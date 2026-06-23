Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Крышка бензобака
Крышка бензобака
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:29

Канистры на АЗС под запретом: водители ищут выход и находят

Введенные на ряде автозаправочных станций ограничения на отпуск топлива в канистры создали массу неудобств для владельцев дачной и садовой техники. О том, как безопасно извлечь бензин из бака автомобиля, изданию NewsInfo рассказал автомобильный эксперт, главный редактор издания Quto. Ru Максим Ракитин.

По словам эксперта, наиболее эффективным и относительно безопасным методом является использование специального оборудования. Это устройство выполняет функцию внешнего бензонасоса.

"Относительно безопасный способ, купить специальный девайс, который является внешним бензонасосом. Одна часть шланга опускается в бак, вторая часть шланга опускается в канистру и топливо перекачивается. Нужно помнить, что имеем дело с легковоспламеняющейся жидкостью, технику безопасности нужно соблюдать. Отойти от потенциального источника огня, искрения, не курить", — пояснил Ракитин.

Эксперт отметил, что на рынке существует широкая номенклатура устройств, работающих от бортовой сети напряжением двенадцать вольт. При наличии минимальных навыков такую систему можно подготовить к работе за пять-семь минут. Важно помнить, что даже при заправке через шланг необходимо контролировать риски возникновения пожара, так как пары топлива крайне летучи. При этом эксперт предостерег от использования устаревших методов, которые все еще применяются на старых моделях автомобилей.

"Есть даже специальные службы, которые удаляют топливо из баков. Есть автомобили, где можно это делать "дедовским" способом. Вставляется шланг и самотеком бензин вытекает. Но это только на отечественных машинах такая история прокатывает", — отметил автоэксперт. .

Для современных машин такие методы не только неэффективны, но и опасны для самой конструкции автомобиля. Попытки кустарного вмешательства в топливную магистраль могут привести к тому, что неисправность горловины потребует дорогостоящего ремонта. Кроме того, неправильное хранение ГСМ дома зачастую создает серьезные риски для жильцов квартир, поэтому эксперты призывают ответственно подходить к объему запасов. Также при переливании топлива важно следить за герметичностью системы, чтобы избежать попадания посторонних частиц, так как даже вода в бензобаке способна вывести из строя топливную аппаратуру.

Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов, Автоэксперт Дмитрий Сафронов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Глушить мотор при встрече с ГАИ — роковая ошибка: лишняя суета при проверке делает тебя главным виновником 21.06.2026 в 7:52

Попытка скрыть ошибки на приборной панели с помощью выключения мотора часто дает обратный эффект и заставляет инспекторов тщательнее присматриваться к машине.

Читать полностью » Вас жестко дурят на дополнительных услугах: почему владельцы АЗС навязывают ненужный сервис 20.06.2026 в 19:47

Водители начали менять свои привычки при выборе заправочных станций, отдавая предпочтение форматам, которые позволяют экономить время и нервы в дороге.

Читать полностью » Отказ сесть в патрульную машину: единственный способ сохранить спокойствие и не нарваться на штраф 20.06.2026 в 15:43

Поездка в служебную машину после требования инспектора часто становится поводом для давления, хотя закон не всегда обязывает водителя покидать свой салон.

Читать полностью » Смертельная доза воды в баке: какой копеечный состав спасет машину от разрушительной коррозии 19.06.2026 в 19:51

После посещения АЗС автомобиль начал вести себя нестабильно, но продолжение поездки может стоить гораздо дороже, чем простой вызов профильного специалиста.

Читать полностью » Машина ушла под воду после ливня: как взыскать ущерб с коммунальных служб 19.06.2026 в 15:44

После сильного ливня дорога к страховке или суду из-за утонувшего авто полна тонкостей, способных лишить любого шанса на возмещение затрат на ремонт.

Читать полностью » Ремонт на 3000 рублей из-за монетки в 2 рубля: курьезная поломка легендарной Toyota 19.06.2026 в 9:39

Внезапная поломка трансмиссии часто оказывается банальным препятствием для механики управления, позволяющим избежать дорогостоящих работ в профильном сервисе.

Читать полностью » Обычный перекресток стал штрафной зоной: водителей накажут за ошибки, которые многие считают мелочью 18.06.2026 в 12:40

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал NewsInfo ужесточение наказания за неправильный проезд перекрестков.

Читать полностью » Что означает надпись 17.06.2026 в 17:24

Таинственная надпись на борту большегруза давно стала привычной, однако смысл этого знака для многих остается загадкой, скрывающей целую систему правил.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
От сорняка до смузи: как использовать мокрицу с пользой, если вывести её не получается
Общество
Смена в детском лагере оборвалась внезапно: что могут потребовать родители
Недвижимость
Электронная подпись как приговор: за какие цифровые удобства вы можете заплатить собственной квартирой
Наука
Лекарство от старения мозга почти нашли: почему врачи не спешат верить красивым заголовкам
Красота и здоровье
Черный чай пьют для пользы, а получают проблемы: кому напиток лучше заменить
Наука
Смерч может закрутиться в минуты: главный признак опасности не видно на карте
Красота и здоровье
Популярные средства для похудения обещают чудо: итог может неприятно удивить
Садоводство
Вы их в дверь — они в окно: почему сорняки плевать хотели на ваш уход
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet