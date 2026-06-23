Канистры на АЗС под запретом: водители ищут выход и находят

Введенные на ряде автозаправочных станций ограничения на отпуск топлива в канистры создали массу неудобств для владельцев дачной и садовой техники. О том, как безопасно извлечь бензин из бака автомобиля, изданию NewsInfo рассказал автомобильный эксперт, главный редактор издания Quto. Ru Максим Ракитин.

По словам эксперта, наиболее эффективным и относительно безопасным методом является использование специального оборудования. Это устройство выполняет функцию внешнего бензонасоса.

"Относительно безопасный способ, купить специальный девайс, который является внешним бензонасосом. Одна часть шланга опускается в бак, вторая часть шланга опускается в канистру и топливо перекачивается. Нужно помнить, что имеем дело с легковоспламеняющейся жидкостью, технику безопасности нужно соблюдать. Отойти от потенциального источника огня, искрения, не курить", — пояснил Ракитин.

Эксперт отметил, что на рынке существует широкая номенклатура устройств, работающих от бортовой сети напряжением двенадцать вольт. При наличии минимальных навыков такую систему можно подготовить к работе за пять-семь минут. Важно помнить, что даже при заправке через шланг необходимо контролировать риски возникновения пожара, так как пары топлива крайне летучи. При этом эксперт предостерег от использования устаревших методов, которые все еще применяются на старых моделях автомобилей.

"Есть даже специальные службы, которые удаляют топливо из баков. Есть автомобили, где можно это делать "дедовским" способом. Вставляется шланг и самотеком бензин вытекает. Но это только на отечественных машинах такая история прокатывает", — отметил автоэксперт. .

Для современных машин такие методы не только неэффективны, но и опасны для самой конструкции автомобиля. Попытки кустарного вмешательства в топливную магистраль могут привести к тому, что неисправность горловины потребует дорогостоящего ремонта. Кроме того, неправильное хранение ГСМ дома зачастую создает серьезные риски для жильцов квартир, поэтому эксперты призывают ответственно подходить к объему запасов. Также при переливании топлива важно следить за герметичностью системы, чтобы избежать попадания посторонних частиц, так как даже вода в бензобаке способна вывести из строя топливную аппаратуру.

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