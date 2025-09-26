Залей, но не меньше двух: как одна АЗС в Югре едва не попала под санкции за редкость
Компания "Калининграднефтепродукт", входящая в структуру ПАО "Сургутнефтегаз", прокомментировала итоги проверки Росстандарта. Напомним, на одной из автозаправок выявили возможное нарушение.
Что показала проверка
По данным предприятия, фактов недолива топлива и неисправности оборудования не установлено. Все топливные колонки своевременно проходят поверку и признаны исправными.
"Фактов недолива топлива и эксплуатации неисправного оборудования на АЗС № 53 установлено не было. Колонки своевременно проходят поверку, признаны исправными и пригодными к эксплуатации. Предостережение Росстандарта касалось лишь возможной угрозы при отпуске минимальной дозы топлива — двух литров, однако отпуск в таком объеме на практике не осуществляется", — заявили в компании.
Оборудование под контролем
В "Калининграднефтепродукте" отметили, что:
топливораздаточные колонки проходят ежемесячную проверку;
всё оборудование зарегистрировано в государственном реестре средств измерений;
работа АЗС полностью соответствует установленным стандартам.
Вывод
Таким образом, речь шла не о конкретных нарушениях, а о предупреждении Росстандарта о потенциальных рисках при редкой ситуации продажи топлива минимальным объёмом.
