Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Две гантели — всё тело: как 5 раундов заменяют полноценное занятие

Круговая тренировка с гантелями: программа на всё тело — рекомендации тренеров

Если времени на тренажёрный зал не хватает, а нагрузку на всё тело получить хочется, поможет круговая тренировка с гантелями. Такой комплекс сочетает силовые и функциональные упражнения, развивает мышцы и улучшает выносливость. Главное — выполнять движения подряд, с минимальными паузами, что позволяет достичь эффекта полноценного занятия всего за полчаса.

Зачем нужен комплекс

Круговая тренировка удобна тем, что задействует сразу все группы мышц. Ноги получают нагрузку за счёт приседаний и выпадов, спина и руки — через тяги и жимы, плечи и грудь — благодаря динамическим движениям над головой. Организм работает на пределе возможностей, и это благотворно сказывается не только на фигуре, но и на сердечно-сосудистой системе.

Многие фитнес-направления используют такой подход: от функционального тренинга до кроссфита. Но в отличие от сложных занятий со штангой или гирями, здесь достаточно пары гантелей и небольшого пространства дома или в парке.

Советы шаг за шагом

  1. Подберите правильный вес. Женщинам чаще всего подойдут гантели по 5-8 кг, мужчинам — 12-15 кг. Но ориентироваться стоит не на цифры, а на собственные ощущения: вес должен позволять сделать 8 рывков без чрезмерного напряжения.

  2. Выполняйте упражнения одно за другим: рывок, тягу, боковые выпады, жим в мостике и приседания с пульсацией.

  3. Между элементами не делайте остановок. Отдых положен только после завершения круга — 1-2 минуты.

  4. Всего нужно пройти 5 кругов. Если тяжело, начните с трёх, постепенно увеличивая количество.

  5. Для разных упражнений можно использовать разные гантели: полегче — для рывков и жима, потяжелее — для выпадов и приседаний.

Как делать упражнения

Рывок двух гантелей

Ноги чуть шире плеч, спина прямая. Поднимайте гантели мощным движением вверх, используя силу ног и корпуса, и фиксируйте над головой.

Попеременная тяга в наклоне

Слегка согните колени, наклоните корпус. Тяните гантели поочерёдно к боку, удерживая поясницу в нейтрали.

Боковые выпады

Снаряд в одной руке. Сделайте широкий шаг в сторону, коснитесь гантелью пола и вернитесь в исходное положение. Повторите на обе стороны.

Жим в ягодичном мостике

Лягте на спину, поднимите таз, чтобы тело вытянулось прямой линией. На весу выполняйте жим гантелей от груди.

Приседания с пульсацией

Удерживая снаряд перед грудью, присядьте до упора. Перед подъёмом сделайте небольшую "качельку" вверх-вниз и только затем поднимитесь.

Мифы и правда

  • Миф: лёгкие гантели не дают результата.
  • Правда: при круговой тренировке важна не масса, а интенсивность. Даже 5-8 кг способны включить все мышцы.
  • Миф: дома нельзя полноценно заниматься силовыми.
  • Правда: грамотный подбор упражнений позволяет заменить тренажёрный зал.
  • Миф: для выносливости нужны только кардионагрузки.
  • Правда: круговые комплексы сочетают силовую работу и кардиорежим.

FAQ

Как выбрать гантели для дома?
Оптимальный вариант — разборные гантели, которые позволяют менять вес блинов. Это экономит место и деньги.

Сколько стоит набор для тренировок?
Средняя цена пары разборных гантелей 10-20 кг — от 3 до 7 тысяч рублей.

Что лучше: штанга или гантели?
Для домашних условий гантели универсальнее: они занимают меньше места и подходят для большего количества упражнений.

Исторический контекст

Идея круговых тренировок появилась ещё в середине XX века. Сначала методику использовали военные для поддержания бойцов в форме. Позже её подхватили спортивные школы и фитнес-клубы. Сегодня круговые комплексы — часть программ по реабилитации, похудению и функциональной подготовке.

А что если…

Если заменить гантели на бутылки с водой или рюкзак с книгами, тренировка не станет менее эффективной. Главное — соблюдать технику и последовательность движений. Такой подход позволяет заниматься даже в командировке или на отдыхе.

Интересные факты

  1. Круговые тренировки ускоряют метаболизм ещё на 24-36 часов после занятия.

  2. Они требуют меньше времени, чем классические силовые, но дают сопоставимый результат.

  3. При регулярных занятиях уже через месяц заметно улучшается осанка и тонус мышц.

