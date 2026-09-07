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Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 17:34

Минэнерго Нижегородской области прокомментировало ситуацию с бензином в регионе

Жители Нижегородской области столкнулись с дефицитом топлива на автозаправочных станциях, который привел к появлению длинных очередей. Особую напряженность ситуация вызвала в районах, где водители неделями не могли найти бензин для своих машин. Автовладельцы активно призывают региональные власти вмешаться в процесс поставок для стабилизации ситуации. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Местное министерство энергетики отреагировало на жалобы граждан и обязало поставщиков пересмотреть логистику. Топливные компании приступили к изменению графиков доставки горючего, чтобы полностью закрыть потребности населения.

"В соответствии с поручениями правительства Нижегородской области в настоящий момент топливными компаниями осуществляется корректировка частоты и графика поставок топлива на АЗС региона в целях обеспечения потребностей населения региона в необходимом объеме", — отметил региональный Минэнерго.

Администрация Городецкого округа направила официальный запрос в компанию "Лукойл" с требованием равномерно распределить объемы нефтепродуктов по территории муниципалитета. Также стало известно, что местные юридические лица начали самостоятельно заключать долгосрочные контракты на поставки топлива, чтобы избежать перебоев. Ранее в Ветлуге уже отказались от ограничений при продаже бензина по QR-кодам.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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