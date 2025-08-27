Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина выполняет махи гирей
Мужчина выполняет махи гирей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Тренировка, в которой кардио и силовые перестают быть врагами

Тренер Джен Вайдерстром представила комплекс упражнений для всего тела

Что лучше: кардио или силовые? Пресс или ягодицы? Гантели или собственный вес? На самом деле, выбирать не обязательно — существует тренировка, которая сочетает в себе всё сразу и позволяет развивать тело комплексно.

"Я обожаю этот комплекс, потому что он объединяет разные системы подготовки: задействует максимум мышц, тренирует выносливость — и физическую, и ментальную, — а также поддерживает высокий пульс, помогая сжигать жир", — говорит звёздный фитнес-тренер и главный коуч трансформационного челленджа Transformation Protein на 60 дней Джен Вайдерстром.

Эта программа отлично подходит для домашних занятий. Всё, что вам нужно, — пара гантелей (или их замена), гиря и скакалка. Тренировка рассчитана на всё тело: руки, пресс, ягодицы и ноги. Она объединяет кардио и силовую нагрузку, используя разные форматы — от классических приседаний с гантелями до планки и прыжков на скакалке.

Разминка: подготовка к нагрузке

Перед основной частью важно разогреться. Сделайте 3-5 минут лёгкого кардио или динамической растяжки. Это поможет ускорить кровоток, активировать суставы и снизить риск травм.

  • Силовой блок: приседания с гантелями
  • Подходы: 5
  • Отдых: 1-2 минуты между подходами

Прогрессия: начинайте с лёгкого веса, но постепенно увеличивайте нагрузку.

Техника важнее всего: держите спину прямой, взгляд — вперёд. Если тяжёлый вес пока недоступен, усложните движение за счёт медленного темпа.


Кардио и кор: круговая часть

Выполните один раунд упражнений, делая паузы по необходимости:

  • планка — 60 секунд
  • жим с наклона и подъём в сэт-ап — 15 раз
  • американские махи гирей — 30 раз
  • боковая планка справа — 60 секунд
  • прыжки через скакалку — 50 раз
  • повтор махов гирей и скакалки
  • боковая планка слева — 60 секунд
  • снова махи гирей, жим и заключительная планка.

Несколько советов от тренера

  • При боли в запястьях планку можно делать на предплечьях.
  • Махи гирей выполняются ногами и корпусом, а не руками. Новичкам лучше взять меньший вес, чтобы избежать травм.
  • Скакалка — отличный способ добавить интенсивности. Если простые прыжки слишком лёгкие, попробуйте двойные вращения.

Интересные факты

  • Прыжки на скакалке в течение 10 минут по энергозатратам сопоставимы с бегом на 1,5 км.
  • Американский вариант маха гирей, в отличие от русского, требует подъёма снаряда над головой, что дополнительно нагружает плечи и спину.
  • Планка — одно из немногих упражнений, при котором одновременно работают мышцы кора, спины и даже ног.

    Эта программа идеально подойдёт тем, кто ищет универсальное решение: в одном занятии вы укрепите мышцы, улучшите выносливость и повысите общий тонус организма. Главное — не торопиться, соблюдать технику и постепенно повышать нагрузку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Энтони Кручелли назвал эффективные упражнения для развития силы сегодня в 15:10

Пять движений, которые делают тело невосприимчивым к травмам

Одной гантели достаточно, чтобы развить взрывную силу, улучшить повседневную выносливость и снизить риск травм. Узнай, какие упражнения помогут.

Читать полностью » Татьяна Тарасова заявила, что главная проблема спорта в РФ связана с изоляцией сегодня в 14:16

Самая серьёзная трудность для России в спорте оказалась не в финансах

Татьяна Тарасова назвала отсутствие российских спортсменов на мировой арене главной проблемой спорта и выразила уверенность, что отстранение скоро закончится.

Читать полностью » Журова рассказала, что дважды проходила гендерные тесты на Олимпиадах сегодня в 13:12

Карточка вместо медали: как спортсменок проверяли на пол на Олимпиадах

Светлана Журова рассказала, как дважды проходила гендерные тесты на Олимпиадах и шутила о том, что «женщина дважды». Новые правила снова вернули эти проверки.

Читать полностью » США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста Касаткина сегодня в 12:38

Экстрадиция или свобода: чем закончится дело Касаткина

США запросили экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина из Франции. Защита требует его немедленного освобождения. Решение ожидается 27 августа.

Читать полностью » Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира-2026 сегодня в 11:34

Российский паспорт не помешал: Сантос на пути в команду Бразилии

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии. Если он сыграет за национальную команду, в РПЛ его статус изменится на легионера.

Читать полностью » Голкипер сборной России Матвей Сафонов согласовал уход из ПСЖ сегодня в 10:30

Голкипер, покоривший Лигу чемпионов, готов к новому вызову

Матвей Сафонов покидает ПСЖ: стороны согласовали трансфер, но новый клуб голкипера пока держится в секрете. Что известно о переходе россиянина?

Читать полностью » Низкоударные тренировки снижают риск травм и помогают похудеть — Робинсон, физиотерапевт сегодня в 9:50

Тренировки без прыжков: секрет, который меняет правила похудения

Щадящие тренировки кажутся лёгкими, но именно они могут стать главным оружием в борьбе с лишним весом и болью в суставах. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Физиотерапевт Зак Мэрион назвал упражнения с гантелями для разминки перед силовой тренировкой сегодня в 9:10

бычная ошибка в подготовке к спорту превращает мышцы в слабое звено

Лёгкая гантель в разминке способна радикально изменить тренировку: мышцы становятся сильнее, подвижнее и устойчивее к травмам.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Более тысячи машин ожидают въезд на Крымский мост со стороны Керчи
Дом

Как вернуть белизну подошве и убрать запах из обуви — советы специалистов
УрФО

Пермский край и Югра получат более 4,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
СЗФО

С 1 сентября в Петербурге вводятся ограничения на ночную продажу алкоголя в "наливайках"
Туризм

Российская сотрудница Emirates показала, как создаётся образ стюардессы с красной помадой
Наука и технологии

Учёные нашли редкий кельтский артефакт II века до н.э. в Баварии
Садоводство

В Европе создают удобрения и биоразлагаемые горшки на основе кофейных отходов
СКФО

ФСБ предотвратила попытку теракта в аэропорту Владикавказа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru