Многозадачный фитнес
Многозадачный фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Гиря вместо спортзала: упражнение, которое качает всё тело сразу

Инструкторы по силовым тренировкам объяснили, как правильно выбирать вес гири

Тяжёлые гири давно перестали быть экзотикой спортивных залов и уверенно заняли место в домашних тренировках. Они компактны, не требуют много пространства, а разнообразие упражнений с ними позволяет прокачать всё тело. При этом большинство людей ассоциируют их исключительно с махами, хотя возможностей у этого снаряда куда больше.

Что представляет собой гиря

Классическая гиря напоминает шар с ручкой. Сегодня в магазинах можно встретить самые разные варианты: металлические, резиновые, пластиковые, с защитным покрытием и без него. Независимо от материала принцип работы остаётся одинаковым: удобная ручка и вес, который обеспечивает нагрузку на мышцы.

Если вы только начинаете, стоит помнить: слишком лёгкая гиря не даст ощутимого эффекта, а чрезмерно тяжёлая может привести к травме. Оптимально выбирать вес, с которым можно выполнить 10-12 повторений, но последние из них будут даваться с усилием.

С чего начать

Новичкам лучше освоить технику на лёгких гирях и постепенно увеличивать вес. Если у вас нет гири, большинство упражнений можно заменить гантелями, однако классическая форма снаряда делает движения более удобными и естественными.

Перед началом тренировки важно размяться и настроить мышцы на нагрузку. Обязательно следите за положением спины: прямая осанка — главный фактор безопасности.

Полноценная тренировка с гирей

Вращение вокруг тела

Это упражнение помогает укрепить мышцы корпуса и улучшить координацию. Встаньте прямо, поставив стопы на ширину плеч. Держите гирю перед собой и начинайте передавать её из руки в руку по кругу вокруг тела. Сначала двигайтесь по часовой стрелке, затем — в обратную сторону. Выполняйте по две минуты в каждом направлении.

Классическая становая тяга

Поставьте гирю на пол между стопами. Слегка согните колени, отведите таз назад и, сохраняя спину прямой, возьмитесь за ручку обеими руками. Поднимайтесь, выпрямляя корпус и напрягая ягодицы. Сделайте 3 подхода по 15 повторений. Это упражнение отлично прокачивает ноги, ягодицы и поясницу.

Одноногая становая тяга

Держите гирю в одной руке и встаньте на ногу с той же стороны. Слегка согнув колено опорной ноги, наклоняйтесь вперёд, одновременно отводя свободную ногу назад. Тело должно образовать прямую линию. Вернитесь в исходное положение. Повторите 12 раз на каждую ногу, всего 3 подхода.

Тяга в наклоне одной рукой

Примите позицию выпада: одна нога вперёд, другая назад. Наклонитесь корпусом вперёд, сохраняя спину прямой. Возьмите гирю в руку сзади и подтяните её к животу, отводя локоть назад. Сделайте 3 подхода по 12 повторений на каждую руку.

Приседания с гирей

Встаньте чуть шире плеч, возьмите гирю двумя руками у груди. Опускайтесь вниз, словно садитесь на стул, и возвращайтесь обратно. Важно держать спину ровной, а колени не выводить за линию носков. Выполните 4 подхода по 20 повторов.

Ветряная мельница

Поднимите гирю над головой, выпрямив руку. Ноги расставьте широко, корпус слегка разверните. Наклоняйтесь в сторону, противоположную поднятой руке, касаясь пола или голени свободной рукой. Всё время смотрите на гирю. Сделайте по 12 повторов в 2 подходах для каждой стороны.

Тяга к подбородку

Держите гирю обеими руками за "рога" перед собой. Поднимайте её вверх до уровня подбородка, разводя локти в стороны. Затем медленно опускайте. Упражнение хорошо работает на плечи и верхнюю часть спины. Сделайте 3 подхода по 15 повторений.

Как использовать гири с максимальной пользой

Главное правило — правильная техника. Лучше выполнить меньше повторений, но сохранить контроль и безопасность. Начинайте с базовых упражнений, постепенно усложняя программу. Не забывайте про дыхание: усилие всегда приходится на выдох.

Гири помогают развивать не только силу, но и выносливость, ловкость и баланс. Благодаря им можно построить полноценную тренировку, которая займёт меньше часа и не потребует большого пространства.

Гиря — универсальный спортивный снаряд, который позволяет разнообразить привычные тренировки. Он одинаково полезен и для начинающих, и для тех, кто уже имеет опыт в силовых упражнениях. Главное — подобрать правильный вес и соблюдать технику, тогда результат не заставит себя ждать.

