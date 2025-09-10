Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заправка газели
Заправка газели
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:44

Локальная проблема обернулась катастрофой: почему топливо исчезает с заправок

Перебои с бензином зафиксированы более чем в 10 регионах России — НТС

Перебои с топливом фиксируются уже более чем в десяти регионах России. Если раньше проблемы отмечались лишь точечно — на Дальнем Востоке и в Саратовской области, — то теперь к ним добавились Нижегородская, Ростовская, Рязанская области и Крым.

Что происходит на АЗС

Независимые заправки заявляют, что некоторые НПЗ перестали отгружать бензин марок АИ-92 и АИ-95 уже несколько недель. В результате часть АЗС вынуждена приостанавливать работу.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов пояснил:

"Нехватка высокооктановых бензинов обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин. Поступает информация о перебоях с поставками на АЗС в ряде регионов, что может приводить в том числе к закрытию заправок".

Локальная проблема стала системной

По словам Дмитрия Тортева, члена экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы, изначально дефицит был локальным. Однако сейчас с нехваткой топлива сталкиваются всё новые территории — от отдалённых регионов до европейской части страны. Больше всего страдают независимые АЗС, у которых нет собственных мощностей и хранилищ, и которые закупают бензин исключительно через биржу.

Цены обновляют рекорды

После новостей о совещании в правительстве котировки топлива ненадолго снизились, но рост возобновился.

  • 4 сентября биржевая стоимость бензина АИ-95 достигла исторического максимума — 82,38 тыс. рублей за тонну.

  • АИ-92 подорожал на 0,75%, до 70,65 тыс. рублей.

Причины дефицита

Эксперты называют несколько факторов:

  • ремонтные работы на НПЗ, пострадавших от атак беспилотников,

  • сложности с логистикой топлива в регионы,

  • ажиотажный спрос при ограниченном предложении.

В результате на бирже складывается ситуация: покупателей более тысячи, но доступных объемов топлива явно не хватает.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минздрав сообщил о закупке сепараторов крови для областного центра за 7 млн рублей 04.09.2025 в 21:12

Ошибки при переливании уходят в прошлое: в центре крови Пензы появилось новое оборудование

В Пензенском центре крови появились новые сепараторы за 7 млн рублей — они позволяют точнее разделять донорскую кровь на компоненты.

Читать полностью » Экономисты прогнозируют рост цен на гречку до 15% 04.09.2025 в 20:43

"Чёрное золото" кухни: когдацены на гречку начнут ползти вверх

Урожай гречихи сократился на 35%, и цена на крупу в 2026 году может вырасти ещё на 15%. Дефицита не ждут — производители накопили запасы.

Читать полностью » Росстат: рост зарплат россиян замедлился впервые с 2020 года 04.09.2025 в 19:11

Экономика нажала на тормоз: почему доходы замедлились впервые за пять лет

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат: в июне 2025-го они выросли на 15%, но впервые со времён пандемии темпы снижаются второй месяц подряд.

Читать полностью » СФР напомнил о сроке отказа от набора соцуслуг: остался месяц до срока подачи заявления 04.09.2025 в 18:11

До 30 сентября нужно решить: лекарства и путёвки или ежемесячные выплаты

Россияне до конца сентября должны выбрать, как получать набор соцуслуг — деньгами или в натуральной форме. Что входит в НСУ и сколько составит выплата?

Читать полностью » Эксперт предупредила о росте кибермошенничества и уходе преступников в онлайн 04.09.2025 в 17:11

Звонки от "банков" уходят в прошлое, а риски только растут: появилась новая угроза для россиян

Эксперты предупреждают: телефонные схемы уходят в прошлое, а в ближайшие годы Россию ждёт настоящий бум кибермошенничества.

Читать полностью » СФР опубликовал график выплат пенсий и пособий в Пензенской области на сентябрь 04.09.2025 в 16:06

Все даты сентября: когда ждать деньги пенсионерам и семьям с детьми

Соцфонд назвал даты сентябрьских выплат в Пензенской области: когда перечислят пенсии, маткапитал и пособия на детей и беременных.

Читать полностью » В Кузнецке внедрят проект по повышению физподготовки школьников — Златогорский 04.09.2025 в 15:33

В Кузнецке школьников будут оценивать не только по предметам, но и по подтягиваниям

В Кузнецке запускают проект по развитию физподготовки школьников. Школы и педагоги с лучшими результатами получат премии и спортинвентарь.

Читать полностью » В лесах Пензенской области обнаружен новый вид переносчика боррелиоза 04.09.2025 в 15:16

В лесах Пензы новый враг: эти насекомые кусают хуже клещей

В лесах Пензенской области появились лосиные мухи — опасные переносчики боррелиоза. Репелленты на них почти не действуют, а избавиться крайне трудно.

Читать полностью »

Новости
Дом

Расхламление по методу Мари Кондо: как правильно навести порядок дома
Питомцы

Психолог Деревяга объяснила, почему люди выбирают породистых или беспородных питомцев
Еда

Гастроэнтеролог Белоусов: груша обогнала яблоко и банан по содержанию клетчатки
Садоводство

В Иркутской области рекомендуют устанавливать пояса-ловушки на яблони до середины сентября
Туризм

Полёты в Гонконг из Москвы в сентябре: цены на авиабилеты и условия транзита через Китай
ПФО

В Пензенской области стали доступны ВКонтакте, Ozon и госуслуги при отключённом интернете
Питомцы

Эксперты назвали признаки осенней линьки у домашних попугаев
Общество

В Госдуме предложили засчитывать отпуск по уходу за ребёнком в двойном размере стажа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet