Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
АЗС
АЗС
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 12:19

Когда рубль крепнет, кошелёк пустеет: как топливо стало роскошью

Налоговая нагрузка на топливо в России достигла 60% — Павел Завальный

Отношение к цене топлива в России давно стало индикатором не только экономического благополучия, но и эффективности налоговой политики. На фоне мировых тенденций российские автолюбители платят заметно больше за литр бензина, чем жители США. Об этом рассказал председатель Комитета по энергетике Государственной думы, президент Российского газового общества Павел Завальный.

По словам эксперта, налоговая система играет решающую роль в формировании конечной стоимости топлива. Налоговая нагрузка на нефтяную отрасль в России достигает около 60%, что почти вдвое выше американского уровня.

"Нужно понимать налогообложение нефтяной отрасли в США и в России. Если взять нагрузку на нефтяную отрасль в России, то она составляет около 60%, а в США почти в два раза меньше", — пояснил Завальный.

Такое различие напрямую отражается на ценах для конечных потребителей. При одинаковых издержках на добычу и переработку нефти именно фискальная политика делает российское топливо дороже. Эксперт напомнил, что при обсуждении мер по снижению цен необходимо учитывать весь комплекс налогов, включая акцизы и НДС.

Попытки снизить стоимость топлива сталкиваются с главным препятствием — бюджетным дефицитом. По словам Завального, уменьшение налогового давления потребует поиска новых источников дохода, ведь государство должно сохранять финансовое равновесие. Поэтому власти прибегают к повышению других налогов, включая налог на потребление и сборы с малого бизнеса.

Кроме того, на ситуацию влияет курс национальной валюты. Сильный рубль, отмечает депутат, парадоксальным образом уменьшает прибыль нефтегазовых компаний, поскольку расчёты ведутся в долларах. Это создаёт дополнительное давление на производителей топлива и отражается на внутреннем рынке.

Экономическая логика проста: когда рубль укрепляется, экспортёры теряют часть доходов, а внутренние цены не успевают адаптироваться. В результате бензин на отечественных заправках обходится дороже, чем в США, даже при более низкой себестоимости добычи. Завальный считает, что ключевая причина ценового дисбаланса — именно высокая налоговая нагрузка, а не производственные издержки или колебания валют.

Вопрос реформирования налоговой системы в энергетическом секторе остаётся открытым. Эксперты сходятся во мнении, что без изменения структуры сборов говорить о стабильных и справедливых ценах на топливо вряд ли возможно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Капли воды на зеркалах снижают точность оценки расстояния водителем — Linternaute вчера в 20:25
Дождь превращает зеркала в коварную ловушку: водители не замечают главного

В дождливую погоду видимость ухудшается быстрее, чем кажется на первый взгляд. Этот скрытый инструмент автомобиля помогает вернуть обзор и сделать поездку безопаснее, но многие им не пользуются.

Читать полностью » Шипы теряют эффективность после выпадения 60% элементов — автоэксперт вчера в 18:56
Перестал покупать шипы после того, как узнал этот трюк — теперь экономлю тысячи

Шипы или липучка: что выбрать по условиям эксплуатации, региону и маршрутам. Когда шипы оправданы, а когда лучше липучка и почему износ важен.

Читать полностью » Износ руля и педалей помогает определить пробег — Le Journal вчера в 14:25
Один взгляд на руль — и всё ясно: обман с пробегом стал искусством

Как распознать подделку пробега при покупке подержанного автомобиля зимой: ключевые признаки, документы, советы и инструменты для проверки.

Читать полностью » Реагенты и грязь быстро разрушают кузов зимой — автоэксперт вчера в 12:41
Перестал мыть машину зимой — увидел это весной: как избежать дорогого кузовного ремонта

Как сохранить кузов "как новый" зимой: регулярная мойка от реагентов, контроль ЛКП, полировка, синтетическая керамика и антикор для порогов и днища.

Читать полностью » Шины M+S в России приравнены к зимним, но фактически являются демисезонным вариантом — РБК Autonews вчера в 10:06
Водители ставят шины M+S и не понимают, что происходит на дороге — и вот почему

Маркировка M+S на шинах часто вызывает вопросы у водителей, ведь она не всегда означает полноценную зимнюю резину. Разбираемся, что скрывает этот знак, когда можно ездить на таких покрышках и для каких условий они подходят лучше всего.

Читать полностью » Тарифы на парковку в Петербурге выросли в 3,6 раза — Комитет по транспорту вчера в 8:25
Петербург превращается в платный лабиринт: парковка теперь роскошь, а не удобство

В Санкт-Петербурге расширена зона платных парковок и изменились тарифы. Разбираемся, где можно припарковаться, как оплатить без комиссии и избежать штрафов.

Читать полностью » Кондиционер увеличивает расход топлива на трассе — автоэксперт вчера в 6:24
Жалею, что не знал раньше: простая настройка кондиционера, после которой стёкла не потеют

Когда кондиционер лучше не включать: потери мощности и расход на трассе, риск простуды от обдува и рост затрат на фильтр и обслуживание системы.

Читать полностью » Телефонные звонки, ложные тревоги и метки на кузове считаются признаками подготовки авто к угону — автоспециалисты вчера в 4:57
Машина предупреждает об угоне тонко и неожиданно — мало кто знает, на что смотреть

Угонщики редко действуют спонтанно и заранее оставляют подсказки, по которым внимательный водитель может распознать их интерес. Какие признаки должны насторожить?

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Циклон над Черным морем ухудшил погоду в Краснодарском крае — Фобос
ЮФО
Краснодарский край снова популярен для новогодних каникул — Известия
ЮФО
За 4 года в Краснодарском крае появилось 4048 новых гостиничных компаний — Контур.Фокус
Авто и мото
Платные проверки авто не видят неоформленные ДТП — эксперты
ЮФО
Краснодарский край оказался на 57 месте по доступности автомобилей — РИА Новости
Красота и здоровье
Проблемы с кожей часто связаны с гормональным фоном — косметолог Кузнецова
Красота и здоровье
Газированные напитки усиливают обезвоживание при гастроэнтерите — врачи
Красота и здоровье
Беременность и грудное вскармливание снижают риск рака — акушер-гинеколог Ерофеева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet