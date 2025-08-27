Тренировка, в которой кардио и силовые перестают быть врагами

Что лучше: кардио или силовые? Пресс или ягодицы? Гантели или собственный вес? На самом деле, выбирать не обязательно — существует тренировка, которая сочетает в себе всё сразу и позволяет развивать тело комплексно.

"Я обожаю этот комплекс, потому что он объединяет разные системы подготовки: задействует максимум мышц, тренирует выносливость — и физическую, и ментальную, — а также поддерживает высокий пульс, помогая сжигать жир", — говорит звёздный фитнес-тренер и главный коуч трансформационного челленджа Transformation Protein на 60 дней Джен Вайдерстром.

Эта программа отлично подходит для домашних занятий. Всё, что вам нужно, — пара гантелей (или их замена), гиря и скакалка. Тренировка рассчитана на всё тело: руки, пресс, ягодицы и ноги. Она объединяет кардио и силовую нагрузку, используя разные форматы — от классических приседаний с гантелями до планки и прыжков на скакалке.

Разминка: подготовка к нагрузке

Перед основной частью важно разогреться. Сделайте 3-5 минут лёгкого кардио или динамической растяжки. Это поможет ускорить кровоток, активировать суставы и снизить риск травм.

Силовой блок: приседания с гантелями

Подходы: 5

Отдых: 1-2 минуты между подходами

Прогрессия: начинайте с лёгкого веса, но постепенно увеличивайте нагрузку.

Техника важнее всего: держите спину прямой, взгляд — вперёд. Если тяжёлый вес пока недоступен, усложните движение за счёт медленного темпа.



Кардио и кор: круговая часть

Выполните один раунд упражнений, делая паузы по необходимости:

планка — 60 секунд

жим с наклона и подъём в сэт-ап — 15 раз

американские махи гирей — 30 раз

боковая планка справа — 60 секунд

прыжки через скакалку — 50 раз

повтор махов гирей и скакалки

боковая планка слева — 60 секунд

снова махи гирей, жим и заключительная планка.





Несколько советов от тренера

При боли в запястьях планку можно делать на предплечьях.

Махи гирей выполняются ногами и корпусом, а не руками. Новичкам лучше взять меньший вес, чтобы избежать травм.

Скакалка — отличный способ добавить интенсивности. Если простые прыжки слишком лёгкие, попробуйте двойные вращения.





Интересные факты