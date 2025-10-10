Фулбоди побеждает сплит? Эксперименты показывают неожиданный результат
Тренировки на всё тело, или фулбоди (full body), и сплит-программы уже не первое десятилетие вызывают споры среди фитнес-энтузиастов. Одни считают, что фулбоди даёт лучший результат при минимуме времени, другие уверены: только сплит позволяет детально проработать каждую мышцу. Разберёмся, что стоит за каждым методом и как выбрать подходящий вариант.
Что такое фулбоди
Фулбоди-тренировка — это система, в которой за одно занятие прорабатываются все основные мышечные группы. Обычно такие занятия проводят два-четыре раза в неделю, выполняя по одному-двум упражнениям на каждую зону. Основу составляют базовые, многосуставные движения — приседания, становая тяга, жим лёжа или стоя, подтягивания.
Эти упражнения задействуют сразу несколько суставов и мышечных групп, поэтому каждое занятие становится максимально эффективным. За одно движение можно обеспечить стимул для роста нескольких зон одновременно. Такая нагрузка требует больше энергии, но и отдача от неё выше.
Что такое сплит
Сплит-тренировки построены иначе: тело делится на отдельные части, и каждая прорабатывается в разные дни. Классическая схема выглядит так: в понедельник — грудь и трицепс, в среду — спина и бицепс, в пятницу — ноги и плечи.
Сплит включает больше изолированных упражнений, в которых работает только один сустав. Например, разгибания ног в тренажёре, сгибания рук на бицепс, махи с гантелями. Эти движения позволяют "доточить" каждую мышцу, добавить акцент на отдельные участки и добиться гармоничного рельефа.
Как понять разницу между системами
Фулбоди предполагает меньшее количество тренировок в неделю, но каждая из них длится дольше и требует высокой отдачи. На одном занятии приходится задействовать всё тело, поэтому оно тратит больше энергии и нуждается как минимум в двух сутках восстановления.
Сплит, наоборот, позволяет тренироваться чаще, но сосредотачиваться на определённых мышцах. Пока одна группа отдыхает, другая получает нагрузку. Такой формат особенно удобен тем, кто может посещать зал четыре-шесть раз в неделю и не хочет тратить по полтора часа за одно занятие.
Главное различие между системами заключается в приоритете: фулбоди развивает общую силу и выносливость, сплит — позволяет сосредоточиться на форме и детализации тела.
Что говорят исследования
Доктор наук, тренер и автор научных публикаций Брэд Шонфэлд провёл эксперимент, чтобы сравнить эффективность обеих систем.
"Участники фулбоди показали больший прирост силы и массы в верхней части тела", — отметил доктор наук Брэд Шонфэлд.
В исследовании приняли участие двадцать мужчин, которых разделили на две группы. Одна занималась по принципу фулбоди, другая — по сплит-методу. Объём тренировок, количество подходов и вес были одинаковыми. Через восемь недель обе группы прибавили в силе и мышечной массе, но у тех, кто тренировал всё тело, показатели оказались выше: особенно в жиме лёжа и развитии бицепса.
Похожие результаты показали и другие работы: тренировки на всё тело обеспечивают в среднем на восемь процентов больший прирост массы и примерно на треть больше силы при равных условиях.
Тем не менее, это не значит, что фулбоди универсально лучше. В эксперименте участвовали спортсмены, ранее тренировавшиеся по сплиту, и эффект мог быть связан не с превосходством метода, а со сменой нагрузки. В реальной практике оба подхода приносят пользу, если применяются грамотно.
Советы шаг за шагом: как выбрать формат
-
Новичкам лучше начать с фулбоди. Такие тренировки помогают освоить технику, развить нейромышечную связь и привыкнуть к силовой работе.
-
В первые месяцы ограничьтесь базовыми движениями — приседаниями, тягами, жимами, подтягиваниями. Они дадут больше пользы, чем десятки изолированных упражнений.
-
После трёх месяцев можно переходить на сплит-систему, увеличивая нагрузку на конкретные мышцы и добавляя больше упражнений на каждую группу.
