Топливо есть, но не всегда вовремя: почему Крым живёт от пика к пику

Наличие в Крыму вертикально интегрированных нефтяных компаний могло бы частично сгладить ситуацию с обеспечением топливом, однако полностью устранить существующие риски это не позволит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Роль вертикально интегрированных компаний

Эксперт напомнил, что в период топливного кризиса осенью 2025 года наибольшие трудности испытали независимые автозаправочные станции. По его словам, именно на таких АЗС чаще всего фиксировалось отсутствие бензина, тогда как сети, входящие в структуру крупных нефтяных компаний, чувствовали себя стабильнее.

"Мы сами видели во время кризиса топливного осенью 25-го года, что зачастую не было бензина именно на заправках, которые не входят в вертикально интегрированные нефтяные компании", — отметил эксперт фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Он пояснил, что независимые АЗС вынуждены закупать топливо на бирже или через внебиржевые механизмы у ограниченного круга производителей. Крупные же компании могут перераспределять ресурсы между добычей, переработкой и розницей, компенсируя издержки за счёт других сегментов бизнеса, включая экспорт.

Санкции и логистика как ключевой риск

Говоря о возможном приходе в Крым крупных российских нефтяных компаний, эксперт подчеркнул, что санкционный фактор уже не является решающим. При этом он отметил, что существующие региональные операторы в целом справляются с обеспечением полуострова топливом, за исключением периодов пикового спроса и временных логистических ограничений.

Основной уязвимостью Митрахович назвал логистику. Ограничения на перевозки по Крымскому мосту, а также использование паромной переправы и сухопутного коридора приводят к росту транспортных и страховых расходов. Это напрямую отражается на конечной цене топлива для потребителей.

Эксперт провёл параллель с Дальним Востоком, где рост автопарка при ограниченных мощностях нефтеперерабатывающих заводов также приводил к дефициту топлива.

Резервы и долгосрочные решения

В качестве возможных федеральных мер поддержки эксперт допустил возвращение к практике создания резервов моторного топлива перед пиковыми периодами спроса. При этом он указал, что хранение бензина и дизеля требует значительных затрат.

"Можно вернуться к идее создавать резервы моторного топлива перед пиковым спросом. Вопрос в том, кто за это будет платить", — отметил Станислав Митрахович.

Идею строительства нефтеперерабатывающего завода в Крыму эксперт назвал теоретически возможной, но малореалистичной в ближайшей перспективе. В долгосрочном плане он также отметил потенциал газомоторного топлива, однако указал на ограничения, связанные с отсутствием заводских моделей автомобилей и сложностями переоборудования.

Говоря о горизонте 10-15 лет, Митрахович подчеркнул, что устойчивость топливного обеспечения Крыма будет напрямую зависеть от стабильности обстановки, работы инфраструктуры и демографической динамики региона.