Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гребля тренажер
Гребля тренажер
© the United States Navy with the ID 070329-N-8923M-029 by U.S. Navy photo by Seaman Kevin T. Murray Jr. is licensed under public domain in the United States
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Что происходит с мышцами, когда вы впервые садитесь за гребной тренажёр

Триатлонист Ник Карвоски назвал основные мышцы, работающие на гребном тренажёре

Если до сих пор вы обходили гребной тренажёр стороной, направляясь к беговой дорожке или эллипсу, пора пересмотреть привычку. Этот с виду простой аппарат объединяет кардионагрузку с проработкой почти всех мышц тела — от стоп до плеч.

По данным Американской ассоциации фитнес-профессионалов, во время гребли примерно 65 % работы выполняют мышцы нижней части тела и до 35 % — верхней. "Гребля задействует большую часть мышц, особенно спину, ягодицы, бицепсы бедра и корпус", — отмечает один из лучших триатлонистов США и основатель программы персонального тренинга Tagalong Ник Карвоски.

С чего начать

Освоить базовую технику несложно:

  • Сядьте прямо, руки вытянуты вперёд, стопы упираются в платформы.
  • Начинайте движение от стоп — толкайте педали, выпрямляя ноги.
  • Откиньтесь слегка назад, притяните руки к груди, сведя лопатки.
  • Для возврата в исходное положение выполните движение в обратной последовательности.

Запомнить порядок поможет простая схема: во время гребка — "ноги, корпус, руки", при возврате — "руки, корпус, ноги".

Карвоски советует новичкам первое время заниматься под присмотром тренера или опытного спортсмена, либо использовать обучающие видео, чтобы сразу отработать правильную технику.

Разминка перед греблей

Для тех, кто никогда не пробовал гребной тренажёр, подойдёт разминка длиной 3 минуты (или 500 метров по показаниям тренажёра):

  • 30 секунд работаем только руками.
  • Подключаем корпус — наклон вперёд и назад.
  • Добавляем ноги: сначала "полугрёбок", затем полный.
  • Оставшееся время — полный цикл с 10 гребками в минуту на 20-26 s/m.

После этого — 3-5 минут растяжки бёдер, ягодиц, икр и поясницы.

Тренировка для новичков

Вариант 1: 6 раундов — 1 минута работы / 1 минута отдыха. С каждым раундом увеличивайте частоту гребков.
Вариант 2: 4 интервала по 4 минуты:

  • Первые 3:30 — спокойный темп.
  • Последние 30 секунд — ускорение с попыткой улучшить результат.
  • Между интервалами — 1 минута отдыха или лёгкой гребли.

Заминка

После тренировки обязательно выполните растяжку или используйте массажный ролик для поясницы, ягодиц, бёдер и икр — именно эти зоны получают основную нагрузку.

Интересный факт: гребной тренажёр часто применяют не только в фитнесе, но и в реабилитации после травм, поскольку он даёт низкоударную нагрузку и равномерно распределяет усилие по телу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американская академия ортопедических хирургов указала факторы боли в спине на беговой дорожке сегодня в 9:10

Ходьба по дорожке: привычка, которая может обернуться хронической болью

Почему тренировки на беговой дорожке могут вызывать боль в спине и как изменить привычки, чтобы тренироваться без риска для здоровья.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу из Нью-Йорка предложили заменители скамьи для жима дома сегодня в 8:50

Когда спортзал недоступен: как тренироваться, не вставая с дивана

Даже без скамьи для жима можно полноценно тренироваться дома. Вот какие предметы из вашего интерьера помогут безопасно заменить её и разнообразить упражнения.

Читать полностью » Кардиолог Аарон Бэггиш рассказал, как определить кардиозоны по пульсу сегодня в 8:10

Пульс как карта сокровищ: что он расскажет о ваших тренировках

Знаете ли вы, что правильная зона пульса способна в разы повысить эффективность тренировки? Разбираем, как её определить и не перегрузить сердце.

Читать полностью » Татьяна Скотт, персональный тренер, представила комплекс для тренировки ног с резиновой лентой сегодня в 7:50

Резиновая лента вместо тренажёра: как простая вещь меняет тренировку ног

Полноценная тренировка ног без спортзала? Возможно! Узнайте, как всего одна резиновая лента заменит тренажёры и прокачает ноги и ягодицы.

Читать полностью » Пит МакКолл и Джонатан Фейдер назвали ошибки, мешающие достигать целей в новом году сегодня в 7:10

Как одно слово способно превратить проваленные обещания в реальные победы

Большинство новогодних обещаний рушатся уже к февралю. Но есть способ заменить их гибкими намерениями и всё-таки достичь желаемого.

Читать полностью » Эксперт по йоге Клэр Грив назвала 7 полезных эффектов позы Маласана сегодня в 6:50

Йогический присед, способный заменить половину спортзала

Простая йогическая поза способна улучшить гибкость, снизить стресс и даже помочь пищеварению. Узнайте, почему Маласана полезна в любом возрасте.

Читать полностью » Как выполнять 10-минутную разминку со штангой перед силовой тренировкой — рекомендации фитнес-инструкторов сегодня в 6:10

Пять движений, которые спасут суставы перед тяжёлой тренировкой

Узнайте, как 10-минутная разминка со штангой способна улучшить технику, увеличить силовые показатели и защитить от травм.

Читать полностью » Учёные назвали пять упражнений для набора мышц и снижения веса у женщин сегодня в 5:50

Эти упражнения продлевают молодость и возвращают энергию

Силовые тренировки укрепляют тело, улучшают гормональный фон и снижают риск травм. 5 упражнений, которые помогут женщинам стать сильнее.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Volkswagen и Xpeng расширят сотрудничество на автомобили с ДВС и гибриды в Китае
Красота и здоровье

Как пережить жару: 6 эффективных способов улучшить сон
Дом

На чём можно и нельзя экономить при заказе пластиковых окон — инструкция для покупателей
Красота и здоровье

Business Insider: яблочный уксус с розмарином придаёт блеск и убирает тусклость седых волос
Туризм

Туризм к ледникам: возможно ли спасти природу с помощью путешествий
Спорт и фитнес

Пятидневный сплит для тренировки мышц рекомендовали специалисты NASM
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям рассказал в Корнуолле о своём простом завтраке
Еда

Французский способ выпекания помогает получить тонкие и золотистые блины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru