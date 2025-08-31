Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
АЗС
АЗС
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Топливо в баке через два месяца: почему вам стоит об этом знать, если не хотите поломку двигателя

Специалисты: топливо в герметичной таре сохраняет свои свойства до 5 месяцев

Заправка автомобиля топливом — процесс повседневный, но что делать, если на запасах топлива нужно сэкономить или сохранить его на некоторое время? Водители, особенно те, кто когда-то запасался бензином для автомобиля, зачастую задаются вопросом: как долго можно хранить топливо, чтобы оно оставалось пригодным для использования?

На этот вопрос есть несколько важных ответов, и все они зависят от множества факторов.

Как долго бензин остается пригодным для использования?

Срок хранения бензина, как правило, ограничен и зависит от нескольких факторов: материала, в котором он хранится, условий его хранения, а также качества самого топлива. В идеальных условиях бензин в герметичной стальной таре может сохраняться от трех до пяти месяцев. Однако если в топливо добавлены специальные присадки, срок хранения может увеличиться до года.

Правильное хранение топлива

Важно понимать, что для длительного хранения топлива требуется исключительно герметичная тара из металла. Канистры из пластика не подходят для длительного хранения, так как они предназначены только для краткосрочной транспортировки. К тому же пластик не защищает от воздействия внешних факторов, таких как свет и перепады температур.

Риски хранения топлива в автомобиле

Многие водители не задумываются о том, что бензин в баке автомобиля, особенно если он не используется долго, может быстро потерять свои свойства. Специалисты утверждают, что бензин в баке не следует оставлять более чем на два месяца, поскольку после этого он может стать вредным для двигателя.

Кроме того, бензин активно влияет на воздух и влагу, попадающие в топливо, особенно если автомобиль долго стоит на улице. Постоянные перепады температуры, воздействие солнечных лучей и влажности могут значительно ускорить процесс ухудшения качества топлива.

Таким образом, важно следить за условиями хранения топлива и соблюдать правила, чтобы избежать проблем с его качеством и обеспечить долгосрочную работоспособность двигателя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аналитики: СССР экспортировал почти 6 млн автомобилей за 1971–1990 годы вчера в 19:01

В 1978-м экспорт "Жигулей" и "Москвичей" побил рекорд, о котором забыли в России

Советские автомобили пользовались спросом не только в соцстранах, но и в Европе. Почему экспорт в 70-х стал рекордным и куда сегодня смотрит АвтоВАЗ?

Читать полностью » Москва, Подмосковье и Дагестан лидируют по числу нарушителей ПДД — данные МВД вчера в 18:18

Где больше нарушают ПДД: в Москве или в регионах? Статистика удивила

В 2024 году число нарушителей ПДД в России превысило 11,8 млн. Почему лидируют столица, Подмосковье и Дагестан, и что стоит за этой статистикой?

Читать полностью » Lada Granta подешевела на 9% на вторичном рынке в России — данные вчера в 17:14

Покупатели рискуют: вложения в Granta обесцениваются быстрее, чем ожидалось

Lada Granta остаётся самым популярным автомобилем в России, но на вторичном рынке с начала 2025 года она заметно подешевела.

Читать полностью » Мужчины 18–45 лет чаще всего игнорируют ремень безопасности и становятся виновниками аварий — Научный центр БДД вчера в 16:10

Портрет виновника ДТП: какие черты объединяют большинство аварийных ситуаций

В России составили социально-психологический портрет водителей, которые чаще всего становятся виновниками ДТП, не пристегнувшись ремнем безопасности.

Читать полностью » Средняя поездка на каршеринге в Москве достигла 63 минут и 23 км — департамент транспорта вчера в 15:07

Личный автомобиль теряет смысл: Москва выбрала новый тренд

Москвичи стали чаще использовать каршеринг для длительных поездок. Что стоит за этой тенденцией и какие новые правила ждут водителей?

Читать полностью » Сергей Целиков: доля китайских брендов в России к осени 2025 года может вырасти до 65% вчера в 14:57

Китай берёт под контроль российские дороги: скоро каждая вторая машина будет оттуда

Китайские бренды укрепляют позиции на российском авторынке, и их доля стремительно растет. Эксперты прогнозируют новые рекорды к концу года.

Читать полностью » Срок службы шин сокращается вдвое при неправильном хранении — советы специалистов вчера в 13:55

Балкон, гараж или шинный отель: где резина переживёт зиму без потерь

Правильное хранение шин продлевает их жизнь. Где и как держать резину с дисками и без, чтобы она не растрескалась и не потеряла эластичность?

Читать полностью » Автоэксперты рассказали, как законно решить проблему с машиной, мешающей проезду вчера в 13:46

Чужая машина перегородила выезд: что делать, чтобы не нарушить закон

Что делать, если вашу машину «заперли»? Всё зависит от места: на дороге поможет ГИБДД, во дворе — звонок 112 с правильной формулировкой жалобы.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Первые туристы посетили Северную Корею после снятия ограничений
Питомцы

Основные причины побегов собак и способы их предотвратить
Еда

Куриное филе с грибами, шпинатом и черри в сливочном соусе: пошаговый рецепт
Дом

Эксперты отметили снижение спроса на меблированные квартиры в столичных новостройках
Спорт и фитнес

Почему не получается отжаться: три основные причины по мнению фитнес-тренеров
Еда

Как приготовить помидоры с фаршем в духовке
Садоводство

Воздушно-сухое укрытие признано оптимальным для роз в Ярославской области
Красота и здоровье

Груши снижают уровень холестерина и укрепляют сердце
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru