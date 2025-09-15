Один цикл — два движения: Man makers и бёрпи превращают дом в зал
Этот комплекс подходит для тех, кто хочет за короткое время нагрузить всё тело и одновременно проверить уровень своей выносливости. Он объединяет простоту и эффективность: задействует мышцы рук, ног и корпуса, а для его выполнения достаточно пары гантелей и таймера. Всего 20 минут — и тренировка завершена.
Основная идея тренировки
Программа строится вокруг двух упражнений: Man makers и бёрпи. Их нужно выполнять циклически, ориентируясь на время, а не на количество кругов. Таймер запускается на 20 минут, и за этот промежуток вы делаете максимально возможное число повторов.
Новичкам рекомендуется начинать с лёгких снарядов весом 3-5 кг. Такой выбор позволит безопасно освоить технику. Если нагрузка покажется незначительной, вес можно постепенно увеличить. Опытные спортсмены могут брать более тяжёлые варианты: для женщин подойдут гантели по 9 кг, для мужчин — по 15 кг.
Советы шаг за шагом
-
Настройте таймер на 20 минут.
-
Сделайте разминку: суставная гимнастика, лёгкие махи и приседания с пустыми руками.
-
Выполните 9 повторений Man makers.
-
Сразу переходите к 11 повторениям бёрпи.
-
Повторяйте цикл до истечения времени.
Оборудование минимальное: гантели и таймер, который можно заменить обычным секундомером на телефоне.
Техника Man makers
- Исходное положение — упор лёжа, ладони опираются на гантели.
- Поочерёдно подтяните каждую руку к поясу, возвращая её обратно.
- Прыжком подтяните ноги к рукам и выпрямитесь.
- Поднимите гантели на уровень груди, присядьте, затем выжмите их вверх.
- Вернитесь в исходное положение и повторяйте цикл.
Техника бёрпи
- Из положения стоя наклонитесь и поставьте ладони на пол.
- Прыжком уйдите в упор лёжа и выполните отжимание.
- Коснитесь пола грудью и бёдрами.
- С усилием вернитесь в положение упора, затем подпрыгните и хлопните ладонями над головой.
Мифы и правда
Считается, что для развития выносливости нужны долгие кардиосессии. На самом деле короткие, но интенсивные круговые тренировки могут дать тот же эффект.
Ещё один миф — гантели обязательно должны быть тяжёлыми. На старте лучше выбрать умеренный вес, чтобы не потерять технику.
FAQ
Как выбрать вес гантелей?
Начинайте с минимальных 3-5 кг. Если техника не страдает, а упражнение даётся легко — увеличивайте вес.
Сколько стоит базовый инвентарь?
Простые разборные гантели можно купить за 2000-3000 рублей. Таймер можно заменить бесплатным приложением.
Что лучше: гантели или гири?
Оба варианта подходят. Гантели удобнее для прогрессии веса, гири развивают дополнительную стабилизацию.
Исторический контекст
- Бёрпи придумал американский физиолог Ройал Х. Бёрпи в 1930-е как простой тест общей физической формы.
- Упражнение быстро вошло в армейские программы подготовки США.
- Man makers появились позже — их популяризировали кроссфит-тренеры как "универсальное движение" для всего тела.
А что если…
Если заменить гантели на гири, нагрузка станет более акцентированной на плечевом поясе. А отказ от отжимания в бёрпи сделает комплекс доступным даже для людей с избыточным весом или проблемами суставов.
Интересные факты
- За 20 минут продвинутый спортсмен может выполнить более 200 повторов в сумме.
- Бёрпи входит в список упражнений, которые используют при тестировании космонавтов.
- В фитнес-индустрии такой формат называется AMRAP — "as many rounds as possible".
