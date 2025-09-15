Один цикл — два движения: Man makers и бёрпи превращают дом в зал

Этот комплекс подходит для тех, кто хочет за короткое время нагрузить всё тело и одновременно проверить уровень своей выносливости. Он объединяет простоту и эффективность: задействует мышцы рук, ног и корпуса, а для его выполнения достаточно пары гантелей и таймера. Всего 20 минут — и тренировка завершена.

Основная идея тренировки

Программа строится вокруг двух упражнений: Man makers и бёрпи. Их нужно выполнять циклически, ориентируясь на время, а не на количество кругов. Таймер запускается на 20 минут, и за этот промежуток вы делаете максимально возможное число повторов.

Новичкам рекомендуется начинать с лёгких снарядов весом 3-5 кг. Такой выбор позволит безопасно освоить технику. Если нагрузка покажется незначительной, вес можно постепенно увеличить. Опытные спортсмены могут брать более тяжёлые варианты: для женщин подойдут гантели по 9 кг, для мужчин — по 15 кг.

Советы шаг за шагом

Настройте таймер на 20 минут. Сделайте разминку: суставная гимнастика, лёгкие махи и приседания с пустыми руками. Выполните 9 повторений Man makers. Сразу переходите к 11 повторениям бёрпи. Повторяйте цикл до истечения времени.

Оборудование минимальное: гантели и таймер, который можно заменить обычным секундомером на телефоне.

Техника Man makers

Исходное положение — упор лёжа, ладони опираются на гантели.

Поочерёдно подтяните каждую руку к поясу, возвращая её обратно.

Прыжком подтяните ноги к рукам и выпрямитесь.

Поднимите гантели на уровень груди, присядьте, затем выжмите их вверх.

Вернитесь в исходное положение и повторяйте цикл.

Техника бёрпи

Из положения стоя наклонитесь и поставьте ладони на пол.

Прыжком уйдите в упор лёжа и выполните отжимание.

Коснитесь пола грудью и бёдрами.

С усилием вернитесь в положение упора, затем подпрыгните и хлопните ладонями над головой.

Мифы и правда

Считается, что для развития выносливости нужны долгие кардиосессии. На самом деле короткие, но интенсивные круговые тренировки могут дать тот же эффект.

Ещё один миф — гантели обязательно должны быть тяжёлыми. На старте лучше выбрать умеренный вес, чтобы не потерять технику.

FAQ

Как выбрать вес гантелей?

Начинайте с минимальных 3-5 кг. Если техника не страдает, а упражнение даётся легко — увеличивайте вес.

Сколько стоит базовый инвентарь?

Простые разборные гантели можно купить за 2000-3000 рублей. Таймер можно заменить бесплатным приложением.

Что лучше: гантели или гири?

Оба варианта подходят. Гантели удобнее для прогрессии веса, гири развивают дополнительную стабилизацию.

Исторический контекст

Бёрпи придумал американский физиолог Ройал Х. Бёрпи в 1930-е как простой тест общей физической формы.

Упражнение быстро вошло в армейские программы подготовки США.

Man makers появились позже — их популяризировали кроссфит-тренеры как "универсальное движение" для всего тела.

А что если…

Если заменить гантели на гири, нагрузка станет более акцентированной на плечевом поясе. А отказ от отжимания в бёрпи сделает комплекс доступным даже для людей с избыточным весом или проблемами суставов.

Интересные факты