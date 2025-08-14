Болгария осталась без А-95 в разгар туристического сезона — что скрывается за дефицитом

В разгар лета, когда дороги страны заполнены туристами, Болгария столкнулась с неожиданной проблемой — на автозаправках всё чаще отсутствует самый популярный бензин А-95.

В чём причина

Как сообщили в Ассоциации болгарских торговцев, производителей, импортеров и перевозчиков топлива, топливо на складах есть. Однако европейская директива обязывает добавлять в бензин биокомпонент нового поколения — биоэтанол. И именно он сейчас в дефиците.

Продажа топлива без этой присадки грозит владельцам АЗС штрафом в размере 50 тысяч левов. В результате заправки вынуждены временно снимать А-95 с продажи, несмотря на то, что бензин в чистом виде в резервуарах есть.

Что говорят на местах

По словам управляющего одной из АЗС Юлиана Валчева, ситуация на заправках порой доходит до абсурда.

"Всю субботу у нас не было бензина, и мы отказывали клиентам по той простой причине, что баки были пустыми", — рассказал он.

В выходные на колонках этой заправки более суток висела надпись "НЕТ А-95". По словам Валчева, водители нередко проезжали несколько заправок подряд, прежде чем удавалось заправиться.

Влияние на цены

Несмотря на сложности с поставками биодобавки, в отрасли уверяют, что это не отразится на стоимости топлива.

"Бензин есть, но нет биокомпонента, чтобы его смешивать и продавать. Нет, цена не вырастет, она не зависит от биокомпонента", — отметил управляющий.

Оценка ситуации

Глава Ассоциации Димитр Хаджидимитров называет положение дел серьёзным, но пока не критическим. Он подчёркивает, что поставщики стараются распределять имеющиеся объёмы так, чтобы топливо попадало в самые уязвимые регионы:

"Сейчас, думаю, объёмы распределяются примерно так, чтобы каждый нашёл что-то для себя", — пояснил он.

Тем не менее, в случае задержки поставок целые населённые пункты могут остаться без бензина, что уже будет означать начало настоящего топливного кризиса.