Локальная проблема обернулась катастрофой: почему топливо исчезает с заправок

Перебои с топливом фиксируются уже более чем в десяти регионах России. Если раньше проблемы отмечались лишь точечно — на Дальнем Востоке и в Саратовской области, — то теперь к ним добавились Нижегородская, Ростовская, Рязанская области и Крым.

Что происходит на АЗС

Независимые заправки заявляют, что некоторые НПЗ перестали отгружать бензин марок АИ-92 и АИ-95 уже несколько недель. В результате часть АЗС вынуждена приостанавливать работу.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов пояснил:

"Нехватка высокооктановых бензинов обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин. Поступает информация о перебоях с поставками на АЗС в ряде регионов, что может приводить в том числе к закрытию заправок".

Локальная проблема стала системной

По словам Дмитрия Тортева, члена экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы, изначально дефицит был локальным. Однако сейчас с нехваткой топлива сталкиваются всё новые территории — от отдалённых регионов до европейской части страны. Больше всего страдают независимые АЗС, у которых нет собственных мощностей и хранилищ, и которые закупают бензин исключительно через биржу.

Цены обновляют рекорды

После новостей о совещании в правительстве котировки топлива ненадолго снизились, но рост возобновился.

4 сентября биржевая стоимость бензина АИ-95 достигла исторического максимума — 82,38 тыс. рублей за тонну .

АИ-92 подорожал на 0,75%, до 70,65 тыс. рублей.

Причины дефицита

Эксперты называют несколько факторов:

ремонтные работы на НПЗ, пострадавших от атак беспилотников,

сложности с логистикой топлива в регионы,

ажиотажный спрос при ограниченном предложении.

В результате на бирже складывается ситуация: покупателей более тысячи, но доступных объемов топлива явно не хватает.