Российское ядерное топливо подтвердило свою надежность при эксплуатации в маневренных режимах, когда мощность реактора меняется в течение суток от 40% до 100% номинального значения. Испытания, проведенные Росатомом, показали, что топливо сохраняет свои основные характеристики и герметичность, несмотря на многократные изменения мощности.
Это открывает путь для использования российских атомных реакторов в условиях, когда необходима высокая маневренность, например, для балансировки потребления электроэнергии в регионах с высокой долей атомной или возобновляемой генерации, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Nuclear Regulatory Commission (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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