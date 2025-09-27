Пустые колонки и лимиты на бензин: почему юг России остался без топлива

На юге России и в ряде других регионов водители столкнулись с неожиданной проблемой: на некоторых АЗС бензина нет вовсе, а где-то действуют строгие ограничения на его отпуск.

Перебои с поставками затронули Московскую, Ленинградскую, Рязанскую, Нижегородскую области и Центральный федеральный округ.

Почему так произошло

Директор Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексей Трепалин объяснил, что нынешний дефицит возник сразу из-за нескольких факторов.

Конец лета и начало осени в России — это традиционно период повышенного потребления топлива. Автотуризм, сельхозработы, начало учебного года и рост пассажиропотока подталкивают спрос вверх. При этом часть нефтеперерабатывающих заводов закрылась на профилактику. В итоге предложение топлива на внутреннем рынке снизилось, а цены на бирже выросли, — отметил эксперт.

Он добавил, что компании зачастую предпочитают экспортировать топливо, где оно приносит больше прибыли. Удар нанесли и атаки БПЛА по объектам нефтяной инфраструктуры, хоть и без критических последствий.

Что нужно для стабилизации

По словам Алексея Трепалина, выход — в ограничении экспорта:

Чтобы компании были заинтересованы торговать внутри страны, нужны меры, которые будут сдерживать экспорт. Тогда предложение на рынке увеличится, и цены перестанут расти, — подчеркнул он.

Цены и риски для АЗС

Отдельная проблема — розничные цены.

Законодательно регулировать их нельзя. Но если они растут выше уровня прогнозируемой инфляции, правительство подключает механизмы сдерживания и профильные ведомства, — пояснил директор Ассоциации.

Сейчас в Воронежской области ситуация близка к критической. Некоторые заправки приостановили продажу топлива, так как закупочная цена оказалась выше розничной.

Ввиду того, что сейчас розничная цена топлива за литр обогнала биржевую цену, те компании, у которых нет собственной добычи и переработки, работают в убыток и просто не закупают топливо. Поэтому часть АЗС временно не продаёт бензин, — объяснил Трепалин.

Паниковать не стоит

Несмотря на напряжённость, эксперт уверен: меры по стабилизации будут приняты.

Мы рассчитываем на шаги, которые позволят не допустить дефицита топлива в рознице, чтобы "пистолеты не пересохли", — подытожил он.