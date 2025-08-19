Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Тренировки каждый день: секрет силы или билет к травме

Полные тренировки каждый день повышают риск травм — заявил спортивный физиолог Джейсон Уайт

Что будет, если тренировать всё тело каждый день? На первый взгляд кажется, что чем больше нагрузки, тем быстрее рост мышц и силы. Но специалисты уверены: постоянные интенсивные full-body тренировки могут навредить больше, чем помочь.

Как реагируют мышцы на силовые нагрузки

Каждое упражнение с весом — это стресс для мышц. Волокна растягиваются, повреждаются, и начинается процесс воспаления. Организм запускает "ремонтную бригаду" — клетки-фибробласты и ферменты, которые убирают повреждённые ткани и помогают мышце восстанавливаться. Именно этот этап восстановления и делает нас сильнее.

"Тренировка разрушает, а рост начинается в паузах между занятиями", — подчёркивает спортивный физиолог Джейсон Уайт. Если таких пауз нет, то тело не успевает перейти от разрушения к восстановлению. В итоге человек работает "в минус": производительность падает, а риск травм растёт.

Почему ежедневные full-body тренировки опасны

Эксперты выделяют две главные угрозы.

Повышенный риск травм. Когда мышцы болят после прошлой тренировки (DOMS), диапазон движений ограничен. Человек компенсирует нагрузку другими суставами и мышцами — и легко получает повреждение.
Синдром перетренированности. Постоянная усталость, плохой сон, отсутствие прогресса — верные признаки того, что организму нужна пауза.

Интересный факт: согласно исследованию Journal of Applied Physiology (2017), если сила мышцы после нагрузки падает на 20%, для полного восстановления требуется двое суток. А если снижение силы достигает 50% — восстановление может занять неделю.

Можно ли тренироваться чаще, чем два раза в неделю

Да, но с умом. Профессиональные атлеты и опытные любители нередко тренируются 5-6 раз в неделю, однако делают это с меньшей интенсивностью и варьируют акценты.

"Хорошая тренировка — это не обязательно та, после которой вы едва можете подняться по лестнице", — напоминает фитнес-тренер Мередит Мак. В исследовании Journal of Strength and Conditioning Research (2018) показано, что результаты по силе и объёму мышц были одинаковыми у групп, тренировавшихся трижды и шесть раз в неделю, если общий объём работы совпадал.

Две стратегии для безопасных частых тренировок

Если вам нравится ощущение регулярных нагрузок, попробуйте:

  • Менять стиль выполнения упражнений. Один день — тяжёлые веса и низкое число повторений, второй — больше подходов и средний вес, третий — лёгкие веса с акцентом на скорость.
  • Такой метод позволяет нагружать разные энергетические системы и избегать полного истощения.
  • Использовать финишеры. Добавляйте в конце тренировки комплекс из пяти упражнений: жим (толкающее движение), тяга (тянущее), присед или выпад, упражнение на корпус и короткий кардио-блок. Всего 10 минут, но эффект заметный.

    Ежедневные full-body тренировки в режиме "на пределе" — прямой путь к травмам и перетренированности. Но если чередовать нагрузки, менять акценты и включать лёгкие сессии, можно тренироваться чаще и получать результат без вреда для здоровья.

