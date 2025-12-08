Когда рубль крепнет, кошелёк пустеет: как топливо стало роскошью

Отношение к цене топлива в России давно стало индикатором не только экономического благополучия, но и эффективности налоговой политики. На фоне мировых тенденций российские автолюбители платят заметно больше за литр бензина, чем жители США. Об этом рассказал председатель Комитета по энергетике Государственной думы, президент Российского газового общества Павел Завальный.

По словам эксперта, налоговая система играет решающую роль в формировании конечной стоимости топлива. Налоговая нагрузка на нефтяную отрасль в России достигает около 60%, что почти вдвое выше американского уровня.

"Нужно понимать налогообложение нефтяной отрасли в США и в России. Если взять нагрузку на нефтяную отрасль в России, то она составляет около 60%, а в США почти в два раза меньше", — пояснил Завальный.

Такое различие напрямую отражается на ценах для конечных потребителей. При одинаковых издержках на добычу и переработку нефти именно фискальная политика делает российское топливо дороже. Эксперт напомнил, что при обсуждении мер по снижению цен необходимо учитывать весь комплекс налогов, включая акцизы и НДС.

Попытки снизить стоимость топлива сталкиваются с главным препятствием — бюджетным дефицитом. По словам Завального, уменьшение налогового давления потребует поиска новых источников дохода, ведь государство должно сохранять финансовое равновесие. Поэтому власти прибегают к повышению других налогов, включая налог на потребление и сборы с малого бизнеса.

Кроме того, на ситуацию влияет курс национальной валюты. Сильный рубль, отмечает депутат, парадоксальным образом уменьшает прибыль нефтегазовых компаний, поскольку расчёты ведутся в долларах. Это создаёт дополнительное давление на производителей топлива и отражается на внутреннем рынке.

Экономическая логика проста: когда рубль укрепляется, экспортёры теряют часть доходов, а внутренние цены не успевают адаптироваться. В результате бензин на отечественных заправках обходится дороже, чем в США, даже при более низкой себестоимости добычи. Завальный считает, что ключевая причина ценового дисбаланса — именно высокая налоговая нагрузка, а не производственные издержки или колебания валют.

Вопрос реформирования налоговой системы в энергетическом секторе остаётся открытым. Эксперты сходятся во мнении, что без изменения структуры сборов говорить о стабильных и справедливых ценах на топливо вряд ли возможно.