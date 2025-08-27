Тренировка, в которой кардио и силовые перестают быть врагами
Что лучше: кардио или силовые? Пресс или ягодицы? Гантели или собственный вес? На самом деле, выбирать не обязательно — существует тренировка, которая сочетает в себе всё сразу и позволяет развивать тело комплексно.
"Я обожаю этот комплекс, потому что он объединяет разные системы подготовки: задействует максимум мышц, тренирует выносливость — и физическую, и ментальную, — а также поддерживает высокий пульс, помогая сжигать жир", — говорит звёздный фитнес-тренер и главный коуч трансформационного челленджа Transformation Protein на 60 дней Джен Вайдерстром.
Эта программа отлично подходит для домашних занятий. Всё, что вам нужно, — пара гантелей (или их замена), гиря и скакалка. Тренировка рассчитана на всё тело: руки, пресс, ягодицы и ноги. Она объединяет кардио и силовую нагрузку, используя разные форматы — от классических приседаний с гантелями до планки и прыжков на скакалке.
Разминка: подготовка к нагрузке
Перед основной частью важно разогреться. Сделайте 3-5 минут лёгкого кардио или динамической растяжки. Это поможет ускорить кровоток, активировать суставы и снизить риск травм.
- Силовой блок: приседания с гантелями
- Подходы: 5
- Отдых: 1-2 минуты между подходами
Прогрессия: начинайте с лёгкого веса, но постепенно увеличивайте нагрузку.
Техника важнее всего: держите спину прямой, взгляд — вперёд. Если тяжёлый вес пока недоступен, усложните движение за счёт медленного темпа.
Кардио и кор: круговая часть
Выполните один раунд упражнений, делая паузы по необходимости:
- планка — 60 секунд
- жим с наклона и подъём в сэт-ап — 15 раз
- американские махи гирей — 30 раз
- боковая планка справа — 60 секунд
- прыжки через скакалку — 50 раз
- повтор махов гирей и скакалки
- боковая планка слева — 60 секунд
- снова махи гирей, жим и заключительная планка.
Несколько советов от тренера
- При боли в запястьях планку можно делать на предплечьях.
- Махи гирей выполняются ногами и корпусом, а не руками. Новичкам лучше взять меньший вес, чтобы избежать травм.
- Скакалка — отличный способ добавить интенсивности. Если простые прыжки слишком лёгкие, попробуйте двойные вращения.
Интересные факты
- Прыжки на скакалке в течение 10 минут по энергозатратам сопоставимы с бегом на 1,5 км.
- Американский вариант маха гирей, в отличие от русского, требует подъёма снаряда над головой, что дополнительно нагружает плечи и спину.
- Планка — одно из немногих упражнений, при котором одновременно работают мышцы кора, спины и даже ног.
Эта программа идеально подойдёт тем, кто ищет универсальное решение: в одном занятии вы укрепите мышцы, улучшите выносливость и повысите общий тонус организма. Главное — не торопиться, соблюдать технику и постепенно повышать нагрузку.
