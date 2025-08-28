Эти упражнения с гантелями сжигают силы и калории быстрее, чем бег по лестнице

Когда тренировка длится всего полчаса, выбор правильных упражнений становится решающим. Именно поэтому тренеры всё чаще предлагают полноценные комплексы с гантелями, которые задействуют всё тело сразу. Они не только развивают силу и мышцы, но и помогают сжигать значительно больше калорий, чем привычные изолированные движения.

Почему стоит включить такие упражнения

Сертифицированный тренер из Нью-Йорка и основатель Fit with Carolina Каролина Араухо подчёркивает:

"Эти упражнения особенно хороши для тех, у кого мало времени на спорт или кто хочет добавить в тренировку настоящую нагрузку. Они прекрасно повышают расход калорий".

Бонус в том, что комплекс можно использовать двумя способами: как полноценную самостоятельную тренировку или как "финишер" — заключительный блок после занятий на определённую группу мышц.

Шесть ключевых движений

Dumbbell Thruster

Комбинация приседа и жима над головой. Отлично нагружает ноги, ягодицы, пресс и плечи. Важно держать корпус в напряжении и работать через пятки. Араухо советует полностью сокращать ягодицы в верхней точке и следить за стабильностью корпуса.

Turkish Get-Up

Сложное упражнение для продвинутых. В классике выполняется с гирей, но гантель подойдёт не хуже. Оно развивает координацию и стабилизирующие мышцы: пресс, спину, ноги и руки. Движение состоит из серии плавных переходов от положения лёжа до стойки с весом над головой.

Dumbbell Swing

Вариант знаменитого маха гирей. Основная работа идёт за счёт мощного движения бёдрами, а не руками. Это упражнение укрепляет ягодицы и заднюю поверхность бедра, развивает взрывную силу. Главное — сохранять нейтральный позвоночник и контролировать траекторию веса.

Goblet Squat

Присед с гантелью у груди. Классика для ног и ягодиц. Чтобы усложнить движение, можно слегка приподнять пятки — это увеличит амплитуду.

Farmer's Walk

Простое на первый взгляд упражнение: нужно просто идти, держа в руках тяжёлые гантели. Но на деле это мощная нагрузка на корпус, спину, руки и ноги. Важно сохранять осанку и не заваливать плечи вперёд.

Финишер или самостоятельный комплекс

Все шесть движений можно объединить в круговую тренировку или взять отдельные для завершения обычного занятия. Такой подход позволяет проработать всё тело и добавить кардио-эффект.

Интересный факт

Исследования показывают, что многосуставные упражнения, вроде приседаний и махов с весом, увеличивают выработку гормона роста и тестостерона, что способствует лучшему восстановлению и росту мышц. А ходьба с гантелями, как в Farmer's Walk, часто используется в армейских тренировках для развития функциональной силы.

Итак, если хочется разнообразить тренировки, но времени немного — такие упражнения станут отличным решением. Они подходят и для дома, и для зала, при этом не требуют сложного оборудования.