-
Комбинируйте подходы. Периодически меняйте формат — чередование фулбоди и сплита предотвращает адаптацию и помогает избежать застоя в прогрессе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: тренироваться по фулбоди каждый день.
-
Последствие: хроническая усталость, снижение силы, риск перетренированности.
-
Альтернатива: оставляйте между занятиями не менее двух дней отдыха.
-
Ошибка: выполнять слишком много упражнений за одну фулбоди-сессию.
-
Последствие: падение концентрации и техники, чрезмерная нагрузка на нервную систему.
-
Альтернатива: ограничьтесь 6-8 движениями, включая присед, жим, тягу и планку.
-
Ошибка: бездумно копировать программы профессионалов.
-
Последствие: травмы, застой, переутомление.
-
Альтернатива: адаптируйте схему под свой уровень и цели, начиная с простых трёхдневных сплитов.
А что если цель — похудение
Если главная задача — избавиться от лишнего жира, то фулбоди даст лучший эффект. Такие тренировки включают больше крупных мышц и многосуставных движений, а значит, расход энергии возрастает почти вдвое по сравнению со сплитом. Кроме того, фулбоди благоприятно влияет на гормональный баланс: повышается уровень тестостерона и снижается кортизол, что ускоряет метаболизм и сжигание жира.
Тем, кто хочет не столько похудеть, сколько улучшить форму и рельеф, больше подойдёт сплит. Он позволяет прорабатывать отдельные участки тела и добиваться визуальной симметрии.
Плюсы и минусы систем
У фулбоди есть очевидные преимущества:
он универсален, подходит новичкам и тем, кто не может посещать зал часто. За одно занятие прорабатывается всё тело, и это экономит время. Кроме того, фулбоди сжигает больше калорий и развивает общую выносливость.
Но есть и минусы. Такие тренировки требуют высокой концентрации и серьёзного восстановления — минимум 48 часов отдыха. Если не соблюдать баланс, легко переутомить организм.
Сплит, в свою очередь, удобен для тех, кто может тренироваться чаще. Он позволяет глубже прорабатывать мышцы, делать больше подходов и добавлять изоляцию. К тому же такие занятия менее изнуряющие, потому что нагрузка распределяется по неделе.
Недостаток сплита в том, что при пропуске тренировки одна из групп мышц может остаться без нагрузки на целую неделю. А при неправильном подборе упражнений общий баланс тела нарушается.
FAQ
Как часто можно делать фулбоди?
Оптимально — два-три раза в неделю. Главное условие — полноценный отдых между занятиями.
Что выбрать при ограниченном времени?
Фулбоди будет практичнее: одна тренировка заменяет несколько коротких сессий и даёт комплексный результат.
Можно ли совмещать обе системы?
Да, это даже полезно. Например, чередовать несколько недель фулбоди с циклом сплит-тренировок, чтобы дать мышцам новую стимуляцию.
Мифы и правда
- Миф: сплит нужен только бодибилдерам.
- Правда: он подойдёт всем, кто хочет проработать тело детально и укрепить отдельные зоны.
- Миф: фулбоди — это для новичков.
- Правда: опытные спортсмены используют его для повышения силы и выносливости.
- Миф: при фулбоди нельзя наращивать объём.
- Правда: можно, если правильно дозировать нагрузку и давать телу восстановиться.
3 интересных факта
-
Первые фулбоди-программы появились ещё в 1940-х годах и использовались в подготовке олимпийских тяжелоатлетов.
-
Большинство современных фитнес-тренеров комбинируют оба подхода: фулбоди для жиросжигания и сплит — для работы на массу.
-
Последние научные обзоры показывают, что разница в эффективности между системами минимальна, если общий объём тренировок одинаков.
Исторический контекст
В середине XX века фулбоди-подход был стандартом для всех атлетов. Только с ростом популярности бодибилдинга в 1970-х появилась система сплитов, когда тренировки стали направлены не на общую силу, а на рельеф и симметрию. Сегодня обе методики активно применяются в фитнесе и могут дополнять друг друга в зависимости от цели.
