. Присядьте до параллели бёдер с полом, стараясь не округлять поясницу. Следите за положением коленей, они не должны заворачиваться внутрь. Выпрямитесь и повторите.

Суперсет № 2

Выпады с прыжком

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Сделайте выпад вперёд, коснитесь пола коленом сзади стоящей ноги. Из этого положения прыгните вверх, поменяйте ноги в воздухе и приземлитесь в выпад с другой ноги. Супермен

Лягте на живот, поднимите руки и ноги, отрывая их от пола. Сведите лопатки, напрягите ягодицы. Задержитесь в верхней точке на несколько секунд, затем опустите руки и ноги и повторите. Подъём и опускание в упоре лёжа

Встаньте в упор лёжа, плечи над запястьями, спина и колени прямые, ягодицы напряжены. Поочередно переставляйте руки на предплечья, затем возвращайтесь в исходное положение.

Финальный комплекс

Этот комплекс направлен на развитие выносливости и силы. Это упражнения на максимальную интенсивность.

Скалолаз

Встаньте в упор лёжа, ноги прямые. Согните правое колено и подтяните его к груди, затем смените ноги, не подбрасывая таз. Старайтесь не скручивать спину и держать её прямой. Бег на месте

Выполняйте бег на месте, высоко поднимая колени. Постарайтесь сделать это как можно быстрее.

Растяжка после тренировки

После интенсивных упражнений необходимо сделать растяжку. Это поможет расслабить мышцы, улучшить их гибкость и ускорить восстановление. Включите в растяжку упражнения на растяжение бедер, спины и плеч.

Советы шаг за шагом

Подготовьте место для тренировки. Убедитесь, что у вас есть достаточно пространства для выполнения всех упражнений, особенно для выпадов и прыжков. Носите удобную спортивную одежду. Она должна быть свободной, но не слишком большой, чтобы не ограничивать движения. Обратите внимание на технику. При выполнении упражнений соблюдайте правильную технику, чтобы избежать травм. Следите за дыханием. Во время выполнения упражнений не забывайте о дыхании — оно должно быть ровным и глубким.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недостаточная разминка перед тренировкой.

Последствие: повышенный риск травм и снижение эффективности тренировки.

Альтернатива: обязательно проводите разминку, активируя все крупные группы мышц. Ошибка: чрезмерная нагрузка без отдыха.

Последствие: переутомление и риск травм.

Альтернатива: соблюдайте баланс между нагрузкой и восстановлением, отдыхайте между подходами. Ошибка: игнорирование растяжки после тренировки.

Последствие: мышечные болевые ощущения и длительное восстановление.

Альтернатива: всегда завершайте тренировку растяжкой для быстрого восстановления и предотвращения болей.

А что если…

А что если я новичок в тренировках?

Начинайте с меньшей нагрузки и постепенно увеличивайте интенсивность. Очень важно внимательно следить за техникой выполнения упражнений. А что если я не могу выполнить суперсеты?

Если суперсеты слишком сложные, можно выполнять упражнения по одному, постепенно увеличивая их количество. А что если я не могу сделать отжимания?

Можно заменить отжимания на более лёгкий вариант, например, отжимания с колен. Постепенно переходите к полноценным отжиманиям.

FAQ

Как выбрать правильный вес для тренировки?

Выбирайте такой вес, чтобы выполнение упражнений было сложным, но без перегрузки. Вес должен позволять сделать 8-12 повторений с правильной техникой.

Сколько времени нужно отдыхать между суперсетами?

Обычно рекомендуется отдыхать 30 секунд между упражнениями и 1-2 минуты между суперсетами.

Что лучше: кардио или силовые тренировки?

Лучше сочетать оба типа тренировок. Силовые тренировки помогают укрепить мышцы и ускорить метаболизм, а кардио — улучшить выносливость и сжигать жир.

Мифы и правда

Миф: для сжигания жира нужно тренироваться исключительно в кардиозоне.

для сжигания жира нужно тренироваться исключительно в кардиозоне. Правда: силовые тренировки тоже способствуют сжиганию жира, активируя мышцы и ускоряя обмен веществ.

силовые тренировки тоже способствуют сжиганию жира, активируя мышцы и ускоряя обмен веществ. Миф: чем больше тренируешься, тем быстрее достигнешь результата.

чем больше тренируешься, тем быстрее достигнешь результата. Правда: излишняя нагрузка без достаточного отдыха может привести к переутомлению и травмам.

излишняя нагрузка без достаточного отдыха может привести к переутомлению и травмам. Миф: приседания опасны для новичков.

приседания опасны для новичков. Правда: с правильной техникой приседания могут быть безопасными и полезными для всех, даже для начинающих.

Исторический контекст

Силовые тренировки начали развиваться ещё в античные времена, когда древнегреческие спортсмены использовали каменные гири для тренировки. В наше время силовые тренировки стали основой физической подготовки, используемой не только спортсменами, но и обычными людьми для поддержания здоровья и физической формы.