Привод в ноутбуке — теперь снова модно: Япония спасает Blu-ray от забвения
Японская компания Fujitsu представила серию ноутбуков FMV Note A, главной особенностью которых стало возвращение оптических приводов, давно исчезнувших из большинства современных моделей. Флагман серии — FMV Note A77-K3 - оснащён встроенным Blu-ray-приводом, что делает его одним из немногих подобных ноутбуков на рынке в 2025 году.
Возвращение оптических дисков
Пока мировые производители окончательно перешли на облачные сервисы и флеш-память, японский рынок сохраняет устойчивый интерес к дисковым форматам. В стране до сих пор популярны коллекционные Blu-ray-диски с фильмами, концертами и играми, а также физические архивы данных.
На этом фоне решение Fujitsu выглядит не анахронизмом, а ответом на локальный спрос. После объявленного завершения поддержки Windows 10 осенью 2025 года многие пользователи в Японии начали обновлять технику, предпочитая устройства, которые сохраняют привычные функции, включая приводы для чтения и записи дисков.
"Поддержка Blu-ray делает флагманскую модель особенно привлекательной для пользователей, предпочитающих физические носители", — отмечает Tom's Hardware.
Модели и конфигурации
Серия включает три модели — A77-K3, A75-K3 и A55-K3, различающиеся типом оптического привода и характеристиками.
|Модель
|Привод
|Процессор
|Память
|Накопитель
|Ориентировочная цена
|A77-K3
|Blu-ray
|AMD Ryzen 7 7735U
|16 ГБ
|SSD 512 ГБ
|~$1400
|A75-K3
|Super Multi-Drive (DVD)
|AMD Ryzen 5
|8 ГБ
|SSD 256 ГБ
|~$1000
|A55-K3
|Super Multi-Drive (DVD)
|AMD Ryzen 3
|8 ГБ
|SSD 256 ГБ
|~$820
Во всех версиях используются дисплеи Full HD, веб-камеры с поддержкой Windows Hello, порты USB-C для питания и клавиша Copilot, предназначенная для быстрого вызова ИИ-помощника Windows.
Почему именно Япония сохраняет интерес к приводам
-
Традиции коллекционирования. Японские пользователи активно покупают физические копии фильмов и музыки.
-
Культура архивации. Компании и частные лица продолжают хранить данные на дисках из-за долгого срока службы носителей.
-
Пожилые пользователи. Многие до сих пор используют DVD и Blu-ray для семейных видео, фотографий и программ.
-
Отсутствие стабильного облака. В отдалённых регионах Японии скорость интернета остаётся невысокой, что делает физические носители удобнее.
Конкуренты и тренды
Согласно Tom's Hardware, в 2025 году на японском рынке появились ещё два ноутбука с приводами:
-
Dynabook T - с Blu-ray-приводом;
-
NEC Lavie N16 - с Super Multi-Drive.
Таким образом, сегмент устройств с оптическими дисководами хоть и нишевый, но стабильно существует. Компании, ориентированные на внутренний рынок, продолжают поддерживать его из-за высокой лояльности местных пользователей.
Технические особенности FMV Note A
• процессоры AMD Ryzen 7000 серии (6-8 ядер);
• встроенная графика Radeon 680M;
• поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3;
• батарея ёмкостью до 70 Вт·ч (до 12 часов автономной работы);
• клавиатура с японской раскладкой и цифровым блоком.
Корпус изготовлен из переработанного алюминия и пластика, что подчёркивает экологическую направленность Fujitsu.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: отказ от поддержки оптических приводов во всех моделях.
Последствие: потеря части консервативной аудитории.
Альтернатива: выпуск отдельной линии ноутбуков с Blu-ray, как FMV Note A.
-
Ошибка: ставка только на потоковые сервисы.
Последствие: пользователи без доступа к интернету остаются без контента.
Альтернатива: совмещение цифровых и физических форматов.
-
Ошибка: использование старых интерфейсов питания.
Последствие: неудобство при подключении и зарядке.
Альтернатива: переход на единый стандарт USB-C, реализованный в FMV Note A.
А что если Blu-ray вернётся в мейнстрим?
Мировой рынок всё больше переходит к облачным решениям, однако в эпоху растущих ограничений на хранение и конфиденциальность данных физические носители могут пережить частичное возрождение. Blu-ray остаётся удобным способом локального резервного копирования: один диск способен хранить до 100 ГБ данных.
Если тенденция сохранится, производители в других странах могут также вернуть оптические приводы — как нишевую опцию для профессионалов и архивистов.
Плюсы и минусы ноутбуков с Blu-ray
|Плюсы
|Минусы
|Возможность читать и записывать физические носители
|Увеличенный вес и толщина корпуса
|Совместимость с архивами и коллекциями
|Более высокая цена
|Отсутствие зависимости от облака
|Меньшее время автономной работы
|Идеально для резервного копирования
|Ограниченный выбор моделей
FAQ
Поддерживает ли FMV Note A установку Windows 11?
Да, все модели сертифицированы Microsoft и поставляются с предустановленной Windows 11.
Можно ли подключить внешний Blu-ray-привод?
Да, через порт USB-C или USB-A, но во флагманской модели он уже встроен.
Будут ли ноутбуки продаваться за пределами Японии?
Пока Fujitsu заявила, что серия ориентирована только на внутренний рынок.
Зачем нужна клавиша Copilot?
Она вызывает встроенного ИИ-помощника Windows, позволяющего создавать заметки, искать информацию или управлять приложениями голосом.
Мифы и правда
-
Миф: Blu-ray полностью устарел.
Правда: формат активно используется в Японии и Южной Корее для фильмов и архивов.
-
Миф: ноутбуки с приводом громоздкие и неэффективные.
Правда: современные модели, такие как FMV Note A, сохраняют тонкий корпус и энергоэффективность.
-
Миф: оптические диски медленнее флеш-накопителей.
Правда: скорость чтения Blu-ray достигает 36 МБ/с, что достаточно для видео высокого качества.
Интересные факты
-
Япония остаётся крупнейшим потребителем физических медиа в Азии.
-
Формат Blu-ray был создан при участии Sony и Panasonic.
-
Первые ноутбуки Fujitsu с Blu-ray вышли ещё в 2006 году, и бренд остаётся верен традиции.
