Мужчина делает бёрпи
Мужчина делает бёрпи
© commons.wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:00

Как одно упражнение заменяет час на тренажёрах и бассейн

Исследование Гарварда показало эффективность бурпи для снижения веса

Кто хоть раз пробовал бурпи, вряд ли остался равнодушным. Для одних это упражнение стало настоящей любовью, для других — испытанием на прочность. Но факт остаётся фактом: бурпи — один из самых эффективных способов прокачать тело без какого-либо оборудования.

Что такое бурпи и зачем они нужны

Бурпи объединяет сразу несколько базовых движений: приседание, отжимание и прыжок. Всё это выполняется за счёт собственного веса, без гантелей и тренажёров. На первый взгляд, техника кажется простой, но уже через пару повторов дыхание сбивается, а мышцы требуют пощады. Именно поэтому бурпи так ценят в кроссфите и функциональных тренировках.

Секрет эффективности в том, что работает всё тело сразу: ноги, руки, пресс, спина. Каждое повторение прокачивает выносливость и помогает сжечь калории — от 240 до 355 за полчаса в зависимости от веса и интенсивности. Например, исследования Гарвардского университета показывают, что человек весом 56 кг за 30 минут теряет около 240 калорий, а при весе 84 кг — почти 360.

Как правильно делать бурпи

Форма исполнения — ключ к результату. Начните с того, что поднимите руки вверх, затем присядьте и поставьте ладони на пол. Резко откиньте ноги назад, оказываясь в планке. Здесь можно добавить полноценное отжимание. После этого подтяните ноги обратно к груди и мощным прыжком взлетите вверх, снова вытянув руки над головой.

Совет: если стандартный вариант кажется тяжёлым, начните с упрощённого — без прыжка или без отжимания. Постепенно можно переходить к более сложным вариациям.

Бурпи и другие упражнения: кто эффективнее?

Несмотря на "славу убийцы дыхалки", бурпи не единственные, кто помогает быстро расходовать энергию. Для сравнения: 30 минут йоги сжигают около 150 калорий, ходьбы — 186, плавания — 223, а интенсивный бег со скоростью 9,5 км/ч — целых 372. Получается, бурпи находятся где-то между велотренажёром и бегом, но выигрывают за счёт того, что развивают сразу и силу, и кардиовыносливость.

Вариации для тех, кому скучно

Однообразие — враг прогресса. Чтобы не застрять на стандартном варианте, можно пробовать разные вариации:

  • Spiderman burpee — с выносом колена вперёд;
  • Burpee с прыжком на тумбу — добавляет мощную нагрузку на ноги;
  • Mountain climber burpee — сочетание с бегом в планке;
  • Burpee с гантелями — ещё больше силы и контроля;
  • Side plank burpee — с выходом в боковую планку;
  • Tuck jump burpee — прыжок с подтягиванием коленей к груди.

Такие комбинации делают тренировку интереснее и позволяют задействовать разные группы мышц.

Почему бурпи стоит включить в тренировки

Главный плюс этого упражнения — универсальность. Вам не нужны специальные условия или оборудование, достаточно небольшого пространства. Бурпи можно делать дома, в парке, на спортивной площадке. Кроме того, регулярные тренировки заметно улучшают координацию и повышают общий уровень физической формы.

Если смотреть шире, бурпи — это не просто фитнес-тренд, а классический инструмент для развития выносливости, который активно используют в армейских программах и у профессиональных спортсменов.

