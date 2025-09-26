Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Designed by Freepik
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:11

Залей, но не меньше двух: как одна АЗС в Югре едва не попала под санкции за редкость

"Калининграднефтепродукт": все колонки проходят поверку и признаны исправными

Компания "Калининграднефтепродукт", входящая в структуру ПАО "Сургутнефтегаз", прокомментировала итоги проверки Росстандарта. Напомним, на одной из автозаправок выявили возможное нарушение.

Что показала проверка

По данным предприятия, фактов недолива топлива и неисправности оборудования не установлено. Все топливные колонки своевременно проходят поверку и признаны исправными.

"Фактов недолива топлива и эксплуатации неисправного оборудования на АЗС № 53 установлено не было. Колонки своевременно проходят поверку, признаны исправными и пригодными к эксплуатации. Предостережение Росстандарта касалось лишь возможной угрозы при отпуске минимальной дозы топлива — двух литров, однако отпуск в таком объеме на практике не осуществляется", — заявили в компании.

Оборудование под контролем

В "Калининграднефтепродукте" отметили, что:

  • топливораздаточные колонки проходят ежемесячную проверку;

  • всё оборудование зарегистрировано в государственном реестре средств измерений;

  • работа АЗС полностью соответствует установленным стандартам.

Вывод

Таким образом, речь шла не о конкретных нарушениях, а о предупреждении Росстандарта о потенциальных рисках при редкой ситуации продажи топлива минимальным объёмом.

