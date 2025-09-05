15 минут, которые меняют тело: короткие тренировки с эффектом марафона
Иногда всего четверти часа достаточно, чтобы почувствовать прилив энергии и укрепить тело. Даже в самые насыщенные делами дни можно найти 15 минут для себя — и провести их с пользой. Полноценная тренировка не обязательно должна занимать час: короткие комплексы помогают поддерживать форму, сжигать калории и улучшать настроение.
Почему стоит выбрать короткие тренировки
Тренировка всего тела за один раз экономит время: вместо того чтобы выделять отдельные дни на разные группы мышц, вы работаете сразу со всеми. Такой подход не только повышает общую силу и выносливость, но и делает тело более гибким.
К тому же, благодаря вовлечению сразу нескольких мышечных групп, организм тратит больше энергии. Это особенно важно для тех, кто стремится к снижению веса: чем больше мышечной массы, тем активнее работает метаболизм. Даже в состоянии покоя мышцы расходуют больше калорий, чем жировая ткань.
Полезно и для здоровья, и для фигуры
Американские рекомендации по физической активности советуют взрослым уделять не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю плюс два дня силовых упражнений. Короткие комплексы отлично вписываются в эти нормы и могут стать основой регулярных занятий.
Кроме того, систематические тренировки помогают улучшить осанку, поддерживать здоровье суставов и укреплять сердечно-сосудистую систему.
Что понадобится для занятий
Для выполнения упражнений можно использовать подручное оборудование:
• гантели или любые утяжелители;
• стул или скамью;
• эластичную ленту;
• мяч или даже подушку.
Если некоторых предметов нет, упражнения легко адаптировать. Например, всё, что обычно делается на скамье, можно выполнить на полу. А отжимания при необходимости заменить вариантом с колен.
Три варианта тренировок по 15 минут
Каждый комплекс рассчитан на три подхода. Между сетами нужно делать короткий перерыв для восстановления дыхания.
Тренировка №1
• Приседания с весом спереди — 3x10
• Становая тяга с упором на одну ногу — 3x10 на каждую
• Обратные выпады — 3x10 на каждую
• Отведение ноги назад (ослиный пинок) — 3x10 на каждую
• Сгибания рук на бицепс сидя — 3x12
• Разводка гантелей лёжа — 3x12
• Тяга резинки сверху, стоя на коленях — 3x12
• Передача мяча или подушки из рук в ноги — 3x12
Тренировка №2
• Становая тяга с тягой гантелей к поясу — 3x12
• Боковые выпады — 3x10 на каждую
• Болгарские выпады — 3x10 на каждую
• Шагающие выпады — 3x10 на каждую
• Подъёмы на бицепс — 3x12
• Французский жим лёжа — 3x12
• Разгибания руки назад в наклоне — 3x12
• "Х-абдоминальные" упражнения — 3x12
Тренировка №3
• Выпад с перекрестом и сгибанием рук — 3x12
• Выпады вперёд попеременно — 3x10 на каждую
• Приседание + становая тяга с гантелями у бедра — 3x12
• Ягодичный мостик — 3x12
• Подъёмы рук вперёд и в стороны — 3x10
• Отжимание с тягой гантели — 3x10
• Жим гантелей лёжа — 3x12
• Обратные скручивания — 3x12
Всего 15 минут в день — и у вас готовая тренировка, которая задействует всё тело. Эти короткие комплексы легко вписываются в плотный график и помогают оставаться активными без долгих занятий в спортзале.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru