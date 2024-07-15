Российское ядерное топливо подтвердило свою надежность при эксплуатации в маневренных режимах, когда мощность реактора меняется в течение суток от 40% до 100% номинального значения. Испытания, проведенные Росатомом, показали, что топливо сохраняет свои основные характеристики и герметичность, несмотря на многократные изменения мощности.

Это открывает путь для использования российских атомных реакторов в условиях, когда необходима высокая маневренность, например, для балансировки потребления электроэнергии в регионах с высокой долей атомной или возобновляемой генерации, сообщает ТАСС.

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