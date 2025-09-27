Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заправка
Заправка
© Designed by Freepik by prostooleh is licensed under public domain
Главная / Центральный федеральный округ
Иван Петровский Опубликована сегодня в 22:10

Пустые колонки и лимиты на бензин: почему юг России остался без топлива

Алексей Трепалин: перебои с бензином в России связаны с ростом спроса и ремонтом НПЗ

На юге России и в ряде других регионов водители столкнулись с неожиданной проблемой: на некоторых АЗС бензина нет вовсе, а где-то действуют строгие ограничения на его отпуск.

Перебои с поставками затронули Московскую, Ленинградскую, Рязанскую, Нижегородскую области и Центральный федеральный округ.

Почему так произошло

Директор Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексей Трепалин объяснил, что нынешний дефицит возник сразу из-за нескольких факторов.

Конец лета и начало осени в России — это традиционно период повышенного потребления топлива. Автотуризм, сельхозработы, начало учебного года и рост пассажиропотока подталкивают спрос вверх. При этом часть нефтеперерабатывающих заводов закрылась на профилактику. В итоге предложение топлива на внутреннем рынке снизилось, а цены на бирже выросли, — отметил эксперт.

Он добавил, что компании зачастую предпочитают экспортировать топливо, где оно приносит больше прибыли. Удар нанесли и атаки БПЛА по объектам нефтяной инфраструктуры, хоть и без критических последствий.

Что нужно для стабилизации

По словам Алексея Трепалина, выход — в ограничении экспорта:

Чтобы компании были заинтересованы торговать внутри страны, нужны меры, которые будут сдерживать экспорт. Тогда предложение на рынке увеличится, и цены перестанут расти, — подчеркнул он.

Цены и риски для АЗС

Отдельная проблема — розничные цены.

Законодательно регулировать их нельзя. Но если они растут выше уровня прогнозируемой инфляции, правительство подключает механизмы сдерживания и профильные ведомства, — пояснил директор Ассоциации.

Сейчас в Воронежской области ситуация близка к критической. Некоторые заправки приостановили продажу топлива, так как закупочная цена оказалась выше розничной.

Ввиду того, что сейчас розничная цена топлива за литр обогнала биржевую цену, те компании, у которых нет собственной добычи и переработки, работают в убыток и просто не закупают топливо. Поэтому часть АЗС временно не продаёт бензин, — объяснил Трепалин.

Паниковать не стоит

Несмотря на напряжённость, эксперт уверен: меры по стабилизации будут приняты.

Мы рассчитываем на шаги, которые позволят не допустить дефицита топлива в рознице, чтобы "пистолеты не пересохли", — подытожил он.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Более 3,5 тыс. медиков Белгородской области получают федеральные выплаты — Гладков сегодня в 21:10

Цена помощи: почему медики приграничья работают на пределе сил

Белгородские медики ежедневно спасают жизни в приграничье. За год — сотни тысяч выездов и миллиарды рублей поддержки из федерального бюджета.

Читать полностью » Жители Белгородской области подали свыше 130 тысяч заявок на самозапрет кредитов на портале Госуслуги сегодня в 20:49

Жители Белгородской области нашли способ одним кликом закрыть доступ мошенникам

Жители Белгородской области подали свыше 130 тыс. заявлений на самозапрет кредитов через «Госуслуги». Как работает новый сервис защиты?

Читать полностью » Вильфанд: температура в России в ближайшие дни упадёт на 15–20 градусов ниже нормы сегодня в 19:55

Холодный фронт с севера меняет жизнь миллионов: заморозки дойдут до юга

Россия готовится к резкому похолоданию: в ряде регионов столбики термометров упадут на 15–20 градусов, а заморозки станут привычным явлением.

Читать полностью » Рязаньстат: Рязанская область заняла второе место в ЦФО по росту промышленного производства 25.09.2025 в 15:10

Рязань рвётся в лидеры: промышленный рывок, которого не ожидали

Рязанская область вошла в лидеры ЦФО по росту производства. Какие отрасли показали наибольший скачок и что это значит для региона?

Читать полностью » Турпоток в санатории Воронежской области снизился на 5,2% при высокой загрузке — данные портала 25.09.2025 в 14:10

Воронежские санатории полны, но туристов меньше: как так получилось

Воронежские санатории вошли в топ ЦФО, но столкнулись с падением турпотока. Почему при высокой загрузке число отдыхающих снижается?

Читать полностью » Турнир в Рязанской области: команда Тамбовской области выиграла серебро в настольном теннисе 25.09.2025 в 13:31

5 лет без медалей: как Тамбов прорвался в финал ЦФО по настольному теннису

Тамбовская команда по настольному теннису пробилась в финал первенства ЦФО и показала лучший результат за 15 лет, уступив лишь воронежским спортсменкам.

Читать полностью » Синоптик Тишковец: в Москве менять резину стоит при +5 °C 13.09.2025 в 13:17

Осень обманет, зима накажет: когда дорога превращается в каток

В Москве переходить на зимние шины стоит при +5 °C, обычно это конец октября. ГИБДД напоминает: зимой летняя резина под запретом, а летом штрафуют за шипы.

Читать полностью » В Госдуму внесён законопроект о статусе и полномочиях родительских собраний в школах 10.09.2025 в 18:42

Родительские собрания превращаются в новый орган власти: что изменится для школ

В Госдуму внесён законопроект: решения родительских собраний по питанию и внеурочной деятельности могут стать обязательными для исполнения школами.

Читать полностью »

Новости
Дом

Учёные предупреждают: перегрев выше 250 °C разрушает любое антипригарное покрытие
Авто и мото

Функция Kick Down под педалью газа обеспечивает резкое ускорение машины
Еда

Горячую еду нельзя оставлять при комнатной температуре дольше двух часов
Туризм

Евросоюз не может полностью запретить выдачу виз россиянам — дипломат Бруннер
Еда

Корж для пирога становится жёстким и крошится из-за тепла и перемеса
Туризм

Turkish Airlines заказала у Boeing 225 самолётов на сумму сделки века
Еда

Шеф-кондитер Серафима Комочкова рассказала, как использовать бананы и специи для идеальной выпечки
Садоводство

Специалисты: морковный сок укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet