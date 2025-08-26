Бензин исчез с Курил: почему АИ-92 стали искать, как золото

Жители Курильских островов столкнулись с новой проблемой — привычный бензин АИ-92 исчез из свободной продажи. Временно купить его невозможно, и причина кроется не в панике потребителей, а в особенностях поставок на отдалённую территорию.

Почему топливо пропало с заправок

По словам главы Курильского округа Константина Истомина, местные запасы топлива направлены исключительно на обслуживание спецтранспорта.

"Новая партия бензина уже в пути. Как только она поступит, жители снова смогут заправляться в обычном порядке", — отметил мэр Курильска.

Ранее в регионе уже вводились ограничения: заправки отпускали не более 10 литров на один автомобиль. Такая мера позволяла хоть как-то сгладить дефицит, но полностью проблему не решала.

Дорогой ресурс

Ситуация с перебоями в поставках совпала с другим тревожным фактом. Цена на бензин АИ-92 недавно обновила максимум и достигла 72,66 тысячи рублей за тонну. Для сравнения, ещё год назад средняя стоимость держалась заметно ниже этой отметки.

Логистика против географии

Для Курильских островов подобные перебои не редкость. Основные сложности связаны с удалённостью территории и зависимостью от морских поставок. Любая задержка судна автоматически отражается на прилавках и колонках.

Чтобы избежать кризиса, местные власти вынуждены балансировать между потребностями населения и обеспечением работы спецтехники. Именно поэтому даже при наличии небольших запасов в первую очередь топливо направляется на машины экстренных служб, коммунальные и аварийные службы.