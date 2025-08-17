Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 3:50

Короткая тренировка, которая запускает скрытые резервы организма

Врачи сообщили, что 20-минутные упражнения с гантелями и слайдерами улучшают здоровье сердца

Когда кажется, что времени на спорт совсем нет, стоит вспомнить: всего 20 минут правильно выстроенной тренировки могут дать результат, сопоставимый с полноценным часом в зале. Вопрос в том, как именно тренироваться, чтобы и тело было в тонусе, и настроение улучшалось, и здоровье укреплялось.

Почему это работает

Короткие, но интенсивные комплексы на всё тело, построенные на базовых многосуставных упражнениях, задействуют сразу несколько мышечных групп. Это значит, что за минимальное время вы прокачиваете силу, выносливость и кардиореспираторную систему. А ещё такие занятия проще встроить в повседневный график: они не требуют сложного оборудования и могут проводиться дома.

Интересный факт: по данным Американского колледжа спортивной медицины, тренировки с высокой плотностью упражнений способствуют ускорению обмена веществ и повышают уровень энергии на весь день.

Как построена тренировка

Весь комплекс рассчитан примерно на 20 минут. Каждое упражнение выполняется 50 секунд, затем — 10 секунд отдыха. После прохождения одного круга сделайте минутную паузу и повторите всё снова, но уже на противоположную сторону тела. Для занятий понадобится:

  • пара гантелей;
  • набор слайдеров (можно заменить на полотенце или пластиковую крышку на гладком полу);
  • коврик (по желанию).

Упражнения комплекса

  • Слайдер Sprawl — работает корпус и пресс: из положения стоя уйдите в планку, подтяните колени к груди и вернитесь обратно.
  • Присед с подъёмом гантелей на бицепс — одновременно прокачивает ноги и руки.
  • Боковой выпад на слайдере с молотковым сгибанием рук — задействует ягодицы, ноги и руки.
  • Кросс-выпад на слайдере с разведением рук в стороны — отличное упражнение на баланс и плечевой пояс.
  • Обратный выпад с разгибанием рук на трицепс — прорабатывает заднюю поверхность рук и ягодицы.
  • Боковая планка с приводом колена — укрепляет косые мышцы живота.
  • Тяга трицепсом в упоре на коленях со слайдерами — нагрузка на руки и корпус.
  • Планка на предплечьях с подъёмом таза ("пика”) — классическое упражнение для кора и спины.

Чем полезен этот формат

Такие короткие круговые тренировки не только экономят время, но и создают так называемое "метаболическое послевоздействие": организм продолжает тратить энергию ещё несколько часов после завершения. Кроме того, нестабильная поверхность слайдеров увеличивает время под нагрузкой, а значит — мышцы получают дополнительный стимул для роста и укрепления.

Если ваша цель — поддерживать тело в форме без многочасовых занятий, этот формат может стать идеальным решением.

