15 минут, которые меняют тело: короткие тренировки с эффектом марафона

Иногда всего четверти часа достаточно, чтобы почувствовать прилив энергии и укрепить тело. Даже в самые насыщенные делами дни можно найти 15 минут для себя — и провести их с пользой. Полноценная тренировка не обязательно должна занимать час: короткие комплексы помогают поддерживать форму, сжигать калории и улучшать настроение.

Почему стоит выбрать короткие тренировки

Тренировка всего тела за один раз экономит время: вместо того чтобы выделять отдельные дни на разные группы мышц, вы работаете сразу со всеми. Такой подход не только повышает общую силу и выносливость, но и делает тело более гибким.

К тому же, благодаря вовлечению сразу нескольких мышечных групп, организм тратит больше энергии. Это особенно важно для тех, кто стремится к снижению веса: чем больше мышечной массы, тем активнее работает метаболизм. Даже в состоянии покоя мышцы расходуют больше калорий, чем жировая ткань.

Полезно и для здоровья, и для фигуры

Американские рекомендации по физической активности советуют взрослым уделять не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю плюс два дня силовых упражнений. Короткие комплексы отлично вписываются в эти нормы и могут стать основой регулярных занятий.

Кроме того, систематические тренировки помогают улучшить осанку, поддерживать здоровье суставов и укреплять сердечно-сосудистую систему.

Что понадобится для занятий

Для выполнения упражнений можно использовать подручное оборудование:

• гантели или любые утяжелители;

• стул или скамью;

• эластичную ленту;

• мяч или даже подушку.

Если некоторых предметов нет, упражнения легко адаптировать. Например, всё, что обычно делается на скамье, можно выполнить на полу. А отжимания при необходимости заменить вариантом с колен.

Три варианта тренировок по 15 минут

Каждый комплекс рассчитан на три подхода. Между сетами нужно делать короткий перерыв для восстановления дыхания.

Тренировка №1

• Приседания с весом спереди — 3x10

• Становая тяга с упором на одну ногу — 3x10 на каждую

• Обратные выпады — 3x10 на каждую

• Отведение ноги назад (ослиный пинок) — 3x10 на каждую

• Сгибания рук на бицепс сидя — 3x12

• Разводка гантелей лёжа — 3x12

• Тяга резинки сверху, стоя на коленях — 3x12

• Передача мяча или подушки из рук в ноги — 3x12

Тренировка №2

• Становая тяга с тягой гантелей к поясу — 3x12

• Боковые выпады — 3x10 на каждую

• Болгарские выпады — 3x10 на каждую

• Шагающие выпады — 3x10 на каждую

• Подъёмы на бицепс — 3x12

• Французский жим лёжа — 3x12

• Разгибания руки назад в наклоне — 3x12

• "Х-абдоминальные" упражнения — 3x12

Тренировка №3

• Выпад с перекрестом и сгибанием рук — 3x12

• Выпады вперёд попеременно — 3x10 на каждую

• Приседание + становая тяга с гантелями у бедра — 3x12

• Ягодичный мостик — 3x12

• Подъёмы рук вперёд и в стороны — 3x10

• Отжимание с тягой гантели — 3x10

• Жим гантелей лёжа — 3x12

• Обратные скручивания — 3x12

Всего 15 минут в день — и у вас готовая тренировка, которая задействует всё тело. Эти короткие комплексы легко вписываются в плотный график и помогают оставаться активными без долгих занятий в спортзале.