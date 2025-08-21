Фулбоди-тренировки против сплитов: где скрыт путь к быстрой прокачке мышц

Что лучше: прокачивать всё тело за одну тренировку или дробить занятия по мышечным группам? Этот спор длится десятилетиями и у каждого лагеря есть веские аргументы. Ответ, как всегда, зависит от ваших целей, опыта и частоты тренировок.

Полные тренировки: когда они работают лучше всего

Если вы можете выделить лишь 2-3 дня в неделю на спортзал, тренировки на всё тело станут оптимальным выбором. Такой подход позволяет проработать каждую мышечную группу хотя бы дважды за неделю, а именно это чаще всего даёт наилучшие результаты. Исследования подтверждают: многократное повышение синтеза мышечного белка в течение недели помогает ускорить рост мышц. Тренер Ник Тумминелло раскрыл достоинства полных тренировок.

Кроме того, новичкам проще начинать именно с полных тренировок. Их организм быстрее откликается на нагрузку благодаря адаптации нервной системы: мозг и мышцы учатся работать синхронно, что обеспечивает быстрый прирост силы. При этом нет риска перегрузить одну конкретную зону и надолго выбыть из зала из-за крепатуры или травмы.

Сплиты: путь для опытных

Совсем другое дело — продвинутые атлеты и те, кто тренируется 5-7 раз в неделю. Здесь лучше работают сплиты: отдельные дни на грудь и спину, ноги и плечи, либо разделение по принципу "толчковые" и "тяговые" упражнения. Так можно прорабатывать каждую группу глубже и давать телу достаточно времени на восстановление.

Плюс у сплитов ещё и в том, что тренировки становятся короче. Вместо того чтобы пытаться за один раз проработать всё тело, вы сосредотачиваетесь на нескольких группах, повышаете общий объём подходов и подбираете нагрузку максимально точно.

Важен не только план, но и интенсивность

Однако даже идеально составленный план может не работать, если вы недооцениваете свои возможности. Учёные установили: большинство людей ошибаются в оценке своего "запаса" повторений, недобирая до отказа 3-4 повтора. В итоге мышцы получают меньше стимула для роста.

Выход — следить за техникой, чередовать упражнения под разными углами и не бояться менять схему. Например, если делаете становую тягу в один день, во второй попробуйте подтягивания или тягу верхнего блока — спина получит нагрузку, но не однообразную.

Как выбрать своё

Итак, ориентируйтесь на три простых критерия:

Частота: 2-3 раза в неделю — полный комплекс, 5-7 раз — сплиты.

Опыт: новичкам — лучше общие тренировки, опытным — дробные.

Интенсивность: чем точнее вы работаете "до предела", тем быстрее будет прогресс.

И ещё факт: рост мышц происходит не вовремя, а после занятий, когда тело отдыхает. Поэтому не забывайте про восстановление — именно оно делает тренировки эффективными.