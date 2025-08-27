Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Chevrolet Corvette (C8) Washington DC Metro Area, USA
Chevrolet Corvette (C8) Washington DC Metro Area, USA
© commons.wikimedia.org by OWS Photography is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:57

Спорткар мечты с детонатором внутри: почему тысячи Corvette срочно вернут в сервис

General Motors отзывает 23,5 тыс. Chevrolet Corvette из-за дефекта бензобака

Что может объединять спортивный автомобиль и пожар? Оказывается, мелкая деталь конструкции. General Motors объявила об отзыве более 23 тысяч Chevrolet Corvette из-за дефекта крышки бензобака, который способен привести к утечке топлива и возгоранию.

Масштаб проблемы

Под действие отзыва попадают автомобили Corvette 2023-2025 годов выпуска, а также купе и версии с откидным верхом модели 2026 года. Всего в списке около 23,5 тысячи машин.

Причина, как оказалось, скрыта в устройстве крышки бензобака. Во время заправки топливо может пролиться на карман вокруг горловины бака. Такая, на первый взгляд, незначительная утечка способна создать реальную угрозу пожара.

Подтверждённые случаи

Расследование производителя уже выявило четыре случая возгораний, которые могут быть связаны с этим дефектом. Интересно, что как минимум два инцидента произошли не только по вине самой конструкции, но и из-за неисправных заправочных насосов.

"Для нас приоритет — безопасность владельцев. Любая вероятность пожара требует немедленной реакции", — отметили представители General Motors.

Решение и действия компании

Чтобы устранить риск, производитель установит на автомобили специальный защитный щит. Он будет отводить пролитое топливо и предотвращать его накопление вокруг крышки бака. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), лишь около одного процента попавших под отзыв машин действительно имеют этот дефект, однако компания решила действовать максимально осторожно.

