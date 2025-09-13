Вы заправляете автомобиль понемногу? Вот почему это может обернуться для вас большой проблемой

Заливая бензин на минимальные суммы, многие водители считают, что таким образом им удастся экономить деньги. Однако на деле это может привести к ряду серьезных проблем с автомобилем, которые обернутся гораздо большими расходами. Эксперт Сергей Пономарев, технический тренер международной сети автосервисов Fit Service, объяснил, почему такая практика может быть крайне вредной для автомобиля.

Как пустой бак влияет на двигатель?

Многие из нас привыкли заправлять автомобиль понемногу, когда топливо подходит к концу, не придавая значения тому, сколько бензина остается в баке. Тем не менее, когда бак заполнен лишь частично, образуется избыток воздуха в его верхней части. Этот воздух, контактируя с холодными стенками, способствует конденсации влаги. Получившаяся влага смешивается с топливом, что может вызвать несколько серьезных последствий. В первую очередь это способствует коррозии металлических элементов внутри топливной системы. Со временем эта коррозия может привести к повреждениям топливного насоса, фильтров и форсунок, что особенно критично для современных автомобилей, где даже малейшие загрязнения могут нарушить работу двигателя.

"Конденсат, образующийся при низком уровне топлива, приводит к повреждению металлических деталей бака и системы подачи топлива", — отметил технический тренер Сергей Пономарев.

Проблемы с топливным насосом

Одна из ключевых причин, почему не стоит заправлять автомобиль минимальными суммами, кроется в функционировании топливного насоса. Этот элемент системы напрямую зависит от наличия топлива в баке, так как оно служит не только источником энергии, но и охлаждающим средством для насоса. Когда топлива в баке недостаточно, насос начинает перегреваться, что значительно ускоряет его износ. Вследствие этого может произойти поломка, требующая дорогостоящего ремонта или замены. Особенно чувствительны к этому современные машины, где технологии насосов и фильтров гораздо более сложные и дорогие.

Почему полный бак не увеличивает риск возгорания?

Множество водителей также опасаются, что полный бак может повышать риск возгорания при авариях. Однако это миф. На самом деле основной угрозой в случае ДТП являются не сами топливо и бензобак, а пары бензина, которые собираются в пустом баке. Эти пары намного более подвержены воспламенению. В случае же полного бака, где парам некуда собираться, риск возгорания значительно снижается. В реальности полный бак в случае аварии имеет больше плюсов, чем минусов.

Постоянные дозаправки — потеря времени и дополнительный стресс

Другим недостатком частых заправок небольшими объемами топлива является потеря времени. Для того чтобы поддерживать уровень топлива на минимальном уровне, водитель будет вынужден регулярно заезжать на заправку. Это, помимо всего прочего, ограничивает возможность выбора качественной АЗС. На пути к экономии времени, такой подход может привести к длительным поездкам по не самым лучшим заправкам, что повлияет на долговечность автомобиля в целом.