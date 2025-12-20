Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль на заправке
Автомобиль на заправке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:51

Топливо есть, но не всегда вовремя: почему Крым живёт от пика к пику

Логистика остаётся главным риском для топливного рынка Крыма — Станислав Митрахович

Наличие в Крыму вертикально интегрированных нефтяных компаний могло бы частично сгладить ситуацию с обеспечением топливом, однако полностью устранить существующие риски это не позволит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Роль вертикально интегрированных компаний

Эксперт напомнил, что в период топливного кризиса осенью 2025 года наибольшие трудности испытали независимые автозаправочные станции. По его словам, именно на таких АЗС чаще всего фиксировалось отсутствие бензина, тогда как сети, входящие в структуру крупных нефтяных компаний, чувствовали себя стабильнее.

"Мы сами видели во время кризиса топливного осенью 25-го года, что зачастую не было бензина именно на заправках, которые не входят в вертикально интегрированные нефтяные компании", — отметил эксперт фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Он пояснил, что независимые АЗС вынуждены закупать топливо на бирже или через внебиржевые механизмы у ограниченного круга производителей. Крупные же компании могут перераспределять ресурсы между добычей, переработкой и розницей, компенсируя издержки за счёт других сегментов бизнеса, включая экспорт.

Санкции и логистика как ключевой риск

Говоря о возможном приходе в Крым крупных российских нефтяных компаний, эксперт подчеркнул, что санкционный фактор уже не является решающим. При этом он отметил, что существующие региональные операторы в целом справляются с обеспечением полуострова топливом, за исключением периодов пикового спроса и временных логистических ограничений.

Основной уязвимостью Митрахович назвал логистику. Ограничения на перевозки по Крымскому мосту, а также использование паромной переправы и сухопутного коридора приводят к росту транспортных и страховых расходов. Это напрямую отражается на конечной цене топлива для потребителей.

Эксперт провёл параллель с Дальним Востоком, где рост автопарка при ограниченных мощностях нефтеперерабатывающих заводов также приводил к дефициту топлива.

Резервы и долгосрочные решения

В качестве возможных федеральных мер поддержки эксперт допустил возвращение к практике создания резервов моторного топлива перед пиковыми периодами спроса. При этом он указал, что хранение бензина и дизеля требует значительных затрат.

"Можно вернуться к идее создавать резервы моторного топлива перед пиковым спросом. Вопрос в том, кто за это будет платить", — отметил Станислав Митрахович.

Идею строительства нефтеперерабатывающего завода в Крыму эксперт назвал теоретически возможной, но малореалистичной в ближайшей перспективе. В долгосрочном плане он также отметил потенциал газомоторного топлива, однако указал на ограничения, связанные с отсутствием заводских моделей автомобилей и сложностями переоборудования.

Говоря о горизонте 10-15 лет, Митрахович подчеркнул, что устойчивость топливного обеспечения Крыма будет напрямую зависеть от стабильности обстановки, работы инфраструктуры и демографической динамики региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жители Кубани чаще считают питание сбалансированным — исследование Золотое-Молодое вчера в 12:11
Все стали есть лучше, кроме самого опасного: исследование вскрыло главный изъян рациона

В Краснодарском крае растет интерес к здоровому питанию, но несмотря на позитивные изменения, проблемы с потреблением сахара и соли остаются актуальными.

Читать полностью » Более половины россиян рассматривают винные поездки как формат отдыха — Роскачество вчера в 11:59
Море отступает на второй план: Юг России нашёл новый магнит для туристов

Краснодарский край стал одним из лидеров по росту винного туризма: путешественники все чаще выбирают энотуризм как самостоятельную цель поездки.

Читать полностью » В Краснодарском крае масштабируют внедрение роботизации — министр Юртаев вчера в 11:53
Кнопку нажали — и завод изменился за 60 дней: на Кубани запустили тихую промышленную революцию

В Краснодаре представили быстрые решения по роботизации производств — регион готов масштабировать автоматизацию как стратегический ресурс для бизнеса.

Читать полностью » Средний чек покупки красной икры на Кубани составил 4,3 тысячи рублей — Платформа ОФД вчера в 10:14
Внутри российского икорного бума: аналитики раскрыли, почему спрос взлетел на 14% при падении цен

На Кубани средний чек на красную икру вырос до 4,3 тыс. руб., хотя килограмм подешевел. РБК Краснодар объясняет, что изменилось на рынке.

Читать полностью » Пожар на полигоне Терра-Н ухудшил качество воздуха в Новороссийске — Роспотребнадзор вчера в 8:45
Гора мусора продолжает гореть: почему рекомендации Роспотребнадзора проигнорировали

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в пригородах Новороссийска на фоне пожара на полигоне "Терра-Н" и дал рекомендации жителям.

Читать полностью » Гадюка год скрывалась в стенах дома на Кубани — Baza вчера в 8:15
Не мыши, а нечто страшное: что на самом деле год шуршало в стенах дома на Кубани

Жительница Кубани год жила в страхе после появления гадюки в доме: змея исчезла, но шорохи в стенах не давали покоя. Чем все закончилось?

Читать полностью » В Крыму создадут сеть круглогодичных курортов — гендиректор Волченко 18.12.2025 в 13:00
Не просто курорт, а перезапуск полуострова: в Крыму запускают проект госмасштаба

В Крыму представили детали проекта "Золотые пески России": круглогодичный курорт, новая инфраструктура и сохранение исторического наследия.

Читать полностью » Более 90 чрезвычайных ситуаций пережил Крым за 12 лет — глава Крыма Аксёнов 18.12.2025 в 12:56
Испытания шли одно за другим: Крым стал рекордсменом по чрезвычайным ситуациям

Глава Крыма рассказал о более чем 90 чрезвычайных ситуациях за 12 лет и назвал пережитые испытания частью судьбы полуострова.

Читать полностью »

Новости
Наука
Рост городов Римской Британии ухудшил здоровье населения сильнее завоевания — Университет Рединга
Наука
Исследователи выявили стерильность лавы после извержений — Университет Аризоны
Наука
Дневной свет через окно улучшил контроль глюкозы у диабетиков — Cell Metabolism
Наука
Римляне страдали от паразитов, несмотря на развитую инфраструктуру — Nature
Мир
На границе Белоруссии с ЕС в очередях застряли более 2,2 тыс. авто — ГПК РБ
Отключения электроэнергии зафиксировали в Днепропетровской области — Минэнерго Украины
Авто и мото
Неправильная АКБ сокращает срок службы батареи — автоэлектрик
Еда
Салат из пекинской капусты, крабовых палочек и кукурузы готовится за 20 минут — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet