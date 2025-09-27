Пустые колонки и лимиты на бензин: почему юг России остался без топлива
На юге России и в ряде других регионов водители столкнулись с неожиданной проблемой: на некоторых АЗС бензина нет вовсе, а где-то действуют строгие ограничения на его отпуск.
Перебои с поставками затронули Московскую, Ленинградскую, Рязанскую, Нижегородскую области и Центральный федеральный округ.
Почему так произошло
Директор Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексей Трепалин объяснил, что нынешний дефицит возник сразу из-за нескольких факторов.
Конец лета и начало осени в России — это традиционно период повышенного потребления топлива. Автотуризм, сельхозработы, начало учебного года и рост пассажиропотока подталкивают спрос вверх. При этом часть нефтеперерабатывающих заводов закрылась на профилактику. В итоге предложение топлива на внутреннем рынке снизилось, а цены на бирже выросли, — отметил эксперт.
Он добавил, что компании зачастую предпочитают экспортировать топливо, где оно приносит больше прибыли. Удар нанесли и атаки БПЛА по объектам нефтяной инфраструктуры, хоть и без критических последствий.
Что нужно для стабилизации
По словам Алексея Трепалина, выход — в ограничении экспорта:
Чтобы компании были заинтересованы торговать внутри страны, нужны меры, которые будут сдерживать экспорт. Тогда предложение на рынке увеличится, и цены перестанут расти, — подчеркнул он.
Цены и риски для АЗС
Отдельная проблема — розничные цены.
Законодательно регулировать их нельзя. Но если они растут выше уровня прогнозируемой инфляции, правительство подключает механизмы сдерживания и профильные ведомства, — пояснил директор Ассоциации.
Сейчас в Воронежской области ситуация близка к критической. Некоторые заправки приостановили продажу топлива, так как закупочная цена оказалась выше розничной.
Ввиду того, что сейчас розничная цена топлива за литр обогнала биржевую цену, те компании, у которых нет собственной добычи и переработки, работают в убыток и просто не закупают топливо. Поэтому часть АЗС временно не продаёт бензин, — объяснил Трепалин.
Паниковать не стоит
Несмотря на напряжённость, эксперт уверен: меры по стабилизации будут приняты.
Мы рассчитываем на шаги, которые позволят не допустить дефицита топлива в рознице, чтобы "пистолеты не пересохли", — подытожил он.
