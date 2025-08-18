Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выполнение упражнения берпи
Выполнение упражнения берпи
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

От ненависти до любви: как бурпи становятся любимым упражнением

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал правила безопасного выполнения бурпи

Если вы думаете, что простое упражнение не способно одновременно прокачать силу, выносливость и кардиосистему, — значит, вы ещё не пробовали бурпи. Это базовое движение, известное каждому кроссфитеру, придумал Ройал Х. Бурпи, а сегодня его можно встретить в тренировках от новичков до профессионалов. И самое приятное — технику можно легко адаптировать под свои возможности.

Что такое бурпи и зачем он нужен

Классическая версия включает три элемента: планку, отжимание и прыжок с приседом. Как объясняет физиотерапевт Грейсон Уикхэм (PT, DPT, CSCS, основатель Movement Vault), бурпи — это универсальное функциональное упражнение, которое задействует практически все основные группы мышц: грудные, трицепсы, пресс, ягодицы, бицепсы бедра, квадрицепсы и икры. При большом числе повторов нагрузка становится не только силовой, но и выносливостной, а чем выше темп, тем интенсивнее тренировка.

Техника: шаг за шагом

Чтобы бурпи работал на вас, а не против, важно освоить каждое движение отдельно, а потом объединить их в связку. Начните с медленного темпа, а скорость повышайте постепенно.

Классическая техника включает:

  • Присед — спина прямая, стопы на ширине бёдер, корпус уходит вниз до упора ладонями в пол.
  • Планка — прыжком отводим ноги назад, тело образует прямую линию.
  • Отжимание — локти под углом 45°, корпус остаётся ровным.
  • Возврат в присед — ноги вперёд, стопы чуть наружу.
  • Прыжок — взрывное движение вверх, мягкое приземление.

Как упростить

Тем, кому пока сложно выполнить бурпи полностью, помогут модификации:

  • Бурпи с опорой на стул или лавку — уменьшает нагрузку на суставы и упрощает планку с отжиманием.
  • "Лягушонок" — без отжимания и прыжка, но с полной проработкой корпуса.
  • Отжимание с колен — снижает нагрузку на руки и запястья.

Как усложнить

Когда классическая техника перестанет быть испытанием, добавьте:

  • Прыжок в группировке (tuck jump) для взрывной силы.
  • Гантели для дополнительной нагрузки.
  • Запрыгивание на тумбу для динамики и работы ног.
  • Можно усилить эффект, надевая утяжелённый жилет или добавляя повороты в прыжке.
  • Сколько делать и в каком темпе
  • Для разминки бурпи выполняют медленно (4-5 секунд на повтор), а в высокоинтенсивных тренировках — максимально быстро (1-2 секунды). Новичкам подойдёт 4 подхода по 15 повторений
  • с минутным отдыхом. Опытные могут попробовать 100 бурпи на время или 3-минутный тест, который используют для оценки общей физической формы.

Интересный факт: в среднем мужчины 18-25 лет за 3 минуты выполняют 56 бурпи без отжимания, женщины — 48. Но результат сильно зависит от уровня подготовки и техники.

