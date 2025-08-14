Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина заправляет машину
Женщина заправляет машину
© freepik.com by prostooleh is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:19

Болгария осталась без А-95 в разгар туристического сезона — что скрывается за дефицитом

В Болгарии сняли с продажи А-95 из-за отсутствия биодобавки нового поколения

В разгар лета, когда дороги страны заполнены туристами, Болгария столкнулась с неожиданной проблемой — на автозаправках всё чаще отсутствует самый популярный бензин А-95.

В чём причина

Как сообщили в Ассоциации болгарских торговцев, производителей, импортеров и перевозчиков топлива, топливо на складах есть. Однако европейская директива обязывает добавлять в бензин биокомпонент нового поколения — биоэтанол. И именно он сейчас в дефиците.

Продажа топлива без этой присадки грозит владельцам АЗС штрафом в размере 50 тысяч левов. В результате заправки вынуждены временно снимать А-95 с продажи, несмотря на то, что бензин в чистом виде в резервуарах есть.

Что говорят на местах

По словам управляющего одной из АЗС Юлиана Валчева, ситуация на заправках порой доходит до абсурда.

"Всю субботу у нас не было бензина, и мы отказывали клиентам по той простой причине, что баки были пустыми", — рассказал он.

В выходные на колонках этой заправки более суток висела надпись "НЕТ А-95". По словам Валчева, водители нередко проезжали несколько заправок подряд, прежде чем удавалось заправиться.

Влияние на цены

Несмотря на сложности с поставками биодобавки, в отрасли уверяют, что это не отразится на стоимости топлива.

"Бензин есть, но нет биокомпонента, чтобы его смешивать и продавать. Нет, цена не вырастет, она не зависит от биокомпонента", — отметил управляющий.

Оценка ситуации

Глава Ассоциации Димитр Хаджидимитров называет положение дел серьёзным, но пока не критическим. Он подчёркивает, что поставщики стараются распределять имеющиеся объёмы так, чтобы топливо попадало в самые уязвимые регионы:

"Сейчас, думаю, объёмы распределяются примерно так, чтобы каждый нашёл что-то для себя", — пояснил он.

Тем не менее, в случае задержки поставок целые населённые пункты могут остаться без бензина, что уже будет означать начало настоящего топливного кризиса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как силиконовая смазка предотвращает скрипы дверей и уплотнителей вчера в 22:24

От скрипа до защиты шин: 5 неочевидных способов использовать силиконовую смазку

Силиконовая смазка — не просто средство от скрипов. Эксперты СТО раскрыли её неочевидные применения: от защиты шин до полировки салона. Проверьте, все ли лайфхаки вы знаете!

Читать полностью » JAC T9 с дизельным двигателем выйдет в России 19 августа по цене от 3,76 млн рублей вчера в 21:20

От бензина к тяге: чем удивит дизельная версия JAC T9

Почему многие водители летом отказываются от кондиционера в пользу открытых окон, и чем на самом деле грозит такой выбор для здоровья и кошелька?

Читать полностью » Jeep прекращает выпуск модели Renegade в Европе после 11 лет производства вчера в 20:53

Jeep убирает Renegade с карты Европы — что останется на его месте

Jeep прекращает выпуск одного из своих самых доступных внедорожников — Renegade. Что стало причиной отказа и есть ли шанс на его возвращение?

Читать полностью » Toyota представила обновлённый хэтчбек Aygo X 2025 с гибридным мотором вчера в 19:51

Ярче, шире, злее: как изменился самый компактный хэтчбек Toyota

Обновлённая Toyota Aygo X 2025 стала ярче, получила гибрид от Yaris и спортивную версию GR Sport, сохранив доступную цену и компактные размеры.

Читать полностью » Продажи Genesis G70 в США за полгода 2025 года упали до 5 тысяч машин вчера в 18:59

Последний в своём роде: почему спортседан Hyundai может уйти в историю

Genesis G70 — последний бензиновый седан марки с задним приводом — может исчезнуть уже к 2027-му, несмотря на цену, гарантию и отличные характеристики.

Читать полностью » Водителям рассказали, как правильно снимать клеммы аккумулятора в автомобиле вчера в 17:51

Простая ошибка при отключении батареи, которая обернётся дорогим ремонтом

Как избежать короткого замыкания при снятии аккумулятора и почему порядок подключения клемм может спасти электрику автомобиля.

Читать полностью » Renault и Geely начнут выпуск электрокроссоверов на платформе GEA вчера в 16:42

Renault и Geely показали, как обогнать конкурентов, не тратя миллиарды

Renault и Geely меняют правила игры в автопроме: впервые китайская платформа GEA станет основой кроссоверов французского бренда для развивающихся рынков.

Читать полностью » В России начали продавать Nissan Kicks 2025 года с ценой от 1,695 млн рублей вчера в 15:33

Nissan Kicks приехал в Россию — и стартовая цена сбивает с толку даже бывалых автомобилистов

Новый Nissan Kicks 2025 уже добрался до российских дилеров по «серому» импорту — и его цена удивит даже на фоне ограниченного выбора кроссоверов.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Эксперт Лоренцо Маддалена назвал Колосса Апеннинского символом Ренессанса
Дом

Идеи для установки стиральной машины на кухне, в ванной и прихожей
Наука и технологии

Perplexity предложила 34,5 млрд долларов за покупку браузера Google Chrome
Спорт и фитнес

Становая тяга с прогрессивной нагрузкой пройдёт сегодня в зале по схеме 5-5-3-3-3-1-1-1-1
Еда

Простые ужины на каждый день: рецепты от шеф-поваров для августа
Питомцы

Фокс Паулистинья: происхождение, внешний вид и правила ухода
Спорт и фитнес

Какие мышцы развивает Lat Pulldown и почему он подходит для всех уровней подготовки — исследование NASM
Садоводство

Как поливать туи летом: 5 простых шагов к сохранению зелени
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru