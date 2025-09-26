Залей, но не меньше двух: как одна АЗС в Югре едва не попала под санкции за редкость

сегодня в 5:18

Школа на паузе, чемодан — в руки: в Югре планируют отпуск на каникулах с выгодой

Югорчане на осенние каникулы чаще всего выбирают Турцию, Египет и ОАЭ. Причина — тёплый климат, прямые рейсы и доступные цены.

сегодня в 4:18

Когда не дроны, так расписание: утренний рейс из Нижневартовска превратился в обеденный

Рейс Нижневартовск—Сочи задержали почти на 5 часов. Причиной стали ограничения в аэропорту курортного города из-за угрозы атаки беспилотников.

сегодня в 3:37

Инвестиция с забором: в Югре земля под ИЖС становится новым "золотом"

Спрос на участки под ИЖС в Югре за полгода вырос на 33%. Землю покупают не только для строительства домов, но и в качестве инвестиций.

сегодня в 2:28

Дача на сдачу: что продают в Югре за 100–300 тысяч рублей

В Югре активно продают дешёвые дачи: больше всего объектов до 300 тыс. рублей сосредоточено под Нижневартовском, но есть и в других городах округа.

сегодня в 1:18

Айфон по цене в два клика: после выхода iPhone 17 в Югре начался обвал цен

В Югре новые iPhone 16 заметно подешевели после выхода 17-й линейки. Базовая модель потеряла 33%, но лидером продаж остаётся Pro Max.

сегодня в 0:18

Кино подорожало, а концовка всё та же: как выросли цены на билеты в Югре

Средняя цена билета в кинотеатрах Югры выросла на 11% и достигла 359 рублей. Но в разных городах региона стоимость сильно различается.

вчера в 23:28

Мост через Обь — уже есть, имени пока нет: кто даст ему голос и характер

Жители Югры выбирают имя для нового моста через Обь в Сургуте. Варианты уже есть, но именно ваш голос может решить его судьбу.

17.09.2025 в 16:19

Не дача, а город — не деревня, а больница: где овечий овод нашёл себе нового хозяина

Хирурги Новосибирска столкнулись с редким диагнозом у годовалого малыша. В его ранах на голове оказались личинки паразита, которых врачи успешно удалили.

