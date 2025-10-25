Привод в ноутбуке — теперь снова модно: Япония спасает Blu-ray от забвения

Японская компания Fujitsu представила серию ноутбуков FMV Note A, главной особенностью которых стало возвращение оптических приводов, давно исчезнувших из большинства современных моделей. Флагман серии — FMV Note A77-K3 - оснащён встроенным Blu-ray-приводом, что делает его одним из немногих подобных ноутбуков на рынке в 2025 году.

Возвращение оптических дисков

Пока мировые производители окончательно перешли на облачные сервисы и флеш-память, японский рынок сохраняет устойчивый интерес к дисковым форматам. В стране до сих пор популярны коллекционные Blu-ray-диски с фильмами, концертами и играми, а также физические архивы данных.

На этом фоне решение Fujitsu выглядит не анахронизмом, а ответом на локальный спрос. После объявленного завершения поддержки Windows 10 осенью 2025 года многие пользователи в Японии начали обновлять технику, предпочитая устройства, которые сохраняют привычные функции, включая приводы для чтения и записи дисков.

"Поддержка Blu-ray делает флагманскую модель особенно привлекательной для пользователей, предпочитающих физические носители", — отмечает Tom's Hardware.

Модели и конфигурации

Серия включает три модели — A77-K3, A75-K3 и A55-K3, различающиеся типом оптического привода и характеристиками.

Модель Привод Процессор Память Накопитель Ориентировочная цена A77-K3 Blu-ray AMD Ryzen 7 7735U 16 ГБ SSD 512 ГБ ~$1400 A75-K3 Super Multi-Drive (DVD) AMD Ryzen 5 8 ГБ SSD 256 ГБ ~$1000 A55-K3 Super Multi-Drive (DVD) AMD Ryzen 3 8 ГБ SSD 256 ГБ ~$820

Во всех версиях используются дисплеи Full HD, веб-камеры с поддержкой Windows Hello, порты USB-C для питания и клавиша Copilot, предназначенная для быстрого вызова ИИ-помощника Windows.

Почему именно Япония сохраняет интерес к приводам

Традиции коллекционирования. Японские пользователи активно покупают физические копии фильмов и музыки. Культура архивации. Компании и частные лица продолжают хранить данные на дисках из-за долгого срока службы носителей. Пожилые пользователи. Многие до сих пор используют DVD и Blu-ray для семейных видео, фотографий и программ. Отсутствие стабильного облака. В отдалённых регионах Японии скорость интернета остаётся невысокой, что делает физические носители удобнее.

Конкуренты и тренды

Согласно Tom's Hardware, в 2025 году на японском рынке появились ещё два ноутбука с приводами:

Dynabook T - с Blu-ray-приводом;

NEC Lavie N16 - с Super Multi-Drive.

Таким образом, сегмент устройств с оптическими дисководами хоть и нишевый, но стабильно существует. Компании, ориентированные на внутренний рынок, продолжают поддерживать его из-за высокой лояльности местных пользователей.

Технические особенности FMV Note A

• процессоры AMD Ryzen 7000 серии (6-8 ядер);

• встроенная графика Radeon 680M;

• поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3;

• батарея ёмкостью до 70 Вт·ч (до 12 часов автономной работы);

• клавиатура с японской раскладкой и цифровым блоком.

Корпус изготовлен из переработанного алюминия и пластика, что подчёркивает экологическую направленность Fujitsu.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказ от поддержки оптических приводов во всех моделях.

Последствие: потеря части консервативной аудитории.

Альтернатива: выпуск отдельной линии ноутбуков с Blu-ray, как FMV Note A.

Ошибка: ставка только на потоковые сервисы.

Последствие: пользователи без доступа к интернету остаются без контента.

Альтернатива: совмещение цифровых и физических форматов.

Ошибка: использование старых интерфейсов питания.

Последствие: неудобство при подключении и зарядке.

Альтернатива: переход на единый стандарт USB-C, реализованный в FMV Note A.

А что если Blu-ray вернётся в мейнстрим?

Мировой рынок всё больше переходит к облачным решениям, однако в эпоху растущих ограничений на хранение и конфиденциальность данных физические носители могут пережить частичное возрождение. Blu-ray остаётся удобным способом локального резервного копирования: один диск способен хранить до 100 ГБ данных.

Если тенденция сохранится, производители в других странах могут также вернуть оптические приводы — как нишевую опцию для профессионалов и архивистов.

Плюсы и минусы ноутбуков с Blu-ray

Плюсы Минусы Возможность читать и записывать физические носители Увеличенный вес и толщина корпуса Совместимость с архивами и коллекциями Более высокая цена Отсутствие зависимости от облака Меньшее время автономной работы Идеально для резервного копирования Ограниченный выбор моделей

FAQ

Поддерживает ли FMV Note A установку Windows 11?

Да, все модели сертифицированы Microsoft и поставляются с предустановленной Windows 11.

Можно ли подключить внешний Blu-ray-привод?

Да, через порт USB-C или USB-A, но во флагманской модели он уже встроен.

Будут ли ноутбуки продаваться за пределами Японии?

Пока Fujitsu заявила, что серия ориентирована только на внутренний рынок.

Зачем нужна клавиша Copilot?

Она вызывает встроенного ИИ-помощника Windows, позволяющего создавать заметки, искать информацию или управлять приложениями голосом.

Мифы и правда

Миф: Blu-ray полностью устарел.

Правда: формат активно используется в Японии и Южной Корее для фильмов и архивов.

Миф: ноутбуки с приводом громоздкие и неэффективные.

Правда: современные модели, такие как FMV Note A, сохраняют тонкий корпус и энергоэффективность.

Миф: оптические диски медленнее флеш-накопителей.

Правда: скорость чтения Blu-ray достигает 36 МБ/с, что достаточно для видео высокого качества.

Интересные факты