Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гребной тренажер
Гребной тренажер
© freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Занимаешься часами, а результат нулевой? Ошибка в выборе тренажёра стоит дорого

Harvard Health: час гребли помогает сжечь больше калорий, чем велосипед или эллипсоид

Что, если тренажёр, который помогает сжигать сотни калорий и одновременно развивает почти все группы мышц, стоит всего пару сотен долларов и легко помещается дома? Именно так работает гребной тренажёр — оборудование, которое специалисты Американского совета по упражнениям называют одним из самых эффективных для комплексной нагрузки на тело.

Почему именно гребля

Большинство "многофункциональных" тренировок задействуют лишь часть мышц. Но гребля — исключение. В процессе работы включаются плечи, спина, грудь, руки, пресс, ягодицы, квадрицепсы и даже икроножные мышцы. Причём основная сила гребка идёт вовсе не от рук, а от ног. Именно поэтому упражнение не стоит воспринимать как "только для верхней части тела".

Интересный факт: при гребле на 100-150 ваттах интенсивности организм тратит энергию так же, как при беге с темпом 11-12 минут на милю. Это довольно высокий показатель выносливости.

Сколько калорий сжигает гребля

По данным Harvard Health Publishing, человек весом около 70 кг за час умеренной гребли расходует примерно 520 калорий, а при более энергичном темпе — до 630 калорий. Это больше, чем при многих популярных видах тренировок, включая велосипед и эллипсоид. Такой расход энергии объясняет, почему гребные тренажёры ценят не только спортсмены, но и те, кто просто хочет быстро привести тело в форму.

Техника имеет значение

Перед тем как браться за серьёзные нагрузки, важно освоить правильную технику. Гребок должен быть плавным и длинным, чтобы давать результат при минимальной потере сил. Новичкам полезно смотреть обучающие видео или взять несколько уроков у опытного инструктора. Кроме того, стоит изучить монитор тренажёра: он показывает частоту гребков, темп, дистанцию и потраченные калории. Эти данные помогают контролировать прогресс.

Варианты тренировок

Когда техника станет привычной, можно переходить к разнообразию.

  • Базовый режим: 20-30 минут без остановки при сопротивлении 3-4, с частотой 18-24 гребка в минуту.
  • Интервалы: чередование быстрых и медленных отрезков, что развивает выносливость и скорость.
  • Дистанции: испытания на 500 или 1000 метров, либо работа на время — например, 5 минут максимум дистанции.

Именно сочетание кардио и силовой нагрузки делает греблю уникальной: тренажёр заменяет и беговую дорожку, и велоэргометр, и часть силовых упражнений.

Доступная альтернатива

Вопреки мнению, что универсальные тренажёры стоят дорого, модель Sunny Health & Fitness Magnetic Rowing Machine продаётся всего за 249 долларов на Amazon. При этом она обеспечивает полноценную тренировку всего тела, не уступая дорогим аналогам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения с собственным весом помогают нарастить мышцы без оборудования — Американский совет по упражнениям сегодня в 8:50

Простые упражнения, от которых мышцы растут, а лишний вес тает

Можно ли накачать мышцы и стать сильнее без спортзала и гантелей? Узнайте, как тренировки с собственным весом помогают развить силу и выносливость.

Читать полностью » Сара Тейлор и Морит Саммерс назвали доступные упражнения для укрепления кора при ожирении сегодня в 8:10

Семь движений, которые меняют тело, даже если спортзал кажется кошмаром

Сильный кор — это не про кубики на животе. Узнайте, какие простые упражнения помогут людям с лишним весом укрепить тело и чувствовать себя увереннее.

Читать полностью » Физиотерапевт Джен Фрабони объяснила, как правильно напрягать мышцы кора при тренировке сегодня в 7:50

Неправильное напряжение пресса разрушает позвоночник: как избежать ошибки

Правильное включение кора — это не только пресс. Узнайте, как дыхание и мягкая фиксация мышц защищают спину и делают тренировки эффективнее.

Читать полностью » Эпидемиолог Джеффри Уитфилд заявил о неравенстве в доступе к спорту в США сегодня в 7:10

Почему спорт доступен не всем: неожиданный барьер на пути к здоровью

Фитнес — не только спортзал и пробежка в парке. Почему «фитнес-пустыни» угрожают здоровью миллионов и как инфраструктура может спасти жизни?

Читать полностью » Психолог Дана Фёлькер объяснила, как распознать зависимость от физических тренировок сегодня в 6:50

Погоня за идеальным телом превращается в ловушку

Когда спорт из удовольствия превращается в диктатора? История о том, как отличить здоровую физическую активность от зависимости и вернуть радость движения.

Читать полностью » Джефф Трипп объяснил, почему сложно удерживать планку дольше 30 секунд сегодня в 6:10

Планка, которая ломает спину: главная ошибка, о которой молчат тренеры

Почему планка кажется такой невыносимо сложной и как сделать её эффективным инструментом для силы и выносливости? Разбираем ошибки и лучшие упражнения.

Читать полностью » Джанет Хэмилтон объяснила, почему ходьба обязательна перед началом бега при лишнем весе сегодня в 5:50

Бег превращается в ловушку: ошибка новичков ведёт к травмам

Можно ли начать бегать, если есть лишний вес? Эксперты уверены — да. Узнайте, как избежать травм и полюбить бег с первых шагов.

Читать полностью » Ноам Тамир, тренер TS Fitness, назвал 7 упражнений для гибкости плеч сегодня в 5:10

7 движений, которые вернут плечам свободу без тренажёров и врачей

Знаете ли вы, что всего 10 минут простых упражнений способны вернуть плечам свободу движения и избавить от скованности? Узнайте, какие именно.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные раскрыли значение кошачьих поцелуев: поведенческий анализ
Дом

Какие бывают спички и чем отличаются бытовые, охотничьи и каминные
Красота и здоровье

Домашний дезодорант из соды, крахмала и эфирного масла готовится за 10 минут
Садоводство

Совместимость плодовых деревьев: ошибки, которых стоит избегать ради урожая
Питомцы

Как игры помогают собакам избежать стресса: советы от кинологов
Авто и мото

Новый президент Польши Навроцкий отказался от Mercedes W140 и выбрал BMW 7 Series
Авто и мото

Психолог Дмитрий Деулин: любители громкого выхлопа часто обладают агрессивными чертами
Наука и технологии

Стэнфордский университет разработал солнечную установку для извлечения азота из мочи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru