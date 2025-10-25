Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ноутбук
ноутбук
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Технологии
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 4:46

Привод в ноутбуке — теперь снова модно: Япония спасает Blu-ray от забвения

Fujitsu представила ноутбуки FMV Note A с возвращением оптических приводов Blu-ray

Японская компания Fujitsu представила серию ноутбуков FMV Note A, главной особенностью которых стало возвращение оптических приводов, давно исчезнувших из большинства современных моделей. Флагман серии — FMV Note A77-K3 - оснащён встроенным Blu-ray-приводом, что делает его одним из немногих подобных ноутбуков на рынке в 2025 году.

Возвращение оптических дисков

Пока мировые производители окончательно перешли на облачные сервисы и флеш-память, японский рынок сохраняет устойчивый интерес к дисковым форматам. В стране до сих пор популярны коллекционные Blu-ray-диски с фильмами, концертами и играми, а также физические архивы данных.

На этом фоне решение Fujitsu выглядит не анахронизмом, а ответом на локальный спрос. После объявленного завершения поддержки Windows 10 осенью 2025 года многие пользователи в Японии начали обновлять технику, предпочитая устройства, которые сохраняют привычные функции, включая приводы для чтения и записи дисков.

"Поддержка Blu-ray делает флагманскую модель особенно привлекательной для пользователей, предпочитающих физические носители", — отмечает Tom's Hardware.

Модели и конфигурации

Серия включает три модели — A77-K3, A75-K3 и A55-K3, различающиеся типом оптического привода и характеристиками.

Модель Привод Процессор Память Накопитель Ориентировочная цена
A77-K3 Blu-ray AMD Ryzen 7 7735U 16 ГБ SSD 512 ГБ ~$1400
A75-K3 Super Multi-Drive (DVD) AMD Ryzen 5 8 ГБ SSD 256 ГБ ~$1000
A55-K3 Super Multi-Drive (DVD) AMD Ryzen 3 8 ГБ SSD 256 ГБ ~$820

Во всех версиях используются дисплеи Full HD, веб-камеры с поддержкой Windows Hello, порты USB-C для питания и клавиша Copilot, предназначенная для быстрого вызова ИИ-помощника Windows.

Почему именно Япония сохраняет интерес к приводам

  1. Традиции коллекционирования. Японские пользователи активно покупают физические копии фильмов и музыки.

  2. Культура архивации. Компании и частные лица продолжают хранить данные на дисках из-за долгого срока службы носителей.

  3. Пожилые пользователи. Многие до сих пор используют DVD и Blu-ray для семейных видео, фотографий и программ.

  4. Отсутствие стабильного облака. В отдалённых регионах Японии скорость интернета остаётся невысокой, что делает физические носители удобнее.

Конкуренты и тренды

Согласно Tom's Hardware, в 2025 году на японском рынке появились ещё два ноутбука с приводами:

  • Dynabook T - с Blu-ray-приводом;

  • NEC Lavie N16 - с Super Multi-Drive.

Таким образом, сегмент устройств с оптическими дисководами хоть и нишевый, но стабильно существует. Компании, ориентированные на внутренний рынок, продолжают поддерживать его из-за высокой лояльности местных пользователей.

Технические особенности FMV Note A

• процессоры AMD Ryzen 7000 серии (6-8 ядер);
• встроенная графика Radeon 680M;
• поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3;
• батарея ёмкостью до 70 Вт·ч (до 12 часов автономной работы);
• клавиатура с японской раскладкой и цифровым блоком.

Корпус изготовлен из переработанного алюминия и пластика, что подчёркивает экологическую направленность Fujitsu.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отказ от поддержки оптических приводов во всех моделях.
    Последствие: потеря части консервативной аудитории.
    Альтернатива: выпуск отдельной линии ноутбуков с Blu-ray, как FMV Note A.

  • Ошибка: ставка только на потоковые сервисы.
    Последствие: пользователи без доступа к интернету остаются без контента.
    Альтернатива: совмещение цифровых и физических форматов.

  • Ошибка: использование старых интерфейсов питания.
    Последствие: неудобство при подключении и зарядке.
    Альтернатива: переход на единый стандарт USB-C, реализованный в FMV Note A.

А что если Blu-ray вернётся в мейнстрим?

Мировой рынок всё больше переходит к облачным решениям, однако в эпоху растущих ограничений на хранение и конфиденциальность данных физические носители могут пережить частичное возрождение. Blu-ray остаётся удобным способом локального резервного копирования: один диск способен хранить до 100 ГБ данных.

Если тенденция сохранится, производители в других странах могут также вернуть оптические приводы — как нишевую опцию для профессионалов и архивистов.

Плюсы и минусы ноутбуков с Blu-ray

Плюсы Минусы
Возможность читать и записывать физические носители Увеличенный вес и толщина корпуса
Совместимость с архивами и коллекциями Более высокая цена
Отсутствие зависимости от облака Меньшее время автономной работы
Идеально для резервного копирования Ограниченный выбор моделей

FAQ

Поддерживает ли FMV Note A установку Windows 11?
Да, все модели сертифицированы Microsoft и поставляются с предустановленной Windows 11.

Можно ли подключить внешний Blu-ray-привод?
Да, через порт USB-C или USB-A, но во флагманской модели он уже встроен.

Будут ли ноутбуки продаваться за пределами Японии?
Пока Fujitsu заявила, что серия ориентирована только на внутренний рынок.

Зачем нужна клавиша Copilot?
Она вызывает встроенного ИИ-помощника Windows, позволяющего создавать заметки, искать информацию или управлять приложениями голосом.

Мифы и правда

  • Миф: Blu-ray полностью устарел.
    Правда: формат активно используется в Японии и Южной Корее для фильмов и архивов.

  • Миф: ноутбуки с приводом громоздкие и неэффективные.
    Правда: современные модели, такие как FMV Note A, сохраняют тонкий корпус и энергоэффективность.

  • Миф: оптические диски медленнее флеш-накопителей.
    Правда: скорость чтения Blu-ray достигает 36 МБ/с, что достаточно для видео высокого качества.

Интересные факты

  1. Япония остаётся крупнейшим потребителем физических медиа в Азии.

  2. Формат Blu-ray был создан при участии Sony и Panasonic.

  3. Первые ноутбуки Fujitsu с Blu-ray вышли ещё в 2006 году, и бренд остаётся верен традиции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследователи Winbuzzer выявили уязвимость prompt injection в браузере ChatGPT Atlas вчера в 18:39
Невидимый кукловод: как ChatGPT Atlas через скрытые команды ворует данные.

В браузере ChatGPT Atlas нашли опасную уязвимость, способную превратить ИИ-помощника в инструмент для кражи данных. Почему она появилась и как защититься?

Читать полностью » IT-компании Южной Кореи столкнулись с трудностями из-за 52-часового ограничения вчера в 17:17
52-часовой капкан: почему лучшие разработчики мечтают уехать

52-часовая рабочая неделя изменила жизнь южнокорейских айтишников. Как компании приспосабливаются к новым правилам и возможно ли сохранить инновации в строгих рамках?

Читать полностью » Windows 11 Gaming Copilot собирает скриншоты и данные Xbox Live без явного согласия пользователей вчера в 16:10
Глаза Microsoft в вашем экране: как Gaming Copilot следит за каждым кадром

Пользователи Windows 11 обнаружили, что встроенный игровой ИИ может собирать скриншоты игр без явного согласия, что ставит под вопрос приватность.

Читать полностью » Аналитик Omdia: Apple пропустит iPhone 19 из-за 20-летия первого iPhone вчера в 15:46
Apple пропустит iPhone 19: в 2027-м нас ждёт не смартфон, а юбилейный переворот

Apple готовит юбилейный сюрприз: компания пропустит iPhone 19 и выпустит iPhone 20 к 20-летию легендарного смартфона. Что известно о грядущем флагмане — в материале.

Читать полностью » iPhone Air проработал почти 10 часов без подзарядки — тест PhoneBuff вчера в 14:58
Мини-гигант: батарея тонкого iPhone Air удивила даже экспертов

Сверхтонкий iPhone Air удивил своей автономностью, превзойдя даже базовый iPhone 17, несмотря на меньший аккумулятор и компактный корпус.

Читать полностью » Microsoft подтвердила: новая Xbox уже в разработке — заявление Сары Бонд вчера в 13:38
Microsoft делает ставку на $1000: новая Xbox станет самой дорогой и самой мощной в истории

Сара Бонд подтвердила: Microsoft разрабатывает новую Xbox. Что известно о премиальной консоли, её цене и сроках выхода — в подробном обзоре.

Читать полностью » Android Authority: владельцы Pixel критикуют Google за отказы в гарантийном ремонте вчера в 12:12
Pixel ломается — Google отказывается: как поддержка превратила идеальный Android в разочарование

Пользователи Google Pixel массово жалуются на отказ в гарантийном ремонте. Почему владельцы считают техподдержку Google худшей на рынке — в материале.

Читать полностью » Илон Маск потребовал больше контроля в Tesla из-за проекта роботов Optimus — Electrek вчера в 10:17
Контроль или хаос: Маск требует абсолютной власти, прежде чем включить армию роботов

Илон Маск заявил, что хочет контролировать армию роботов Tesla. Почему его слова вызвали тревогу у инвесторов и экспертов — разбираемся.

Читать полностью »

Новости
Наука
Птицы чаще выбирают коричневые, красные и чёрные машины для атак — Alan’s Factory Outlet
Красота и здоровье
Инфекционист Неронов предупредил, что полиомиелит может протекать бессимптомно у 95% заражённых
Еда
Фаршированные перцы со сметанным соусом идеально подходят для семейного ужина
Авто и мото
Министерство коммерции Китая: меры по редкоземельным металлам могут затронуть автопром
Спорт и фитнес
Методика достижения 100 подтягиваний без травм основана на постепенном увеличении нагрузки
Дом
Эксперты рассказали о бытовых предметах, которые можно использовать повторно
Спорт и фитнес
Метод пяти подходов помогает увеличить количество подтягиваний без перетренированности
Дом
Специалисты предупредили: неправильный свет и запахи портят атмосферу на кухне
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet